CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Wilfried Bony, Gazişehir Gaziantep yolcusu

Wilfried Bony, Gazişehir Gaziantep yolcusu
Daha önce Süper Lig'in 4 büyük kulübüyle de adı geçen Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Bony için Gazişehir Gaziantep iddiası ortaya atıldı.
Ajansspor'un haberine göre bonservisi elinde olan ve son olarak İngiltere Championship takımlarından Swensea City'de forma giyen golcü oyuncu Wilfried Bony, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantepspor ile prensipte anlaştı.
Bir dönem Manchester City'de de top koşturmuş 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca 321 karşılaşmada forma gitdi ve 150 gol atıp 39 asist yaptı.
Emre Mor'da işlem tamam
Emre Mor transferi konusunda kulübü Celta Vigo ile sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın, İspanyol ekibi ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fanatik'te yer alan habere göre sarı kırmızılı ekip, uzun süredir transfer gündeminde olan genç oyuncu Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda kulübü Celta Vigo ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcuyu önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirme hazırlığı yaptığı belirtildi. Transfer görüşmelerinin sonuca ulaşmasında Emre'nin Galatasaray'a gelme isteğinin önemli bir rol oynadığı öne sürüldü.
Atletico Madrid'in hedefi Dorukhan Toköz
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
2018-19 sezonunda gösterdiği performans ile takımın yükselen yıldızları arasında ilk sıralarda olan Dorukhan Toköz, iddialara göre Atletico Madrid'in radarına girdi. Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre La Liga devi Atletico Madrid, menajerler aracılığıyla kulüp ile temasa geçti. Atletico'nun Dorukhan'ı renklerine bağladıktan sonra 1 yıllığına La Liga'da başka bir takıma kiralayacağı da ifade edildi.
Ayrıca Başkan Fikret Orman'ın genç futbolcu için 10 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
Barcelona'dan Darmian sürprizi
Jordi Alba'ya alternatif arayan Barcelona, Matteo Darmian ile ilgileniyor.
Sol bek pozisyonunda Jordi Alba'ya alternatif yaratmak isteyen Barcelona'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
ESPN'in haberine göre Katalan ekibi, 29 yaşındaki Matteo Damian'ı kadrosuna katmak istiyor.
Sol beke ilk tercih olarak düşünülen Junior Firpo ve Philipp Max'dan yüksek maliyetleri sebebiyle vazgeçen Barça, Darmian'ı gündemine aldı.
2015 yazında 18 milyon euro bonservis bedeli ile Torino'dan Manchester United'a transfer olan Darmian, geçtiğimiz sezon United formasıyla 7 karşılaşmada süre alabildi.
PSG, Idrissa Gueye'yi bitiriyor
Paris Saint Germain, Everton'dan Idrissa Gueye'nin transferini noktalamak üzere.
Adrien Rabiot'nun ayrılmasından sonra orta saha arayışlarına hız veren PSG, Everton forması giyen Idrissa Gueye transferinde sona yaklaştı.
Paris ekibi, Le Parisien'de yer alan habere göre sağlık kontrollerinden geçirdiği ve 4+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı Senegalli yıldız için 30.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Cutrone, Wolves yolunda
Wolverhampton Wanderers, Milan'ın genç yıldızı Patrick Cutrone'yi kadrosuna katıyor.
Kadrosunu forvet transferiyle takviye etmek isteyen Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers, Patrick Cutrone'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sky Sport'un haberine göre Wolves'un 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği 23 yaşındaki golcü, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacak.
Cutrone, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 42 karşılaşmada 9 gol kaydetti.
Everton Zaha için Cenk'i gözden çıkardı
Everton, kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha için Cenk Tosun'u gözden çıkardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Everton, kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha için ikinci teklifini yaptı.
Sky Sport'un haberine göre Everton, Wilfried Zaha için Crystal Palace'a 60 milyon euro ile Cenk Tosun ve James McCarthy'den oluşan bir teklif sundu.
