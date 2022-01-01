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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Adana Demirspor, Loic Remy'i son anda kadrosuna kattı

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Loic Remy. Kasimpasa vs Caykur Rizespor. 09.20.2020
AA

Atalanta, Diego Costa'yı kadrosuna katabilir

2022-02-09T08:10:04.041Z

Calciomercato'ya göre Atalanta, Diego Costa'yı Duvan Zapata'nın yerine alternatif olarak düşünüyor.

Zapata ciddi bir sakatlık nedeniyle ameliyat olacak ve İtalyan ekibi sezon sonuna kadar bir transfer yapmak istiyor.

Ocak ayında Atletico Mineiro'dan ayrılan Costa şu anda sebest oyuncu durumunda. Atalanta önümüzdeki günlerde oyuncuya resmî bir sözleşme teklifi sunabilir.

Diego Costa Atletico Mineiro
Getty Images

PSG, Haaland'ı B planı yaptı

2022-02-09T05:53:44.903Z

L'Equipe, Paris Saint-Germain'in bu yaz Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesi halinde Fransız golcünün alternatifi olarak Erling Haaland'ı transfer edeceğini bildirdi.

Haaland, Real Madrid'in yanı sıra Barcelona, Bayern Münih ve Premier Lig'deki birkaç kulübün transfer listesinde.

Adana Demirspor'dan son saatlerde Loic Remy transferi

2022-02-09T05:47:35.629Z

Adana Demirspor, transfer döneminin bitmesine saatler kala sürpriz bir hamle yaptı ve Çaykur Rizespor'dan ayrılan Fransız forvet Loic Remy'yi kadrosuna kattı.

Adana temsilcisi, 35 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Loic Remy, Caykur Rizespor
AA