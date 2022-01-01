CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Andrea Pirlo için Süper Lig sesleri

Beşiktaş, Grujic’i istiyor 👀
Spor Arena'nın haberine göre; Siyah beyazlılar, bu sezon Porto’da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Marko Grujic için Liverpool'a 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.
Grujic’in başka talipleri de var ve Liverpool yönetimi bütün teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek.
Merih Demiral, Atalanta'ya veda ediyor
Tuttomercato'nun haberine göre; Atalanta, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Merih Demiral'ın sözleşmesinde bulunan 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
İtalyan ekibi yeni bir stoper arayışına girerken Merih Demiral takıma veda ediyor.
Atalanta, Marcao'yu listeye koydu 👇
🟡🔴 Atalanta, 11 Haziran’daki seçim sonrası Marcao için Galatasaray’ın kapısını çalacak. İtalyan basını ayrıca Sevilla’nın Diego Carlos’un yerini Marcao ile doldurmak istediğini yazdı. Brezilya Milli Takımı hayali kuran oyuncuya 15-20 milyon Euro değer biçiliyor.@memetozcan pic.twitter.com/kinO6vpBZL— Sabah Spor (@sabahspor1) June 5, 2022
Beşiktaş'ın Wout Weghorst teklifi 👇
🦅 Beşiktaş, Burnley forması giyen Wout Weghorst'u transfer listesine dahil etti. 29 yaşındaki golcü için 3 ayrı teklif sunuldu:— Sabah Spor (@sabahspor1) June 5, 2022
1⃣ Kiralama
2⃣ Satın alma opsiyonlu kiralama
3⃣ Bir sonraki satışından yüzde 50 pay vererek bonservisini alma...@sahinogluogun pic.twitter.com/tLslOElqyJ
Andrea Pirlo için Süper Lig sesleri
Sabah'ın haberine göre; Volkan Demirel ile yolların ayrılmasının ardından tekni direktör arayışına başlayan Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo ismi gündemde.