Arsenal'in Nicolas Pepe transferine yönelmesiyle Zaha yarışında yalnız kalan Everton, Fildişili futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Başakşehir'e bir stoper daha
Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira ile anlaşmaya vardı.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Başakşehir, bir stoper takviyesi daha yapmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre Başakşehir, son olarak İspanya'nın Lugo takımında forma giyen 28 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira ile prensip anlaşmasına vardı.
Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen 1.90 metre boyundaki savunmacı ile resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
Trabzonspor, Sturridge'de sona yaklaştı
Trabzonspor, transfer gündeminde olan Daniel Sturridge ile maaş konusunda anlaşma sağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a Ada'dan güzel haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre bordo mavililer, İngiliz golcü Daniel Sturridge ile maaş konusunda anlaşmaya vardı.
29 yaşındaki yıldızın kulübü Liverpool ile olan sözleşmesi 1 Temmuz 2019'da sona erdi.
Başakşehir, Carlos Ponck'u transfer etti
2018-19 sezonunu ikinci olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek olan Başakşehir, transferlerine devam ediyor.
Turuncu lacivertli kulüp Portekiz ekiplerinden Desportivo Aves takımından defans oyuncusu Carlos Ponck ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Aves formasıyla 36 resmi maça çıkan Ponck, 2 gol kaydetti.
Christian Luyindama, bonservisiyle Galatasaray'da
Galatasaray Kulübü, geçen sezonun devre arasında Standard Liege'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın bonservisini aldı.
Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Belçika ekibine 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu.
Luyindama ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, oyuncunun yıllık sabit ücretinin ise 1 milyon 50 bin euro olacağını bildirdi.
Galatasaray, Luyindama için Ocak ayında Standard Liege'e 3 milyon euro'luk kiralama bedeli ödemişti.
Galatasaray, Falcao ile anlaştı
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği Falcao transferinde mutlu sona yaklaştı.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre sarı kırmızılı ekip 33 yaşındaki golcü ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Ufak pürüzler ortadan kaldırıldıktan sonra iki taraf arasında sözleşme imzalanacak.
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 39 resmi maça çıkan Kolombiyalı oyuncu 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Konoplyanka transferi olumlu ilerliyor
Sabah'ta yer alan habere göre Schalke'nin 29 yaşındaki futbolcusu Yevhen Konoplyanka ile görüşen ve olumlu yanıt alan siyah beyazlılar, Ukraynalı oyuncunun kulübü ile de temaslarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin de devrede olduğu transfer için yönetimin seferber olduğu kaydedildi.
Konoplyanka geçen sezon Schalke formasıyla 21 maçta 1 gol, 1 asist kaydetmişti.
Bale, Tottenham maçında yok
Gareth Bale, Audi Cup öncesi son antrenmana katılmadı.
Real Madrid, Audi Cup kapsamında 30 Temmuz Salı günü Tottenham ile karşılaşacak. Ancak takımdan ayrılması gündemde olan Galli yıldız bu karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
Eflatun beyazlıların resmi sitesinde yer alan habere göre Bale, Luka Jovic ile birlikte çalışmalarına salonda devam etti.
Jiangsu Suning'e transferi son anda iptal olduğu belirtilse de, Bale'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
James Rodriguez, Real Madrid kampına katıldı
Takımdan ayrılması gündemde olan Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, Real Madrid'in sezon öncesi kampına katıldı.
2017'den beri Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu James Rodriguez'in Napoli'ye transfer olacağı iddia edilmişti.
Napoli, James'i kiralık olarak kadrosuna katmak istemiş ancak teklifte artışa gitmemişti.
29 Temmuz Pazartesi yapılan antrenmana katılan James Rodriguez'in Audi Cup'ta oynanacak Tottenham maçında kadroya alınıp alınmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Lukaku kadroya alınmadı
Adı Inter ile anılan Belçikalı golcü Romelu Lukaku, Manchester United'ın Kristiansund ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edilmedi.Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımdan ayrılması gündemde olan golcü futbolcu Lukaku'yu kadroya almadı.
