CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Adana Demirspor, Loic Remy'i son anda kadrosuna kattı

Calciomercato'ya göre Atalanta, Diego Costa'yı Duvan Zapata'nın yerine alternatif olarak düşünüyor.

Zapata ciddi bir sakatlık nedeniyle ameliyat olacak ve İtalyan ekibi sezon sonuna kadar bir transfer yapmak istiyor.

Ocak ayında Atletico Mineiro'dan ayrılan Costa şu anda sebest oyuncu durumunda. Atalanta önümüzdeki günlerde oyuncuya resmî bir sözleşme teklifi sunabilir.