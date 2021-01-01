CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Ozan Tufan'ın durumunu araştıracak

Rudy Galetti'ye göre AC Milan, Arsenal forveti Alexandre Lacazette'i mümkün olan en kısa sürede kadrosuna katmak istiyor.

Serie A devi, yazın sözleşmesi sona erecek olan Fransız forvetin serbest kalmasını beklemeden kışın hamle yapacak.

Bu sayede Arsenal, bu yıl sekiz Premier Lig maçında bir kez gol atan bir oyuncudan para kazanma şansına sahip olacak.