Sezon öncesi oynanan Perth Glory, Leeds United, Inter ve Tottenham maçlarının hiçbirinde süre alamayan Lukaku, Kristiansund maçında da kadroda olmayacak.
26 yaşındaki oyuncunun sakat olduğu belirtilse de Inter'e gideceği yönündeki iddialar güçleniyor.
Milinkovic-Savic, Manchester United'a çok yakın
Lazio'da forma giyen Sergej Milinkovic-Savic, İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Manchester United ile prensip anlaşmasına vardı.
24 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, The Daily Mail'in haberine göre Premier Lig devlerinden Manchester United ile prensipte anlaştı. Bu transferin, Paul Pogba'nın Real Madrid'e transfer olmasının ardından gerçekleşeceği öne sürüldü.
Chelsea ve Fenerbahçe formaları giyen eski futbolcu Mateja Kezman'ın, transfer görüşmelerinde Milinkovic-Savic'i temsil edeceği belirtildi.
Reyes'e son şans
Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sakatlığı Diego Reyes için son bir şans doğurdu.Geçen sezon bekleneni veremeyen ve devre arasında Leganes’e kiralanan Meksikalı oyuncunun performansı yakından takip edilecek.
Hürriyet'in haberine göre teknik direktör Ersun Yanal, Reyes’in kupadaki performansına göre oyuncunun geleceğine karar verecek.
Porto'nun hedefi Joe Hart
Portekiz Ligi'nin güçlü ekiplerinden Porto, kaleci transferi için rotayı Joe Hart'a çevirdi.
Yakın geçmişte kalp krizi geçiren ve önümüzdeki sezon emekli olması beklenen Iker Casillas'ın yerine kaleye takviye yapmak isteyen Porto, İngiliz kaleci Joe Hart'ı gündemine aldı.
The Sun'ın haberine göre Burnley'de Tom Heaton ve Nick Pope'un arkasında kalan Joe Hart, Portekiz ekibinin listesinde bulunuyor.
Dzeko olmazsa Cavani
Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Inter, Edin Dzeko transferinden sonuç alamazsa Edinson Cavani'ye yönelecek.
Yeni sezonda Antonio Conte ile birlikte daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Inter, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Milano ekibi Romelu Lukaku transferinden sonuç çıkmamasıyla rotayı Romalı Edin Dzeko'ya çevirdi.
Beppe Marotta'nın yoğun mesai harcadığı Edin Dzeko transferinden de olumlu sonuç alınamazsa listedeki diğer isim olan Edinson Cavani gündeme gelecek.
Sane'nin yerine Oyarzabal
Leroy Sane'yi Bayern Münih'e kaptırma tehlikesi yaşayan Manchester City, Mikel Oyarzabal'ı gündemine aldı.
AS'da yer alan habere göre Manchester City, Real Sociedad forması giyen Mikel Oyarzabal'ı gündemine aldı. Premier Lig'in son şampiyonu, yıldız futbolcusu Leroy Sane'nin Bayern Münih'e transfer olması halinde Oyarzabal'ın 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesini karşılayacak.
22 yaşındaki Oyarzabal, geçtiğimiz sezon 42 kez formasını giydiği Real Sociedad ile 14 gol kaydetmeyi başardı.
Barış Alıcı, Çaykur Rizespor yolunda
Çaykur Rizespor, genç futbolcu Barış Alıcı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre Çaykur Rizespor, Fenerbahçe forması giyen Barış Alıcı'yı kiralık olarak kadrosuna katacak.
22 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya veren Karadeniz ekibinin transferi 2-3 gün içerisinde açıklayacağı belirtildi.
Beşiktaş'ta Jamilu Collins girişimi
Transferde önceliği savunma hattına veren Beşiktaş, Nijeryalı sol bek Jamilu Collins'i gündemine aldı.
