CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Vedat Muriqi, Galatasaray'a önerildi

Championship play-off'larında Derby'e kaybederek Premier Lig'e çıkma şansını kaçıran Leeds United, Teknik Direktör Marcelo Bielsa'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada deneyimli teknik adamın sözleşmesinin 2020 yılına dek uzatıldığı duyuruldu.

✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season