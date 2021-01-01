CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Adeyemi, Barcelona'yı reddetti

SPORT'a bağlı gazeteci Toni Juanmarti'ye göre Karim Adeyemi, Barselona'da oynamayı kabul etmedi.

Söylenene göre genç oyuncu, sadece bir Alman kulübünde oynamak istiyor ve favorisi Borussia Dortmund.

Henüz 19 yaşında olan Adeyemi, bu yıl Salzburg formasıyla Avusturya'da çıktığı 17 maçta 14 gol kaydetti.