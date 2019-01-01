CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Vedat Muriqi, Galatasaray'a önerildi

Son günlerde 'den ayrılmak istediği konuşulan Sergio Ramos, takımdaki geleceği hakkındaki soru işaretlerine yanıt verdi.

Deneyimli savunma oyuncusu düzenlenen basın toplantısında takımda kalacağını açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında takımına olan bağlılığını bir kez daha vurgulamak istediğini belirten Ramos, "Takımdan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Futbolu burada bırakmak istiyorum. Başkanımızla aramızda bir baba-oğul ilişkisi var. Aramızda bazı tartışmalar olması da son derece doğal." dedi.

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