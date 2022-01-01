CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesinin perde arkası

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, salı günü Lizbon'da bir araya geldi.

Görüşmede, Portekiz Cumurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza da yer aldı.

Kritik toplantıda Jesus'un teklife olumlu baktığı ve hem Fenerbahçe kadrosunu hem de maç takvimini incelediği bildirildi.

Portekizli hocanın, Türkiye'ye kendi ekibiyle geleceği söylendi.