CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fiorentina, Dusan Vlahovic için 70 milyon euro istiyor

Rennes'in yıldızı Jeremy Doku, Barcelona da dahil olmak üzere birçok üst düzey takım tarafından takip ediliyor.

19 yaşındaki oyuncuya ilgi yoğun ve Rennes'in 50 milyon euro'luk bir bedel belirlediği söyleniyor.

Oyuncunun babası David'e göre; Barcelona'nın oğlunu transfer etme şansı düşük:

"Barcelona'nın şu anda büyük transfer paraları harcayacak durumda olduğunu düşünmüyorum. Jeremy'yi isteyen birçok kulüp var."