CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesinin perde arkası

Manchester United'ın hedefi Haller
2022-04-27T05:37:32.008Z
The Sun, Manchester United'ın bu yaz Ajax'ın golcüsü Sebastien Haller'i hedef alabileceğini iddia etti.
Erik ten Hag, Kırmızı Şeytanlar'ın bir sonraki patronu olarak ilan edildi ve Haller'i İngiltere'ye getirebilir.
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Ali Koç - Jorge Jesus görüşmesinin detayları belli oldu
2022-04-27T05:33:10.836Z
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, salı günü Lizbon'da bir araya geldi.
Görüşmede, Portekiz Cumurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza da yer aldı.
Kritik toplantıda Jesus'un teklife olumlu baktığı ve hem Fenerbahçe kadrosunu hem de maç takvimini incelediği bildirildi.
Portekizli hocanın, Türkiye'ye kendi ekibiyle geleceği söylendi.
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