TRT Spor'un haberine göre transfer için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, Collins'in kulübü Paderborn'a teklifini yaptı. Alman ekibinin olumlu yanıt vermesi halinde 24 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı formayı giyecek.
Hırvatistan Ligi'nde ismini duyuran Collins, geçtiğimiz sezon bedelsiz transfer olduğu Paderborn'da 34 karşılaşmada görev aldı.
Dzeko için 48 saat!
Inter, Edin Dzeko transferinde son aşamaya geldi.
Corriere dello Sport'un haberine göre kulüp CEO'su Beppe Marotta önümüzdeki 48 saat içinde Roma temsilcileriyle bir araya gelecek.
Roma'nın 33 yaşındaki golcü için 18 milyon euro istediği öne sürüldü.
Bosna Hersekli futbolcu Roma kariyeri boyunca çıktığı 179 maçta 87 gol attı, 38 asist yaptı.
Drogba aracı oldu
Chelsea ile sözleşmesi sona eren Gary Cahill, daha önceki dönemlerde sıklıkla Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti.
The Sun, Galatasaray yöneticilerinin kariyerini Londra'da sürdürmek istediği öğrenilen deneyimli savunmacının transferi için eski yıldızları Didier Drogba'yı devreye soktuğunu öne sürdü.
Aynı zamanda Cahill'in eski takım arkadaşı olan 41 yaşındaki efsanevi ismin oyuncuyu Türkiye'ye gelmesi için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.
Valencia pazarlıkları sürüyor
Galatasaray, Tigres'in Ekvadorlu forveti Enner Valencia için pazarlıklara başladı.
Goal Türkiye'nin edindiği bilgilere göre sarı-kırmızılılar Enner Valencia'nın transferi için kulübü Tigres ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasında ise henüz bir anlaşma sağlanamadı.
Tigres, Ekvadorlu forvet için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Valencia ile Galatasaray'ın dışında Benfica ve yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un çok beğendiği Flamengo da ilgileniyor.
29 yaşındaki oyuncu Temmuz 2017'de 5.5 milyon euro karşılığında West Ham United'dan Meksika kulübü Tigres'e transfer olmuştu.
Moise Kean adım adım Everton'a
Everton, Ademola Lookman'in RB Leipzig'e transferi sonrası bu bölge için çalışmalarını hızlandırdı. İlk hedef ise Juventus'un genç yıldızı Moise Kean.
Sky Sports'un haberine göre Everton, Moise Kean için Juventus'la görüşmelerini hızlandırdı. İki kulüp de bu transfer için masaya oturacak.
Serie A ekibi 40 milyon euro ve geri alma opsiyonlu olarak Moise Kean'in transferine onay vermeye hazır. Ancak İtalyan ekibinin istediği miktar ve geri alma opsiyonunu şart koşması Everton için işleri zorlaştırıyor.
Kane'in kulübüyle olan sözleşmesi ise Haziran 2020 yılında sona eriyor. İtalyan futbolcu geçtiğimiz sezon 13 lig maçında forma giyerken, 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Mahmut Tekdemir için yeni teklif
Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir adı gündemde olan Mahmut Tekdemir için yeni bir hamle yapacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre teknik direktör Ersun Yanal'ın alınmasında ısrarcı olduğu milli futbolcu için daha önce 2 milyon euro öneren sarı lacivertliler, teklifini 3 milyon euro'ya çıkararak Başakşehir'in kapısını tekrar çalacak.
Deniz Türüç, Galatasaray ile görüşüyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Deniz Türüç, sarı-kırmızılılara daha yakın.
İHA' da yer alan habere göre Deniz Türüç, kulübü Kayserispor'un izniyle Avusturya'da Galatasaraylı yöneticiler ile görüştü.
Kayserispor'dan yıllık 1.2 milyon euro garanti ücret alan Deniz, Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon euro garanti ücret ve üç yıllık imza istedi.
Jürgen Klopp, Ribery'i istiyor
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery'nin transfer edilmesini talep etti.
