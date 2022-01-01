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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Adana Demirspor, bir başka dünya yıldızı Juan Mata'nın peşinde

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Juan Mata Manchester United 2021-22
Getty

Fenerbahçe'den kanat takviyesi

2022-06-13T05:40:08.348Z

Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, hücuma yönelik oyuncuları transfer önceliği haline getirdi.

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray'dan tanıdığımız Bruma, yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyebilir.

Atiba Hutchinson Bruma Galatasaray Besiktas 2272017
AA

Galatasaray'dan Muriqi hamlesi

2022-06-13T05:34:27.045Z

Başkanlık seçiminin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, öncelikli olarak forvet almayı düşünüyor.

Bu doğrultuda gündeme ise Fenerbahçe'den tanıdığımız bir isim geldi.

Fotomaç'ın haberine göre sarı kırmızılılar Vedat Muriqi'yi istiyor ancak bu transfer biraz zor görünüyor.

Muriqi Mallorca vs. Rayo
RCD Mallorca

Trabzonspor, Nwakaeme'nin yerini dolduruyor

2022-06-13T05:29:23.286Z

Sezonu şampiyonlukla noktalayan Trabzonspor'da yeni sezon kadro hazırlıkları sürüyor.

Nwakaeme'nin takımdan ayrılması durumunda sol kanat takviyesi yapmaya hazırlanan bordo mavililerde gündeme tanıdık bir isim geldi.

Milliyet'in haberine göre; Abdullah Avcı, Mısırlı sol kanat Trezeguet'yi istiyor.

Aston Villalı oyuncu son olarak ligin ikinci yarısında Başakşehir'de oynamıştı.

Trezeguet Aston Villa
Getty Images

Adana Demirspor'a yeni yıldız

2022-06-13T05:25:26.265Z

Kadrosunda Balotelli ve Belhanda gibi yıldızları bulunduran Adana Demirspor, gözünü bir başka yıldıza çevirdi.

Fanatikte yer alan habere göre; Manchester United'dan ayrılan Juan Mata, Akdeniz ekibinin gözdesi durumunda.

Görüşmelerin ise olumlu gittiği yönünde haberler var.

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