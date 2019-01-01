CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: "Yusuf Yazıcı Lille'in bir parçası olmak için istekli"

, stoper transferi için için tanıdık bir isme yöneldi. Bordo mavililer, 2016’da imza attırmak için İstanbul’a getirdiği ancak menajer ücreti nedeniyle transferinden vazgeçtiği Martin Caceres için yeniden düğmeye bastı

Fanatik'in haberine göre; Bonservisi elinde olan ya da maliyeti uygun isimleri kadrosuna katmayı planlayan Karadeniz temsilcisi, 32 yaşındaki savunmacı ile direkt temasa geçti.

İlk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerden yeniden bir araya gelmesi ve transfere nokta koyması planlanıyor.