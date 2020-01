CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Van de Beek, Real Madrid ile anlaştı

Aytemiz 'un gözde golcüsü Papiss Cisse, takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

Deneyimli oyuncu bir gazetede kendisine ait çıkan, "Alanyaspor'dan ayrılmak gibi bir düşüncem asla yok." şeklindeki sözleri yalanladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Cisse, "Bu haberde geçen sözleri söylemedim. Kulüple çok yapıcı bir görüşme yaptık, o toplantıda neler söylediğimi biliyoruz. Yeni maceralara açığım." ifadelerini kullandı.

I never said what is written in this article I had a very interesting and constructive meeting with the club and we know what we were talking about. I am open to new challenges pic.twitter.com/iAyveBa139