CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Arsenal'dan Abraham için 50 milyon sterlin

Ali Koç, Jorge Jesus için Portekiz'de
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe başkanı Ali Koç, tecrübeli teknik adamla bir görüşme yapmak için dün Portekiz'e gitti.
67 yaşındaki çalıştırıcı, Joachim Löw ile birlikte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında öne çıkan iki isimden biri.
Son olarak Benfica'da görev yapan ve Aralık ayından bu yana takım çalıştırmayan Jesus'a Brezilya ve Katar'dan da teklifler geldiği ifade edildi.
Galatasaray'da iki aday: Farke ve Okan Buruk
Sarı kırmızılı camiada yaklaşan seçim öncesinde iki başkan adayı da teknik direktör adayını belirledi.
Takvim'in haberine göre; Metin Öztürk seçilmesi halinde Domenec Torrent'in yerine Okan Buruk'u göreve getirmeyi düşünüyor.
Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Galatasaray'dan gelecek bir teklifi maddiyat düşünmeden kabul edeceğini belirtmişti.
Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ise son olarak Krasnodar'ı çalıştıran, fakat savaş nedeniyle Rus ekibinden ayrılan Daniel Farke'de karar kıldı.
Beşiktaş, Ersin için fiyat yükseltti
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş Avrupa kulüplerinin istediği Ersin Destanoğlu için talep ettiği bonservis bedelini 10 milyon euro'dan 12 milyon euro'ya çekti.
Genç eldiven için Fransa Ligue 1 takımlarından Nice, siyah beyazlı yönetime 7 milyon euro'luk bir teklif sunmuştu.
Arsenal, Roma'nın golcüsüne kilitlendi
Daily Star'ın haberine göre; Arsenal, bu sezon Roma formasıyla harikalar yaratan Tammy Abraham için 50 milyon sterlin ödemeye hazır.
İtalyan ekibi Abraham'ı geçen yaz 34 milyon euro'ya Chelsea'den transfer etmişti. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 46 maçta 24 gol attı.