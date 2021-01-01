Fenerbahçe'nin gözü Juan Matada
Todofichajes'te yer alan habere göre Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Juan Mata, 2014 senesinden bu yana formasını giydiği İngiliz ekibinden ayrılmanın eşiğinde. Yıldız futbolcu şimdiden kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.
İspanyol ofansif orta sahanın önünde üç seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki Fenerbahçe. İddialara göre 33 yaşındaki futbolcu, ocak ayında Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir. Sarı-Lacivertli ekip ise Mesut Özil'in yanı sıra yeni bir dünya yıldızı ile kadrosunu güçlendirebilir.
Lacazette'in yerine Dominic Calvert-Lewin
Daily Mail'in haberine göre Arsenal, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Alexandre Lacazette yerine Everton'ın golcüsü Dominic Calvert-Lewin'i izlemeye aldı.
Topçular, yazın İngiliz forvet için Everton'a bir teklifte bulunacak.
AC Milan, Alex Telles'i istiyor
The Sun'ın haberine göre İtalya Serie A devi AC Milan, Manchester United'ın sol beki Alex Telles'i kadrosuna katmayı planlıyor.
Milan'la birlikte şehrin diğer büyüğü Inter de Alex Telles için teklife hazırlanıyor.