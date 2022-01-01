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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Andrea Pirlo için Süper Lig sesleri

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Andrea Pirlo Juventus 2021
Getty Images

Beşiktaş, Grujic’i istiyor 👀

2022-06-05T08:27:31.020Z

Spor Arena'nın haberine göre; Siyah beyazlılar, bu sezon Porto’da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Marko Grujic için Liverpool'a 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.

Grujic’in başka talipleri de var ve Liverpool yönetimi bütün teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek.

Marko Grujic Liverpool
Getty Images

Merih Demiral, Atalanta'ya veda ediyor

2022-06-05T06:51:18.302Z

Tuttomercato'nun haberine göre; Atalanta, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Merih Demiral'ın sözleşmesinde bulunan 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

İtalyan ekibi yeni bir stoper arayışına girerken Merih Demiral takıma veda ediyor.

Merih Demiral, Atalanta
AA

Atalanta, Marcao'yu listeye koydu 👇

2022-06-05T06:49:52.907Z

Beşiktaş'ın Wout Weghorst teklifi 👇

2022-06-05T06:49:09.141Z

Andrea Pirlo için Süper Lig sesleri

2022-06-05T06:41:08.396Z

Sabah'ın haberine göre; Volkan Demirel ile yolların ayrılmasının ardından tekni direktör arayışına başlayan Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo ismi gündemde.

Andrea Pirlo
Claudio Villa/Getty Images