L'Equipe'in haberine göre Almanya'da çalıştığı dönemden bu yana Ribery'i beğendiğini söyleyen Klopp, bonservisi elinde olan 36 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon kadroda görmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 38 resmi maça çıkan Franck Ribery, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Everton genç golcünün peşinde
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Juventus'un 19 yaşındaki oyuncusu Moise Kean'i kadrosuna katmak istiyor.
Sky Sports'un haberine göre Everton'ın, Leipzig'e transfer olan Ademola Lookman'ın yerine ilgilendiği Kean için Juventus, 40 milyon euro talep ediyor.
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 17 maça çıkan Moise Kean, 7 gol kaydetti.
İtalyan medyasından flaş iddia! Galatasaray...
Galatasaray'ın Inter'in gözden çıkardığı Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ın peşinde olduğu öne sürüldü.
Corriere dello Sport'un haberine göre sarı kırmızılı ekip, Inter'in elden çıkarmak istediği Nainggolan'ı kiralamak için harekete geçti.
Haberde Nainggolan'ın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bu nedenle Çin kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdiği de kaydedildi.
Başakşehir'e Fransız golcü
Başakşehir, Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen'de forma giyen Enzo Crivelli'yi renklerine kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp üst yönecisi Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törende 24 yaşındaki Fransız forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından Crivelli'nin transferiyle ilgili paylaşılan videoda da "Hoş geldin Apaçi" ifadesi kullanıldı.
ÖZEL HABER | Nicolas Pepe adım adım Arsenal'e...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Lille’in 24 yaşındaki oyuncusu Nicolas Pepe için 80 milyon euroyu gözden çıkardı.
Geçtiğimiz sezon 23 gol 11 asistlik performans sergileyen oyuncu ile Liverpool, Manchester United, Napoli ve Paris Saint-Germain de ilgileniyor.
Pepe’nin Serie A’dan çok Premier Lig’de oynamak istemesi ve Lille’in Manchester United’ın tekliğini reddetmesi Arsenal’ı transfer yarışında öne çıkarıyor.
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D'Avila, Diagne için kolları sıvadı
Kasımpaşalı Trezeguet'in Aston Villa'ya transferini tamamlayan menajer D'Avila, Diagne'nin transferi için temaslarını sıklaştırdı.
Galatasaray'da gözler Diagne'nin menajeri William D'Avila'ya çevrildi.
Sabah'ın haberine göre sarı kırmızılı yönetim, Senegalli golcüsünün transferi için menajeri D'Avila'ya yetki verdi. Bir diğer oyuncusu Trezeguet'in Aston Villa'ya transferini tamamlayan D'Avila, Diagne için iki tarafı da memnun edecek bir teklif getirmek için çalışmalarına başladı.
Sarı kırmızılılar, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan takımlarla görüşmelerini sürdüren D'Avila'dan 13 milyon euro bonservis bedeli getirmesini istiyor.
Ben Yedder, Çin yolcusu
Sevilla'nın yıldız golcüsü Wissam Ben Yedder, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Sinobo Goan'a transfer olmak üzere.
Transfer döneminin hızlı takımlarından Sevilla'da 28 yaşındaki yıldız golcü Wissam Ben Yedder, Çin yolcusu.
L'equipe'in haberine göre Çin Ligi ekiplerinden Beijing Sinobo Goan, Fransız golcünün sözleşmesinde yer alan 40 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla toplam 54 karşılaşmada görev alan Ben Yedder, 30 gol ve 11 asistle mücadele etti.
Bayern, Sane'yi bitiriyor
Bayern Münih, uzun süredir transfer gündeminde olan Leroy Sane'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Bayern Münih, Manchester City'den Leroy Sane'nin transferinde son aşamaya geldi.
Daily Mirror'da yer alan habere göre Arjen Robben ve Franck Ribery'nin takımdan ayrılmasının ardından sürükleyici bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Bayern Münih, mutlu sona yaklaştı. Bavyera ekibi Manchester City'nin geç yıldızı Leroy Sane için 100 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.
