Fenerbahçe ve Galatasaray, Alvaro Medran'ın peşinde
İtalyan Calcio Mercato'nun haberine göre eski Real Madrid ve Valencia orta sahası Alvaro Medran'a hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş Alvaro Medran'a talip oldu.
En son Chicago Fire'da forma giyen 27 yaşındaki İspanyol orta saha, şu anda boşta.
Steve Bruce, Manchester United'daki görevi istiyor
The Athletic'in haberine göre; Steve Bruce, Manchester United'da boşalan menajerlik koltuğuna oturmaya hevesli.
Soyunma odasında dengeleri oluşturabileceğine inanan Bruce ile Newcastle United'ın yolları geçtiğimiz ay ayrılmıştı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin hedefi aynı
Milliyet'in haberine göre; Calcio Mercato, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Alvaro Medran'a talip olduğunu yazdı.
Daha öncesi İspanyol devi Real Madrid ve Valencia formaları giyen ve merkez orta saha ile 10 numara olarak oynayabilen İspanyol yıldız Alvaro Medran şu anda boşta bulunuyor.
Xavi, Bounedjah'ı Barcelona'da istiyor
Sport'un haberine göre; Barça'nın yeni patronu Xavi, Al-Sadd'ın forvet oyuncusu Baghdad Bounedjah'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.
Bounedjah, Xavi'nin Al-Sadd'dan öğrencisi ve Sergio Agüero'nun geleceği belirsizliğini korurken Cezayirli oyuncu önemli bir katkı sunabilir.
Manchester United'ın yeni favorisi Pochettino
Arjantinli teknik direktör, yakın zamanda yeniden Premier Lig'e dönebilir.
GOAL, Mauricio Pochettino'nun United'ın yeni menajer adaylarından biri olduğunu ve şu anda PSG'yi çalıştıran Arjantinli teknik direktörün de İngiliz ekibinin başına geçmeye istekli olduğunu öğrendi.
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Zinedine Zidane, Kırmızı Şeytanlar ile ilgilenmiyor
BBC Sport'un haberine göre; Zidane kulübün kendisiyle olan temasının ardından Manchester United'ın başına geçmek istemediğini iletti.
Kırmızı Şeytanlar, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir menajer arayışında.
Ancak en son Real Madrid'i çalıştıran Fransız, Old Trafford'a gitme hayalinde değil.