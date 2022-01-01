CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Abdülkerim Bardakçı yarışına Galatasaray da dahil oldu

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz. 08:33

08:40 21.06.2022 facebook twitter copy

AA

Kim Min-Jae'ye devlerin ilgisi 2022-06-21T05:33:55.707Z 08:33 Fenerbahçe'de sezonun parlayan yıldızı Güney Koreli stoper Kim Min Jae'ye Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. Fanataik'in haberine göre, Napoli'nin ardından Everton ve Sevila da Min Jae için temaslarda bulundu. Sarı lacivertli ekip 23 milyon Euro istiyor. Cenk Ergün'den transfer açıklaması 2022-06-21T05:29:21.632Z 08:29 Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan olmasıyla sportif direktörlüğe getirilen Cenk Ergün, transfer çalışmaları hakkında konuştu. Ergün, "İlk önce eksik gördüğümüz bölgelere çalışmalar yapacağız. Transfer döneminin getirdiği değişiklikler mutlaka olacak. İlk etapta orta sahaya çalışmamız olacak. Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak oyuncuları takımımıza katacağız." dedi. AA AA Abdülkerim Bardakçı yarışı kızışıyor 2022-06-21T05:26:11.265Z 08:26 Stoper hattını güçlendirmek isteyen üç büyükler kancayı Konyaspor'un başarılı oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'ya taktı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği milli oyuncu ile son olarak Galatasaray da görüşme gerçekleştirdi. A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Marcao'nun ayrılması halinde Abdülkerim'e imzayı attıracak.