'de sezonu 4. sırada bitiren , stopere tecrübeli bir takviye yapmak üzere.

Arjantinli muhabir Fer Pujol'un iddiasına göre bordo mavililer geçtiğimiz sezon Chaves'te forma giyen Gaston Matias Campi için 1.3 milyon dolar'ı gözden çıkardı.

Tenerife'nin de talip olduğu öğrenilen 1,93 boyundaki stoperin bonservisi ekibi Estudiantes'te bulunuyor.

>> Gaston Matias Campi kimdir? <<