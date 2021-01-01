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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe ve Galatasaray, Alvaro Medran'ın peşinde

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Alvaro Medran
Getty Images

Fenerbahçe ve Galatasaray, Alvaro Medran'ın peşinde

2021-11-22T09:05:19.874Z

İtalyan Calcio Mercato'nun haberine göre eski Real Madrid ve Valencia orta sahası Alvaro Medran'a hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş Alvaro Medran'a talip oldu.

En son Chicago Fire'da forma giyen 27 yaşındaki İspanyol orta saha, şu anda boşta.

Alvaro Medran
Getty Images

Steve Bruce, Manchester United'daki görevi istiyor

2021-11-22T08:54:28.153Z

The Athletic'in haberine göre; Steve Bruce, Manchester United'da boşalan menajerlik koltuğuna oturmaya hevesli.

Soyunma odasında dengeleri oluşturabileceğine inanan Bruce ile Newcastle United'ın yolları geçtiğimiz ay ayrılmıştı.

Steve Bruce Newcastle 2021-22
Getty Images

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin hedefi aynı

2021-11-22T06:28:24.634Z

Milliyet'in haberine göre; Calcio Mercato, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Alvaro Medran'a talip olduğunu yazdı.

Daha öncesi İspanyol devi Real Madrid ve Valencia formaları giyen ve merkez orta saha ile 10 numara olarak oynayabilen İspanyol yıldız Alvaro Medran şu anda boşta bulunuyor.

Xavi, Bounedjah'ı Barcelona'da istiyor

2021-11-22T06:25:27.319Z

Sport'un haberine göre; Barça'nın yeni patronu Xavi, Al-Sadd'ın forvet oyuncusu Baghdad Bounedjah'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bounedjah, Xavi'nin Al-Sadd'dan öğrencisi ve Sergio Agüero'nun geleceği belirsizliğini korurken Cezayirli oyuncu önemli bir katkı sunabilir.

Baghdad Bounedjah - Al Sadd, Barcelona
Getty/Goal

Manchester United'ın yeni favorisi Pochettino

2021-11-22T06:23:53.918Z

Arjantinli teknik direktör, yakın zamanda yeniden Premier Lig'e dönebilir.

GOAL, Mauricio Pochettino'nun United'ın yeni menajer adaylarından biri olduğunu ve şu anda PSG'yi çalıştıran Arjantinli teknik direktörün de İngiliz ekibinin başına geçmeye istekli olduğunu öğrendi.

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Mauricio Pochettino PSG 2021-22
Getty Images

Zinedine Zidane, Kırmızı Şeytanlar ile ilgilenmiyor

2021-11-22T06:21:19.929Z

BBC Sport'un haberine göre; Zidane kulübün kendisiyle olan temasının ardından Manchester United'ın başına geçmek istemediğini iletti.

Kırmızı Şeytanlar, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir menajer arayışında.

Ancak en son Real Madrid'i çalıştıran Fransız, Old Trafford'a gitme hayalinde değil.

Zinedine Zidane Man Utd GFX
Getty/Goal