CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Avrupa devleri Kerem için Camp Nou'da

İngiliz ve İtalyan kulüpleri Berardi için yarışıyor
Nicolo Schira'nın haberine göre; Sassuolo forması giyen Domenico Berardi'yi Arsenal ve Leicester yakından takip ediyor.
Sassuolo'nun 40 milyon euro değer biçtiği 27 yaşındaki forvetin İtalya içindeki talipleri ise Milan ve Napoli.
Berardi bu sezon Serie A'da 25 maçta attığı 12 gol ve yaptığı 14 asistle dikkat çekti.
Aston Villa, Coutinho için acele etmiyor
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa, Philippe Coutinho konusundaki kararını vermek için Mayıs ayını bekleyecek.
Teknik direktör Steven Gerrard, ara transferde Barcelona'dan kiralanan Brezilyalı oyuncuyu takımda tutmak istiyor.
Coutinho'nun kiralık sözleşmesinde 40 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.
Fenerbahçe'den Löw'e son teklif
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Joachim Löw'le masaya oturmak için iki yöneticiyle birlikte Almanya'ya gitti.
Sarı lacivertli kulübün iki aydır temas halinde olduğu Löw'e son teklifini iletecek ve deneyimli çalıştırıcının vereceği kararı beklemeye başlayacak.
Schuster'den Beşiktaş'a sürpriz ziyaret
Duhuliye.com'un haberine göre; Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bernd Schuster, siyah beyazlı ekibin Başakşehir'le oynadığı maçı Vodafone Park'ta izledi.
62 yaşındaki Alman teknik adamın stada Ahmet Nur Çebi'nin şöförü tarafından getirildiği ve maçı başkana ait locadan takip ettiği belirtildi.
Gözler Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın genç yıldızını Barcelona karşısında İspanya, Fransa ve İtalya'dan önde gelen birçok kulübün temsilcileri tribünden izleyecek.
23 yaşındaki oyuncunun Camp Nou'da sergileyeceği performans transfer tekliflerini doğrudan etkileyebilir.