CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak istiyor

Barcelona, Azpilicueta'nın peşinde
Sport'un haberine göre, savunma hattını güçlendirmek isteyen Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen sağ bek ve stoper olarak oynayabilen Cesar Azpilicueta'yı istiyor.
Ter Stegen, Newcastle'da oynamak istemiyor
Sport'ta yer alan habere göre Barcelona kalecisi Ter Stegen, Newcastle United'ın ona olam ilgisine kayıtsız kalıyor.
Alman kaleci, zengin Premier Lig kulübü ile görüşmeyecek.
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak istiyor
Halil Dervişoğlu'nu Premier Lig ekibi Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, millî futbolcunun bonservisini almak istiyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Fatih Terim, performansından memnun olduğu forveti geç olmada takıma tamamen kazandırmayı amaçlıyor.
Sarı-kırmızılı kulübün devre arasında bu transfer için Brentford kulübü ile temasa geçmesi bekleniyor.
Pepe'ye AC Milan'dan yakın markaj
Il Milanista'ya göre AC Milan, Arsenal'de şu ana kadar bekleneni veremeyen Nicolas Pepe'yi transfer hedefi olarak belirledi.
Londra kulübü, Pepe'nin 25 milyon sterlin karşılığında gönderilmesine sıcak bakıyor.
İtalya Serie A devi, kış tranfser döneminde Arsenal'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.