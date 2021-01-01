CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray ve Trabzonspor, Aaron Boupendza'nın peşinde

FootballNewsWestAfrica'da yer alan habere göre Galatasaray ve Trabzonspor, Gabonlu futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladı.

İki kulüp de Katar Ligi ekiplerinden El-Arabi'de forma gien yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.