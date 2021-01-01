CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Ozan Tufan'ın durumunu araştıracak

Beşiktaş, Ozan Tufan'ın durumunu araştıracak
Fanatik'in haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ocak ayında stoper, orta sahha hamleleri bekliyor.
Yalçın'ın isteği doğrultusunda Watford'da kiralık olarak forma giyen Ozan Tufan'ın durumu araştırılacak. Savunmada Kaan Ayhan, forvette de Cenk Tosun isimleri ön plana çıkıyor.
AC Milan, Arsenal'den Lacazette'i istiyor
Rudy Galetti'ye göre AC Milan, Arsenal forveti Alexandre Lacazette'i mümkün olan en kısa sürede kadrosuna katmak istiyor.
Serie A devi, yazın sözleşmesi sona erecek olan Fransız forvetin serbest kalmasını beklemeden kışın hamle yapacak.
Bu sayede Arsenal, bu yıl sekiz Premier Lig maçında bir kez gol atan bir oyuncudan para kazanma şansına sahip olacak.