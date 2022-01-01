CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Avrupa'nın dev kulüpleri Kerem için geliyor

Löw, Fenerbahçe'ye Zirkzee'yi getirecek
A Spor'da yer alan habere göre; Löw göreve gelirse Fenerbahçe yönetiminden yüklü bir transfer bütçesi talep edecek.
Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Alman hoca, özellikle ileri uçta bazı problemler gördü ve buna göre transfer listesini oluşturuyor.
Löw'ün, golcü listesinin ilk sırasında Joshua Zirkzee bulunuyor. Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan genç oyuncu, ünlü hocanın transfer listesinde 1 numarada bulunuyor.
Avrupa'nın dev kulüpleri Kerem için geliyor
Takvim'in haberine göre; Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulübün yetkilileri ve menajerler Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan maçta olacaklar.
Kerem Aktürkoğlu'nu mercek altına almak için Türkiye'ye gelecek olan yetkililer, büyük bir dikkatle kanat oyuncusunu izleyecekler.
Atletico Madrid, Dortmund ve Lyon'un gözlemcileri Kerem'i yakından takip ediyor.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında Talisca çekişmesi
Takvim'in haberine göre; Talisca ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ile Galatasaray Brezilyalı yıldızı sezon sonunda renklerine bağlamak için kolları sıvadı.
Yıldız oyuncunun menajerinin, önümüzdeki günlerde Al Nassr yetkilileriyle bir araya gelmesi ve ayrılığı resmileşmesi bekleniyor.