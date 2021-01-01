CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray ve Trabzonspor, Aaron Boupendza'nın peşinde

Galatasaray ve Trabzonspor, Aaron Boupendza'nın peşinde
FootballNewsWestAfrica'da yer alan habere göre Galatasaray ve Trabzonspor, Gabonlu futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladı.
İki kulüp de Katar Ligi ekiplerinden El-Arabi'de forma gien yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Real Madrid, Rüdiger'e olan ilgisini artırdı
MARCA'nın haberine göre Real Madrid, Chelsea stoperi Antonio Rudiger'i kadrosuna katmakta kararlı.
Alman stoperin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Real ile birlikte Bayern Münih de Rüdiger ile ilgileniyor.
Jesse Lingard, West Ham'a geri dönüyor
The Sun'ın haberine göre Manchester United'da forma şansı bulamayan Jesse Lingard'ın West Ham United'a geri dönmesi bekleniyor.
United, yazın sözleşmesi sona erecek olan İngiliz futbolcunun ocak ayında bu transferi gerçekleştirmesine izin verecek.
Kırmızı Şeytanlar'ın bu transferden beklentisi ise 10 milyon sterlin.