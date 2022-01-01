CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Adana Demirspor, Loic Remy'i son anda kadrosuna kattı

Atalanta, Diego Costa'yı kadrosuna katabilir
Calciomercato'ya göre Atalanta, Diego Costa'yı Duvan Zapata'nın yerine alternatif olarak düşünüyor.
Zapata ciddi bir sakatlık nedeniyle ameliyat olacak ve İtalyan ekibi sezon sonuna kadar bir transfer yapmak istiyor.
Ocak ayında Atletico Mineiro'dan ayrılan Costa şu anda sebest oyuncu durumunda. Atalanta önümüzdeki günlerde oyuncuya resmî bir sözleşme teklifi sunabilir.
PSG, Haaland'ı B planı yaptı
L'Equipe, Paris Saint-Germain'in bu yaz Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesi halinde Fransız golcünün alternatifi olarak Erling Haaland'ı transfer edeceğini bildirdi.
Haaland, Real Madrid'in yanı sıra Barcelona, Bayern Münih ve Premier Lig'deki birkaç kulübün transfer listesinde.
Adana Demirspor'dan son saatlerde Loic Remy transferi
Adana Demirspor, transfer döneminin bitmesine saatler kala sürpriz bir hamle yaptı ve Çaykur Rizespor'dan ayrılan Fransız forvet Loic Remy'yi kadrosuna kattı.
Adana temsilcisi, 35 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.