CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Arsenal'dan Abraham için 50 milyon sterlin

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe başkanı Ali Koç, tecrübeli teknik adamla bir görüşme yapmak için dün Portekiz'e gitti.

67 yaşındaki çalıştırıcı, Joachim Löw ile birlikte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında öne çıkan iki isimden biri.

Son olarak Benfica'da görev yapan ve Aralık ayından bu yana takım çalıştırmayan Jesus'a Brezilya ve Katar'dan da teklifler geldiği ifade edildi.