Manchester City yönetimi, FFP kıskacından kurtulmak için oyuncudan yüksek bir bonservis geliri elde etmek istiyor.
Monchi'nin hedefi Suso ve Bergwijn
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, sağ kanat transferi için Suso ya da Bergwijn'i düşünüyor.
Transferin hızlı takımlarından Sevilla'da sportif direktör Monchi, Paris Saint Germain'in yolunu tutan Pablo Sarabia'nın yerini dolduracak isimleri belirledi.
Marca'da yer alan habere göre Endülüs ekibi, PSV'de önemli bir çıkış yakalayan Steven Bergwijn'i listenin ilk sırasına yazdı. Sevilla, PSV'nin yıldız futbolcusu için talep ettiği 35 milyon euro bonservis bedelinde indirime gitmemesi sebebiyle Milan'da forma giyen Suso'yu da gündemine aldı.
Braunschweig'dan Alanyaspor'a...
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Almanya'nın Braunschweig takımında forma giyen Onur Bulut'u transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Bulut ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Hoş geldin Onur Bulut— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) July 27, 2019
Kulübümüz, Almanya’nın Braunschweig takımından Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/KPkduLYQCj
Beşiktaş, Douglas'ı renklerine bağladı
Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Sivasspor'da geçiren Douglas'ı renklerine bağladı.
Siyah beyazlı ekip resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
O da artık Beşiktaşlı ✍#ComeToBeşiktaş 🦅 pic.twitter.com/tgzqltgW8M— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 27, 2019
Ruben Providence Roma yolcusu
PSG'nin18 yaşındaki yıldız adaylarından Ruben Providence Roma'ya imza atmak üzere.
Genç oyuncunun maliyeti hakkında henüz bilgiler açığa çıkmasa da sözleşmesinin 3 veya 4 yıllık olacağı öğrenildi.
Erol Bedir: Deniz Türüç için son tarih 3 Ağustos!
Transferin gözde ismi Deniz Türüç için Başkan Erol Bedir yeni bir açıklama yaptı.
Başkan, "Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşmeler var. Belli noktalara gelindi ama şu an neticelenmiş bir durum yok. 3 Ağustos’a kadar Deniz gündemde olabilir ama bu tarihten sonra kaptanımızı vermemiz söz konusu olamaz" dedi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın,Kayserispor'a "futbolcu+para" teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Galatasray Ismael Bennacer'i ikna edemedi
Serie A'dan düşen Empoli'nin yetenekli oyuncusu Ismael Bennacer'in adı Galatasaray'la anılmıştı.
Football Italia'nın haberine göre sarı kırmızılılar Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra daha fazla değerlenen Cezayirli oyuncu için bir kez daha nabız yokladı.
Ancak Bennacer'in yetkilileri oyuncunun Milan ile anlaştığını ve sözünden dönmeyeceğini Galatasaray'a bildirdi.
Galatasaray'da Nainggolan operasyonu başlıyor
Inter'de istenmeyen adam haline gelen ve kadro dışı kalan Radja Nainggolan için Galatasaray'a transfer olacağı iddiası ortaya atıldı.
Sabah Gazetesinin haberine göre, Yıldız oyuncuyu teknik direktör Antonio Conte takımda istemiyor.
Çin'den gelen teklifleri de reddeden Nainggolan, Avrupa Kıtası'nda kalacağını açıkladı. İspanya ve İngiltere'den teklif alamayan, eski kulübü Roma'nın da kapıyı kapadığı tecrübeli orta sahayı 1 ay önce gündemine alan Galatasaray, ikinci bir operasyon başlatıyor.
Jean Michael Seri transferi sonrasında orta sahaya sertlik getirecek bir isim arayışında olan sarı-kırmızılıların, İnter'e bedelsiz kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.
Lille Yusuf Yazıcı için yeni teklifle geliyor!
Her ne kadar Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yusuf Yazıcı'yı takımdan göndermek istemediklerini belirtse de talipler yıldız oyuncunun peşini bırakmıyor.
