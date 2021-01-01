CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak istiyor

Il Milanista'ya göre AC Milan, Arsenal'de şu ana kadar bekleneni veremeyen Nicolas Pepe'yi transfer hedefi olarak belirledi.

Londra kulübü, Pepe'nin 25 milyon sterlin karşılığında gönderilmesine sıcak bakıyor.

İtalya Serie A devi, kış tranfser döneminde Arsenal'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.