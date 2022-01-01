CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Atletico Madrid, Galatasaray'ın iki yıldızı için Camp Nou'daydı

Manchester United'da Ten Hag sesleri
Sky Sports'un haberine göre; Manchester United, Ajax'ın patronu Erik ten Hag'ı menajerlik koltuğuna getirmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı ile temas halinde.
Ten Hag'ın Ajax'taki mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek.
Barcelona, Inaki Pena'yı bekliyor
Neto'nun yaz aylarında ayrılacak olduğu Barcelona, Inaki Pena'ya görev vermeyi düşünüyor.
Xavi de bu durumu şu sözleriyle doğruladı: "Inaki Pena'yı dönüp oynaması için kiralık gönderdik ve bu fikir değişmedi."
Barcelona are planning with Iñaki Peña for the future, Neto will leave in the summer. 🔴🧤 #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2022
Xavi confirms: “The idea was for Iñaki Peña to leave on loan to return and the idea hasn't changed. He was brave to leave and I'm very happy for him”, via @barcacentre. pic.twitter.com/nDuffvrQZv
Cüneyt Çakır'ın durağı hangi lig olacak?
Aktif hakemler listesinden çıkarılan Çakır, Süper Lig'de bu sezon maç yönetemeyecek.
Akşam'ın haberine göre; Cüneyt Çakır, Premier Lig için harekete geçti. İngiltere'de düdük çalmak isteyen deneyimli hakem, bu ihtimal konusunda avukatı aracılığıyla bir araştırma yaptı.
Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda olma fikrinden de vazgeçmedi, kendisini Katar'a taşıyacak her türlü şartı değerlendirecek.
İsak Vural, Barcelona'nın kapısından dönmüş
Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak Benfica'dan transfer ettiği İsak Vural, A takımla çalışmalara başladı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; 2016'da Barcelona, İsak Vural'ı çok istedi ancak Katalan ekibi çalışma ve oturma izni girişimlerini sonuçlandıramadığı için transfer gerçekleşmedi.
Atletico Madrid, Galatasaray'ın iki yıldızı için Camp Nou'daydı
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi son 16 turunda Barça deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Ajansspor'un haberine göre; Atletico Madrid, Galatasaray'ın oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau'yu izlemek için Camp Nou'daydı.