CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Van de Beek: Real Madrid'in bana ilgisi var

Ajax'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek, Real Madrid'in kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.

Hollandalı oyuncu, transfer döneminde sıkça 'in gündemine geliyordu. Fox Sports'a konuşan Van de Beek, Zinedine Zidane'nın ekibinin kendisiyle ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin doğru olduğunu ifade etti.

"Real Madrid ile adımın anıldığını hep duyuyorum ve bu tabii ki de çok güzel. Ancak durumda herhangi bir değişiklik yok. Medya hikaye yaratıp duruyor. Evet, Real Madrid benimle ilgileniyor ancak insanlar aceleci davranıyor."

Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt'in ardından Donny van de Beek'in de yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.