CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Arda Güler'den üç yıllık imza

Manchester United, Harry Kane için devrede
The Mirror'ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Erling Haaland yarışında geride dururken Harry Kane'i transfer etmek için çıkış yolu arıyor.
Norveçli yıldız, Manchester City ile imza atmaya yaklaşırken United'ın hedefinde geçtiğimiz yaz Guardiola'nın ekibinin kapısından dönen Harry Kane var.
Stefano Denswil için erken hamle
Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor , geçtiğimiz yaz Bologna’dan 1 yıllığına kiraladığı Stefano Denswil’i kadroda tutmayı planlıyor.
Uzun süredir Türkçe dersleri alan ve kariyerine Trabzon’da devam etmek isteyen Denswil’in menajeri önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek.
Cenk Tosun, Beşiktaş'a mı geliyor?
Milli golcü, Galatasaray - Beşiktaş derbisini izlemek için Türk Telekom Stadı'ndaydı.
Adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun, "Sezon sonu için bir şey söyleyemem, Everton ile sözleşmem devam ediyor. Her sene Beşiktaş yazılıyor, yaza kadar Everton ile devam sonrasında karar vereceğiz." dedi.
Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer açıklaması
Galatasaray'ın Harry Potter'ını Atletico Madrid ile Lyon'un takip ettiği biliniyor.
Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki oyuncu, "Bunlar güzel şeyler ama her zaman sahaya odaklanıyorum. Benim işim sahada. Kendimi ne kadar geliştirebilirsem, ne kadar iyi futbol oynayabilirsem bunlar güzel şeyler. Ben her zaman futboluma odaklanıyorum" dedi.
Arda Güler'den üç yıllık imza
17 yaşındaki yetenek, performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi.
Akşam gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, 2023 yılında sözleşmesi bitecek Arda ile yeni bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.
18 yaşından küçük olduğu için Arda, en fazla üç yıllık sözleşmeye imza atacak. Genç oyuncunun ücretinde de iyi bir iyileşme yapılacak. İmzaların ise kısa bir süre içinde atılması bekleniyor.
Arda Güler, 2019 yılında Gençlerbirliği'nden 400 bin TL karşılığından transfer edilmişti. Arda Güler'in sonraki satışının kârından elde edilecek rakamın %20'lik payı Gençlerbirliği'ne verilecek.