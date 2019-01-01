CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Wilfried Bony, Gazişehir Gaziantep yolcusu

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

2018-19 sezonunda gösterdiği performans ile takımın yükselen yıldızları arasında ilk sıralarda olan Dorukhan Toköz, iddialara göre 'in radarına girdi. Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre devi Atletico Madrid, menajerler aracılığıyla kulüp ile temasa geçti. Atletico'nun Dorukhan'ı renklerine bağladıktan sonra 1 yıllığına La Liga'da başka bir takıma kiralayacağı da ifade edildi.

Ayrıca Başkan Fikret Orman'ın genç futbolcu için 10 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.