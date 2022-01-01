CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Atletico Madrid, Galatasaray'ın iki yıldızı için Camp Nou'daydı

Aktif hakemler listesinden çıkarılan Çakır, Süper Lig'de bu sezon maç yönetemeyecek.

Akşam'ın haberine göre; Cüneyt Çakır, Premier Lig için harekete geçti. İngiltere'de düdük çalmak isteyen deneyimli hakem, bu ihtimal konusunda avukatı aracılığıyla bir araştırma yaptı.

Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda olma fikrinden de vazgeçmedi, kendisini Katar'a taşıyacak her türlü şartı değerlendirecek.