Milliyet'in haberine göre; Calcio Mercato, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Alvaro Medran'a talip olduğunu yazdı.

Daha öncesi İspanyol devi Real Madrid ve Valencia formaları giyen ve merkez orta saha ile 10 numara olarak oynayabilen İspanyol yıldız Alvaro Medran şu anda boşta bulunuyor.