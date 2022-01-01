CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Andrea Pirlo için Süper Lig sesleri

Spor Arena'nın haberine göre; Siyah beyazlılar, bu sezon Porto’da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Marko Grujic için Liverpool'a 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.

Grujic’in başka talipleri de var ve Liverpool yönetimi bütün teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek.