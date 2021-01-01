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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak istiyor

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Halil Dervisoglu Galatasaray vs. Konyaspor 10/17/21
Anadolu Ajansı

Barcelona, Azpilicueta'nın peşinde

2021-11-19T11:35:58.789Z

Sport'un haberine göre, savunma hattını güçlendirmek isteyen Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen sağ bek ve stoper olarak oynayabilen Cesar Azpilicueta'yı istiyor.

Cesar Azpilicueta
Getty

Ter Stegen, Newcastle'da oynamak istemiyor

2021-11-19T10:17:58.407Z

Sport'ta yer alan habere göre Barcelona kalecisi Ter Stegen, Newcastle United'ın ona olam ilgisine kayıtsız kalıyor.

Alman kaleci, zengin Premier Lig kulübü ile görüşmeyecek.

Marc Andre ter Stegen
Getty

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak istiyor

2021-11-19T08:57:00.534Z

Halil Dervişoğlu'nu Premier Lig ekibi Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, millî futbolcunun bonservisini almak istiyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Fatih Terim, performansından memnun olduğu forveti geç olmada takıma tamamen kazandırmayı amaçlıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün devre arasında bu transfer için Brentford kulübü ile temasa geçmesi bekleniyor.

Halil Dervişoğlu Galatasaray vs Lokomotiv Moskova 11042021
DepoPhotos

Pepe'ye AC Milan'dan yakın markaj

2021-11-19T08:38:43.654Z

Il Milanista'ya göre AC Milan, Arsenal'de şu ana kadar bekleneni veremeyen Nicolas Pepe'yi transfer hedefi olarak belirledi.

Londra kulübü, Pepe'nin 25 milyon sterlin karşılığında gönderilmesine sıcak bakıyor.

İtalya Serie A devi, kış tranfser döneminde Arsenal'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Nicolas Pepe Arsenal