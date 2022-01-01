CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Avrupa'nın dev kulüpleri Kerem için geliyor

A Spor'da yer alan habere göre; Löw göreve gelirse Fenerbahçe yönetiminden yüklü bir transfer bütçesi talep edecek.

Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Alman hoca, özellikle ileri uçta bazı problemler gördü ve buna göre transfer listesini oluşturuyor.

Löw'ün, golcü listesinin ilk sırasında Joshua Zirkzee bulunuyor. Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan genç oyuncu, ünlü hocanın transfer listesinde 1 numarada bulunuyor.