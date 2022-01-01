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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Atletico Madrid, Galatasaray'ın iki yıldızı için Camp Nou'daydı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Kerem Akturkoglu Barcelona vs Galatasaray
Getty Images

Manchester United'da Ten Hag sesleri

2022-03-11T06:15:19.366Z

Sky Sports'un haberine göre; Manchester United, Ajax'ın patronu Erik ten Hag'ı menajerlik koltuğuna getirmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı ile temas halinde.

Ten Hag'ın Ajax'taki mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek.

Erik ten Hag Ajax 2021
Getty Images

Barcelona, Inaki Pena'yı bekliyor

2022-03-11T06:11:20.159Z

Neto'nun yaz aylarında ayrılacak olduğu Barcelona, Inaki Pena'ya görev vermeyi düşünüyor.

Xavi de bu durumu şu sözleriyle doğruladı: "Inaki Pena'yı dönüp oynaması için kiralık gönderdik ve bu fikir değişmedi."

Cüneyt Çakır'ın durağı hangi lig olacak?

2022-03-11T06:06:44.362Z

Aktif hakemler listesinden çıkarılan Çakır, Süper Lig'de bu sezon maç yönetemeyecek.

Akşam'ın haberine göre; Cüneyt Çakır, Premier Lig için harekete geçti. İngiltere'de düdük çalmak isteyen deneyimli hakem, bu ihtimal konusunda avukatı aracılığıyla bir araştırma yaptı.

Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda olma fikrinden de vazgeçmedi, kendisini Katar'a taşıyacak her türlü şartı değerlendirecek.

Cuneyt Cakir AC Milan vs Atletico Madrid
Getty

İsak Vural, Barcelona'nın kapısından dönmüş

2022-03-11T06:02:11.361Z

Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak Benfica'dan transfer ettiği İsak Vural, A takımla çalışmalara başladı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; 2016'da Barcelona, İsak Vural'ı çok istedi ancak Katalan ekibi çalışma ve oturma izni girişimlerini sonuçlandıramadığı için transfer gerçekleşmedi.

isak vural fenerbahce 2022
Depo Photos

Atletico Madrid, Galatasaray'ın iki yıldızı için Camp Nou'daydı

2022-03-11T05:58:39.609Z

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi son 16 turunda Barça deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ajansspor'un haberine göre; Atletico Madrid, Galatasaray'ın oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau'yu izlemek için Camp Nou'daydı.

Galatasaray's Turkey's midfielder Muhammed Kerem Akturkoglu
Getty Images