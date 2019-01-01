Trabzonspor'dan stopere dev takviye
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Trabzonspor, stopere tecrübeli bir takviye yapmak üzere.
Arjantinli muhabir Fer Pujol'un iddiasına göre bordo mavililer geçtiğimiz sezon Chaves'te forma giyen Gaston Matias Campi için 1.3 milyon dolar'ı gözden çıkardı.
Tenerife'nin de talip olduğu öğrenilen 1,93 boyundaki stoperin bonservisi Arjantin ekibi Estudiantes'te bulunuyor.
Mert Günok yuvaya dönüyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Mert Günok'u kadrosuna katmak istediği belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim kısa süre içinde 30 yaşındaki file bekçisi için resmi teklifini Medipol Başakşehir'e sunacak.
Galatasaray'da imzalar yolda
beIN Sports'un haberine göre transferde önceliği bonservis bedeli ödenmeyecek oyunculara veren Galatasaray'ın, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı gibi isimlerle temas halinde olduğu ve bu oyuncularla imza aşamasına geldiği belirtildi.
Öte yandan sarı-kırmızılılar Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi'nin transferi için degirişimlerini sürdürüyor.
Bayern Münih ayrılığı resmen duyurdu
Bayern Münih Kulübü, 2017 yazında Real Madrid'den kiralık olarak transfer edilen James Rodriguez'in takımdan ayrıldığını duyurdu.
James Rodríguez leaves #FCBayern. pic.twitter.com/tg4BGXcCQo— FC Bayern English (@FCBayernEN) June 5, 2019
Eriksen'den ayrılık sinyali
Son dönemlerde adı Real Madrid ile de anılan Tottenham'ın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, takımdan ayrılmak istediğii aıkladı.
Eriksen, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, "Kariyerimde yeni şeyler denemek istediğim bir dönemde olduğumu hissediyorum" ifadesini kullandı.
Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
Aytemiz Alanyaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Teşekkürler Sergen Yalçın hocamızhttps://t.co/WTvbTpk1yp pic.twitter.com/cI4XxRwB0z— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) June 5, 2019
Chiesa adım adım Juventus'a
Juventus, Fiorentina forması giyen Federico Chiesa'nın transferini bitirmek üzere.
Sky Italia'nın haberine göre Fiorentina ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Juventus'un birkaç gün içinde Chiesa ile beş yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe, Rondon'u gündemine aldı
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, West Bromwich ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan golcü oyuncu Salomon Rondon'la ilgileniyor.
Sportif Direktör Damine Comollli, önümüzdeki günlerde Venezuelalı golcünün menajeri Juan Rodriguez ile bir araya gelecek.
Beşiktaş'ta Hamsik sürprizi!
Hürriyet'in haberine göre Napoli'den yüksek bonservis bedeliyle Çin ekiplerinden Dalian Yifang'a transfer olan ve yıllık ücreti 9 milyon euro civarında olan yıldız futbolcu siyah beyazlı takıma önerildi.
Beşiktaş yönetimi sponsor bulunması halinde 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor.
Banega, Galatasaray'a doğru
Galatasaray, Sevilla'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega'yı kadrosuna katmak istiyor.
Fernando’ya partner arayan Galatasaray, Sabah' ta yer alan habere göre 10 numarada da oynayabilen Sevilla’nın Arjantinli yıldızı Ever Banega’da sona yaklaştı.
İspanyol kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan ancak takımdan ayrılmak isteyen Banega'nın da Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.
Fenerbahçe, ilk transferini gerçekleştiriyor
Fenerbahçe, Sırp yıldız için temaslarını sıklaştırdı.
Hürriyet' te yer alan habere göre; 30 yaşındaki Ljubomir Fejsa ile yakından ilgilenen Fenerbahçe, 3 - 4 milyon Euro bonservis ve 2 - 2.5 milyon euro senelik maaşla transferi olumlu noktalamak istiyor.
Yıldız oyuncu, Beşiktaş için de alternatifler arasında bulunuyor.