CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Beşiktaş'ın Kaan Ayhan ısrarı sürüyor

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Real Madrid sezon sonunda Ajax ile sözleşmesi sona erecek olan Noussair Mazraoui'yi transfer etmenin hesaplarını yapıyor.

Dani Carvajal ile forma rekabetine girecek bir bek arayışında bulunan İspanyol devi, aynı zamanda altyapısında yetişen Achraf Hakimi'yi elinden kaçırmanın da üzüntüsünü yaşıyor.

Öte yandan Bayern Münih, Juventus ve Milan da Ajax'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Mazraoui'ye yakın bir ilgi gösteriyor.