CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın Kaan Ayhan ısrarı sürüyor

Beşiktaş'ta hedef Abdülkerim Bardakçı
Bardakçı ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncunun kulübü Konyaspor'la görüşmelerini sürdürüyor.
Stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Gökmen Özcan'ın haberine göre Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakçı ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
27 yaşındaki oyuncunun transferi için Beşiktaş, Konyaspor'la görüşmelerine devam ediyor.
Ibrahimovic uzatıyor
Sky Italia'da yer alan habere göre Zlatan Ibrahimovic ve menajeri Mino Raiola önümüzdeki günlerde Milan yönetimiyle yeni sözleşme için masaya oturacak.
İsveçli golcü bu sezon takımıyla çıktığı yedi Serie A karşılaşmasında rakip fileleri üç kez havalandırmıştı.
Geçen sezon 15 gol atan 40 yaşındaki Ibrahimovic, Milan'ın yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinde başrolü oynamıştı.
Zidane Manchester United'ı geri çevirdi
Alman basınının önde gelen kurumlarından Bild'de yer alan habere göre Real Madrid'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Zinedine Zidane, Manchester United'ın başına geçme fırsatını kabul etmedi.
Yaz aylarına kadar dinlenmek istediği için İngiliz ekibini geri çeviren Zidane'ın adı daha önce Fransa Milli Takımı ile de anılmıştı.
Real Madrid'in gözü Mazraoui'de
İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Real Madrid sezon sonunda Ajax ile sözleşmesi sona erecek olan Noussair Mazraoui'yi transfer etmenin hesaplarını yapıyor.
Dani Carvajal ile forma rekabetine girecek bir bek arayışında bulunan İspanyol devi, aynı zamanda altyapısında yetişen Achraf Hakimi'yi elinden kaçırmanın da üzüntüsünü yaşıyor.
Öte yandan Bayern Münih, Juventus ve Milan da Ajax'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Mazraoui'ye yakın bir ilgi gösteriyor.
Kaan Ayhan defteri kapanmadı
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Fanatik'te yer alan habere göre Sassuolo'da forma giymekte zorlanan milli oyuncu Kaan Ayhan'ı devre arasında kiralamaya çalışacak.
Milli takım kampında yedek olmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kaan'ın, kulübünün ikna edilmesi halinde ligin ikinci yarısında Beşiktaş için oynaması bekleniyor.