CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fiorentina, Dusan Vlahovic için 70 milyon euro istiyor

Barça ve City, Lacazette'yi istiyor
Fichajes'ın haberine göre; Manchester City ve Barcelona hücum hattını güçlendirmek için Alexandre Lacazette'yi istiyor.
Fiorentina, Dusan Vlahovic için 70 milyon euro istiyor
Dušan Vlahovic has scored 27 goals in 37 Serie A games with Fiorentina in 2021. He’s 21 and his leadership, mentality, techinque, quality, physical structure, shoot… are unbelievable. ⭐️🇷🇸 #Vlahovic— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2021
Fiorentina want €70m to sell him - many clubs in the race. What a talent. pic.twitter.com/AxIcp2CtNC
"Barcelona, Jeremy'yi transfer edemez"
Rennes'in yıldızı Jeremy Doku, Barcelona da dahil olmak üzere birçok üst düzey takım tarafından takip ediliyor.
19 yaşındaki oyuncuya ilgi yoğun ve Rennes'in 50 milyon euro'luk bir bedel belirlediği söyleniyor.
Oyuncunun babası David'e göre; Barcelona'nın oğlunu transfer etme şansı düşük:
"Barcelona'nın şu anda büyük transfer paraları harcayacak durumda olduğunu düşünmüyorum. Jeremy'yi isteyen birçok kulüp var."
Solskjaer'in geleceği belli oluyor
Manchester United menajeri görevinden alınacak.
Watford mağlubiyetinin ardından Ole Gunnar Solskjaer için Manchester United'da zaman doldu.
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Sterling, Guardiola'ya talebini iletti
İngiliz yıldız, Ocak ayında Premier Lig'den ayrılacak.
Sport'un haberine göre; Raheem Sterling, Pep Guardiola'ya Barcelona'ya katılmak istediğini iletti.
Barcelona ile bağlantıda olan İngiliz futbolcu, Ocak ayından takımdan ayrılabilir.
Guardiola ise Sterling'in ayrılmasına olumlu bakıyor.