CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Arda Güler'den üç yıllık imza

Galatasaray'ın Harry Potter'ını Atletico Madrid ile Lyon'un takip ettiği biliniyor.

Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki oyuncu, "Bunlar güzel şeyler ama her zaman sahaya odaklanıyorum. Benim işim sahada. Kendimi ne kadar geliştirebilirsem, ne kadar iyi futbol oynayabilirsem bunlar güzel şeyler. Ben her zaman futboluma odaklanıyorum" dedi.