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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş, Ozan Tufan'ın durumunu araştıracak

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Ozan Tufan, Watford
Getty Images

Beşiktaş, Ozan Tufan'ın durumunu araştıracak

2021-12-01T07:39:42.142Z

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ocak ayında stoper, orta sahha hamleleri bekliyor.

Yalçın'ın isteği doğrultusunda Watford'da kiralık olarak forma giyen Ozan Tufan'ın durumu araştırılacak. Savunmada Kaan Ayhan, forvette de Cenk Tosun isimleri ön plana çıkıyor.

Ozan Tufan Watford
Getty

AC Milan, Arsenal'den Lacazette'i istiyor

2021-12-01T07:27:26.575Z

Rudy Galetti'ye göre AC Milan, Arsenal forveti Alexandre Lacazette'i mümkün olan en kısa sürede kadrosuna katmak istiyor.

Serie A devi, yazın sözleşmesi sona erecek olan Fransız forvetin serbest kalmasını beklemeden kışın hamle yapacak.

Bu sayede Arsenal, bu yıl sekiz Premier Lig maçında bir kez gol atan bir oyuncudan para kazanma şansına sahip olacak.

Lacazette Arsenal 2021
Getty