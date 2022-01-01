CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Avrupa'nın dev takımları Kerem için sıraya girdi

Fenerbahçe'ye Crespo piyangosu
Takvim'in haberine göre; Crespo'nun performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Estoril'den 1.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki orta sahayla Atletico Madrid ve Everton yakından ilgileniyor.
Sarı-Lacivertlilerin, Crespo için 10 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği belirtiliyor.
Avrupa'nın dev takımları Kerem için sıraya girdi
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın'ın rövanşta da İspanyol devi önünde benzer bir futbol oynaması durumunda, Kerem için sezon sonun astronomik bir teklif alması bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın Barcelona önünde özellikle savunma performansı alkış alsa da sahanın en fazla dikkat çeken isimlerinden birisi Kerem oldu.
Kerem Aktürkoğlu için Barcelona maçının ardından Avrupa'nın dev ekipleri şimdiden sıraya girdi.
Fransa ekiplerinden Lyon ve Marsilya'nın yanı sıra İspanyol takımı Atletico Madrid'in de Kerem'i takip ettiği biliniyor.
Beşiktaş Sörloth için düğmeye bastı
Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor'daki performansına Leipzig'de ulaşamayan ve bu sezon kiralandığı İspanya'nın Sociedad takımında da 22 lig maçında 1 kez gol atan Sörloth'un satın alma opsiyonunun La Liga ekibi tarafından kullanılmayacağı belirtiliyor.
Beşiktaş, bu durumu lehine çevirip Sörloth'u kiralamak için masaya oturacak. Norveçli oyuncuyla da anlaşmanın sağlanması durumunda Sörloth, kiralık olarak siyah-beyazlı takıma katılacak.