Fanatik'in haberie göre; Nicolas Pepe’yi 80 milyon Euro’ya göndermeye hazırlanan Lille, önümüzdeki günlerde Yusuf Yazıcı için yeniden Trabzonspor’un kapısını çalacak.
Fransız temsilcisinin, Fırtına’nın istediği 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığı da gelen haberler arasında...
Mustafa Pektemek Kasımpaşa yolcusu
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek'in yeni kulübü belli oluyor.
beIN Sports'un haberine göre deneyimli golcü Kasımpaşa ile anlaştı ve laviert beyazlı kulübün Avusturya'daki kampına katıldı.
Mustafa Pektemek geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkmış 5 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.
İtalyan kulüpler Lukaku yarışında
İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve Juventus, Manchester United'ın forveti Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak istiyor.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre transfer döneminin başından bu yana Belçikalı oyuncuyla ilgilenen Inter, teklifini 70 milyon euroya çıkardı. Lacivert siyahlı ekip bu teklife bonuslar da ekledi.
Yarışa dahil olan Juventus ise içinde Paulo Dybala'nın dahil olduğu takas paketi ile İngiliz ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Juventus'un bu teklifinin Manchester United'ın ilgisini çekebileceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 45 resmi maça çıkan Romelu Lukaku, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ta Medel zirvesi
Beşiktaş yönetimi, milli takım dönüşü sonrası Şilili yıldızı ile masaya oturacak.
Beşiktaş'ta yönetim, milli takım takvimi sonrasında tatile çıkan Medel'in İstanbul'a dönmesiyle oyuncuyla önemli bir görüşme gerçekleştirecek.
Milliyet'te yer alan habere göre siyah beyazlılar, Şilili yıldızın ayrılmak istemesi halinde oyuncuya 4 milyon euro bonservis bedeli belirleyecek. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun aldığı yıllık maaşı yüksek bulan yönetim, Şilili'nin bedelsiz ayrılmasına ise kesinlikle izin vermeyecek.
İstanbul'daki evinden tüm eşyalarını topladığı iddia edilen Medel'in futbol hayatına İngiltere'de devam etmek istediği öne sürülüyor.
Galatasaray, Ertuğrul Ersoy'u bekliyor
Savunma hattına alternatif bir isim arayan Galatasaray, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'u gündemine aldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ertuğrul Ersoy'dan haber bekliyor.
Sporx'in haberine göre Bursaspor ile sözleşmesini alacaklarına karşılık feshetmek isteyen 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın transfer gündeminde.
Sarı kırmızılılar, bonservisini eline alması halinde 22 yaşındaki genç savunmacıyı uzun soluklu bir sözleşmeyle kadrosuna katacak.
Visca'ya Avrupa'dan talip var
Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca ile ilgileniyor.
Başakşehir'in son yıllarda yakaladığı çıkışta önemli pay sahibi olan Edin Visca'ya Avrupa'dan teklif var.
Fanatik'te yer alan habere göre Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği iddia edilen 29 yaşındaki yıldız için Wolfsburg ve Sevilla kulüpleri harekete geçti.
İstanbul ekibinin menajerler aracılığıyla fiyat soran iki kulübe yanıtı 15 milyon euro oldu.
Çaykur Rizespor'da imza şov
Çaykur Rizespor, 3 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdüren Çaykur Rizespor, 3 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Karadeniz ekibi; PAOK'tan Dimitrios Chatziisaias ile 3, Zulte Waregem'den Nill De Pauw ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Rizespor ayrıca gurbetçi futbolcu Erdinç Karakaş'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kjaer'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'ye tekrar gelmesi gündemde olan Simon Kjaer için menajeri açıklamalarda bulundu.
Danimarkalı oyuncunun menajeri, Kjaer hakkında çıkan transfer söylentilerini yalanladı.
Mustafa Pektemek Gençlerbirliği'ne mi dönecek?
