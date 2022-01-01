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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesinin perde arkası

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Ali Koç & Jorge Jesus.
AA/Getty

Manchester United'ın hedefi Haller

2022-04-27T05:37:32.008Z

The Sun, Manchester United'ın bu yaz Ajax'ın golcüsü Sebastien Haller'i hedef alabileceğini iddia etti.

Erik ten Hag, Kırmızı Şeytanlar'ın bir sonraki patronu olarak ilan edildi ve Haller'i İngiltere'ye getirebilir.

Haller 2
Getty

Ali Koç - Jorge Jesus görüşmesinin detayları belli oldu

2022-04-27T05:33:10.836Z

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, salı günü Lizbon'da bir araya geldi.

Görüşmede, Portekiz Cumurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza da yer aldı.

Kritik toplantıda Jesus'un teklife olumlu baktığı ve hem Fenerbahçe kadrosunu hem de maç takvimini incelediği bildirildi.

Portekizli hocanın, Türkiye'ye kendi ekibiyle geleceği söylendi.

Jorge Jesus Benfica Head Coach
Getty Images