CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Adana Demirspor, bir başka dünya yıldızı Juan Mata'nın peşinde

Başkanlık seçiminin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, öncelikli olarak forvet almayı düşünüyor.

Bu doğrultuda gündeme ise Fenerbahçe'den tanıdığımız bir isim geldi.

Fotomaç'ın haberine göre sarı kırmızılılar Vedat Muriqi'yi istiyor ancak bu transfer biraz zor görünüyor.