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcunun ismi eski kulübü ile anılıyordu.
Ancak Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, "Mustafa Pektemek dönüyor diye bir şey yok. Bir temasımız olmadı. Biz o mevkilere gereken oyuncuları aldık." diyerek bu transfere kapıları kapattı.
Vermaelen Vissel Kobe'ye çok yakın!
Thomas Vermaelen'in kısa sürede Japon kulübe imza atması bekleniyor.
Het Laatste Nieuws'ta yer alan habere göre kariyerinde daha önce Barcelonave Arsenal'de forma giymiş olan savunma oyuncusu, Andres Iniesta ve David Villa'nın da formasını giydiği Vissel Kobe'ye transfer olacak.
👍🏼 Thumbs up for Thomas Vermaelen at Vissel Kobe. Just waiting for the official announcement. He’ll sign a contract until december 2021. pic.twitter.com/DaQfz1qLAn— Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) July 26, 2019
Everton Zaha için 60 milyon poundu gözden çıkarttı
Everton, Arsenal ile anlaşmaya yakın olan yıldızı kapmak için hamlesini yaptı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Wilfried Zaha için Everton, Crystal Palace'a 60 milyon pound önerdi.
Arsenal de bu transfer için girişimlerde bulunuyordu ancak henüz imzalar atılmamıştı.
Bojan Stoke'tan ayrılıyor
Diagne'nin menajerinden 'ayrılacak' iddiası
Senegalli golcünün menajeri Claudio Druetta, oyuncunun transfer durumuyla alakalı açıklamalarda bulundu.
Akşam'da yer alan habere göre Mbaye Diagne'nin menajeri Claudio Druetta, "Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak" ifadelerini kullandı.
Druetta'nın açıklamalarının tamamı şöyle:
"Diagne için ortaya atılan asılsız iddiaların sonu gelmiyor, biz bile hayret ediyoruz. Pazartesi gitti, Cuma gitti, yarın gidiyor diye bir sürü haber yapıldı fakat hiçbiri olmadı. Şunu açıkça söyleyebilirim ki Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray’dan ayrılacak. Önce Drole’ü verdim, şimdi de sıra Diagne’de..."
Chelsea, Zaha'yı Arsenal'in elinden çalacak
Fildişi Sahilli oyuncu ile pek çok Premier Lig kulübü ilgileniyor.
The Telegraph'ta yer alan habere göre Chelsea, Arsenal'in de yakından ilgilendiği Wilfired Zaha'yı kadrosuna katmaya oldukça yakın.
Ancak mavilerin iki transfer sezonu boyunca cezası bulunuyor. Bu nedenle Zaha'Nın bir sonraki sezon Chelsea forması giymesi bekleniyor.
Khedira Arsenal yolunda
İsmi Türk kulüpleri ile de anılan Alman yıldız, Arsenal'e transfer olmaya sıcak bakıyor.
Gianlucadimarzio.com'da yer alan habere göre Arsenal, Juventus'un elden çıkartmayı planladığı Sami Khedira'yı kadrosuna katmaya oldukça yakın.
32 yaşındaki oyuncu, Juventus forması ile Serie A'da geçtiğimiz sezon sadece 10 maçta görev yapmıştı.
Fenerbahçe'den Kjaer için Rodrigues taktiği
Fenerbahçe, eski futbolcusu Simon Kjaer ile her konuda anlaşmaya vardı.
Sarı lacivertliler, Garry Rodrigues transferinde olduğu gibi Simon Kjaer'i de kadrosuna katarken aynı taktiği izledi.
Beşiktaş stoperini buldu: Martins İndi
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği sol stoper için Stoke City'de forma giyen Bruno Martins İndi gündemde.
27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için İngiliz ekibinesatın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle giden Beşiktaş, oyuncuya 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Championship'te forma giymek istemeyen Hollandalı milli futbolcu, Kartal'ın teklifinesıcak bakıyor.Günün transfer haberleri için TIKLAYIN!