CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Altay Bayındır Hollanda yolcusu

Altay Bayındır Hollanda yolcusu
Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, bir süredir Hollanda devi Ajax'ın takibi altında bulunuyor.
Ajax'ın, resmi teklifini iletmesi durumunda Sarı-Lacivertli kulübün 15 milyon euro civarında bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.
Newcastle United'dan Uğurcan için 25 milyon euro
Ajansspor; Newcastle United'ın, Uğurcan Çakır transferini bitirmeye hazırlandığını ve Premier Lig kulübünün, milli kaleci için 25 milyon euroluk bir teklifi gözden çıkardığını bildirdi.
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Uğurcan'ı İngiltere'ye göndermeye sıcak baktığı konuşuluyor.
Osayi-Samuel İngiliz ekiplerinin takibinde
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de formunu yükselten Bright Osayi-Samuel transfer piyasasındaki yerini güçlendirdi.
İngiliz takımları, performansını artıran 24 yaşındaki oyuncuyu yakın takibe aldı.
Blackpool ve Queens Park Rangers gibi takımların da formasını giyen Osayi, bu sezon 36 maça çıkarken 2 gol atıp 3 de asist katkısında bulundu.