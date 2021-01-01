Todofichajes'te yer alan habere göre Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Juan Mata, 2014 senesinden bu yana formasını giydiği İngiliz ekibinden ayrılmanın eşiğinde. Yıldız futbolcu şimdiden kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

İspanyol ofansif orta sahanın önünde üç seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki Fenerbahçe. İddialara göre 33 yaşındaki futbolcu, ocak ayında Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir. Sarı-Lacivertli ekip ise Mesut Özil'in yanı sıra yeni bir dünya yıldızı ile kadrosunu güçlendirebilir.