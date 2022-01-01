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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Abdülkerim Bardakçı yarışına Galatasaray da dahil oldu

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Abdulkerim Bardakcı
AA

Kim Min-Jae'ye devlerin ilgisi

2022-06-21T05:33:55.707Z

Fenerbahçe'de sezonun parlayan yıldızı Güney Koreli stoper Kim Min Jae'ye Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor.

Fanataik'in haberine göre, Napoli'nin ardından Everton ve Sevila da Min Jae için temaslarda bulundu.

Sarı lacivertli ekip 23 milyon Euro istiyor.

Kim Min Jae Haji Wright Fenerbahce Antalyaspor

Cenk Ergün'den transfer açıklaması

2022-06-21T05:29:21.632Z

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan olmasıyla sportif direktörlüğe getirilen Cenk Ergün, transfer çalışmaları hakkında konuştu.

Ergün, "İlk önce eksik gördüğümüz bölgelere çalışmalar yapacağız. Transfer döneminin getirdiği değişiklikler mutlaka olacak. İlk etapta orta sahaya çalışmamız olacak. Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak oyuncuları takımımıza katacağız." dedi.

Cenk Ergun
AA

Abdülkerim Bardakçı yarışı kızışıyor

2022-06-21T05:26:11.265Z

Stoper hattını güçlendirmek isteyen üç büyükler kancayı Konyaspor'un başarılı oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'ya taktı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği milli oyuncu ile son olarak Galatasaray da görüşme gerçekleştirdi.

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Marcao'nun ayrılması halinde Abdülkerim'e imzayı attıracak.