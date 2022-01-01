CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Avrupa devleri Kerem için Camp Nou'da

Nicolo Schira'nın haberine göre; Sassuolo forması giyen Domenico Berardi'yi Arsenal ve Leicester yakından takip ediyor.

Sassuolo'nun 40 milyon euro değer biçtiği 27 yaşındaki forvetin İtalya içindeki talipleri ise Milan ve Napoli.

Berardi bu sezon Serie A'da 25 maçta attığı 12 gol ve yaptığı 14 asistle dikkat çekti.