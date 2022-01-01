CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Adana Demirspor, bir başka dünya yıldızı Juan Mata'nın peşinde

Fenerbahçe'den kanat takviyesi
Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, hücuma yönelik oyuncuları transfer önceliği haline getirdi.
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray'dan tanıdığımız Bruma, yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyebilir.
Galatasaray'dan Muriqi hamlesi
Başkanlık seçiminin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, öncelikli olarak forvet almayı düşünüyor.
Bu doğrultuda gündeme ise Fenerbahçe'den tanıdığımız bir isim geldi.
Fotomaç'ın haberine göre sarı kırmızılılar Vedat Muriqi'yi istiyor ancak bu transfer biraz zor görünüyor.
Trabzonspor, Nwakaeme'nin yerini dolduruyor
Sezonu şampiyonlukla noktalayan Trabzonspor'da yeni sezon kadro hazırlıkları sürüyor.
Nwakaeme'nin takımdan ayrılması durumunda sol kanat takviyesi yapmaya hazırlanan bordo mavililerde gündeme tanıdık bir isim geldi.
Milliyet'in haberine göre; Abdullah Avcı, Mısırlı sol kanat Trezeguet'yi istiyor.
Aston Villalı oyuncu son olarak ligin ikinci yarısında Başakşehir'de oynamıştı.
Adana Demirspor'a yeni yıldız
Kadrosunda Balotelli ve Belhanda gibi yıldızları bulunduran Adana Demirspor, gözünü bir başka yıldıza çevirdi.
Fanatikte yer alan habere göre; Manchester United'dan ayrılan Juan Mata, Akdeniz ekibinin gözdesi durumunda.
Görüşmelerin ise olumlu gittiği yönünde haberler var.