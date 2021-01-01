CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Adeyemi, Barcelona'yı reddetti

Tottenham, Dele Alli'yi gönderiyor
The Athletic'e göre Tottenham, geçen yıl PSG'ye göndermediği orta saha oyuncusu Dele Alli'nin gelecek ay kulüpten ayrılmasına izin verecek.
Bununla birlikte Spurs, iki yılda sadece 23 maça çıkabilen İngiliz futbolcu orta saha için düşük teklif almaktan çekiniyor.
Adeyemi, Barcelona'yı reddetti
SPORT'a bağlı gazeteci Toni Juanmarti'ye göre Karim Adeyemi, Barselona'da oynamayı kabul etmedi.
Söylenene göre genç oyuncu, sadece bir Alman kulübünde oynamak istiyor ve favorisi Borussia Dortmund.
Henüz 19 yaşında olan Adeyemi, bu yıl Salzburg formasıyla Avusturya'da çıktığı 17 maçta 14 gol kaydetti.
Manchester United'ın gözdesi Kamara
The Athletic, Manchester United'ın Marsilya'nın orta sahası Boubacar Kamara'yı bu yaz ücretsiz olarak transfer etmek istediğini yazdı.
Tüm kariyerini Marsilya'da geçiren defansif orta saha oyuncusunun, kulüple yeni sözleşme imzalamak istemediği gelen bilgler arasında.
Öte yandan Wolves ve Newcastle da Kamara'yı izliyor.