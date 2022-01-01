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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Altay Bayındır Hollanda yolcusu

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Altay Bayındır Fenerbahçe
AA

Altay Bayındır Hollanda yolcusu

2022-03-19T06:34:31.882Z

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, bir süredir Hollanda devi Ajax'ın takibi altında bulunuyor.

Ajax'ın, resmi teklifini iletmesi durumunda Sarı-Lacivertli kulübün 15 milyon euro civarında bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.

Altay Bayındır, Fenerbahce
AA

Newcastle United'dan Uğurcan için 25 milyon euro

2022-03-19T06:24:43.967Z

Ajansspor; Newcastle United'ın, Uğurcan Çakır transferini bitirmeye hazırlandığını ve Premier Lig kulübünün, milli kaleci için 25 milyon euroluk bir teklifi gözden çıkardığını bildirdi.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Uğurcan'ı İngiltere'ye göndermeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor
AA

Osayi-Samuel İngiliz ekiplerinin takibinde

2022-03-19T06:16:36.091Z

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de formunu yükselten Bright Osayi-Samuel transfer piyasasındaki yerini güçlendirdi.

İngiliz takımları, performansını artıran 24 yaşındaki oyuncuyu yakın takibe aldı.

Blackpool ve Queens Park Rangers gibi takımların da formasını giyen Osayi, bu sezon 36 maça çıkarken 2 gol atıp 3 de asist katkısında bulundu.

Bright Osayi-Samuel & Joao Novais Alanyaspor vs. Fenerbahce 03/13/22
AA