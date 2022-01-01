CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Avrupa'nın dev takımları Kerem için sıraya girdi

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor'daki performansına Leipzig'de ulaşamayan ve bu sezon kiralandığı İspanya'nın Sociedad takımında da 22 lig maçında 1 kez gol atan Sörloth'un satın alma opsiyonunun La Liga ekibi tarafından kullanılmayacağı belirtiliyor.

Beşiktaş, bu durumu lehine çevirip Sörloth'u kiralamak için masaya oturacak. Norveçli oyuncuyla da anlaşmanın sağlanması durumunda Sörloth, kiralık olarak siyah-beyazlı takıma katılacak.