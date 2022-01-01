Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Avrupa devleri Kerem için Camp Nou'da

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Galatasaray's Turkey's midfielder Muhammed Kerem Akturkoglu
Getty Images

İngiliz ve İtalyan kulüpleri Berardi için yarışıyor

2022-03-09T06:04:49.176Z

Nicolo Schira'nın haberine göre; Sassuolo forması giyen Domenico Berardi'yi Arsenal ve Leicester yakından takip ediyor.

Sassuolo'nun 40 milyon euro değer biçtiği 27 yaşındaki forvetin İtalya içindeki talipleri ise Milan ve Napoli.

Berardi bu sezon Serie A'da 25 maçta attığı 12 gol ve yaptığı 14 asistle dikkat çekti.

Berardi Sassuolo Venezia
Getty Images

Aston Villa, Coutinho için acele etmiyor

2022-03-09T06:02:43.539Z

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa, Philippe Coutinho konusundaki kararını vermek için Mayıs ayını bekleyecek.

Teknik direktör Steven Gerrard, ara transferde Barcelona'dan kiralanan Brezilyalı oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

Coutinho'nun kiralık sözleşmesinde 40 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.



20220305 Philippe Coutinho Steven Gerrard
Getty Images

Fenerbahçe'den Löw'e son teklif

2022-03-09T05:58:57.032Z

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Joachim Löw'le masaya oturmak için iki yöneticiyle birlikte Almanya'ya gitti.

Sarı lacivertli kulübün iki aydır temas halinde olduğu Löw'e son teklifini iletecek ve deneyimli çalıştırıcının vereceği kararı beklemeye başlayacak.

Joachim Low

Schuster'den Beşiktaş'a sürpriz ziyaret

2022-03-09T05:49:06.312Z

Duhuliye.com'un haberine göre; Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bernd Schuster, siyah beyazlı ekibin Başakşehir'le oynadığı maçı Vodafone Park'ta izledi.

62 yaşındaki Alman teknik adamın stada Ahmet Nur Çebi'nin şöförü tarafından getirildiği ve maçı başkana ait locadan takip ettiği belirtildi.

Bernd Schuster ex Real Madrid coach
Getty Images

Gözler Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde

2022-03-09T05:44:31.278Z

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın genç yıldızını Barcelona karşısında İspanya, Fransa ve İtalya'dan önde gelen birçok kulübün temsilcileri tribünden izleyecek.

23 yaşındaki oyuncunun Camp Nou'da sergileyeceği performans transfer tekliflerini doğrudan etkileyebilir.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray
AA