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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fiorentina, Dusan Vlahovic için 70 milyon euro istiyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Dusan Vlahovic Fiorentina 2020-21
Getty

Barça ve City, Lacazette'yi istiyor

2021-11-21T07:51:55.349Z

Fichajes'ın haberine göre; Manchester City ve Barcelona hücum hattını güçlendirmek için Alexandre Lacazette'yi istiyor.

Fiorentina, Dusan Vlahovic için 70 milyon euro istiyor

2021-11-21T07:50:27.304Z

"Barcelona, Jeremy'yi transfer edemez"

2021-11-21T07:46:18.227Z

Rennes'in yıldızı Jeremy Doku, Barcelona da dahil olmak üzere birçok üst düzey takım tarafından takip ediliyor.

19 yaşındaki oyuncuya ilgi yoğun ve Rennes'in 50 milyon euro'luk bir bedel belirlediği söyleniyor.

Oyuncunun babası David'e göre; Barcelona'nın oğlunu transfer etme şansı düşük:

"Barcelona'nın şu anda büyük transfer paraları harcayacak durumda olduğunu düşünmüyorum. Jeremy'yi isteyen birçok kulüp var."

Jeremy Doku Belgium EM 2021
Getty

Solskjaer'in geleceği belli oluyor

2021-11-21T07:43:50.593Z

Manchester United menajeri görevinden alınacak.

Watford mağlubiyetinin ardından Ole Gunnar Solskjaer için Manchester United'da zaman doldu.

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Solskjaer
(C)Getty Images

Sterling, Guardiola'ya talebini iletti

2021-11-21T07:37:31.323Z

İngiliz yıldız, Ocak ayında Premier Lig'den ayrılacak.

Sport'un haberine göre; Raheem Sterling, Pep Guardiola'ya Barcelona'ya katılmak istediğini iletti.

Barcelona ile bağlantıda olan İngiliz futbolcu, Ocak ayından takımdan ayrılabilir.

Guardiola ise Sterling'in ayrılmasına olumlu bakıyor.

Pep Guardiola & Raheem Sterling
Getty Images