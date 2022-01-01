CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Altay Bayındır Hollanda yolcusu

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de formunu yükselten Bright Osayi-Samuel transfer piyasasındaki yerini güçlendirdi.

İngiliz takımları, performansını artıran 24 yaşındaki oyuncuyu yakın takibe aldı.

Blackpool ve Queens Park Rangers gibi takımların da formasını giyen Osayi, bu sezon 36 maça çıkarken 2 gol atıp 3 de asist katkısında bulundu.