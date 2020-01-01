CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Trabzonspor'da Alpaslan Öztürk harekatı

Manchester United'ın gözü Dembele'de
Manchester United, Lyon'un genç golcüsü Moussa Dembele'yi yakın takibe aldı.
ESPN'in haberine göre İngiliz devinin gözlemcileri Dembele'yi Lyon'un Cumartesi günü Bordeaux ile oynadığı maçı tribünden takip etti.
Bu sezon Ligue 1'de 11 gole imza atan Dembele'nin adı Chelsea ve Tottenham ile de anılıyordu.
Papiss Cisse: "Yeni maceralara açığım"
Aytemiz Alanyaspor'un gözde golcüsü Papiss Cisse, takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verdi.
Deneyimli oyuncu bir gazetede kendisine ait çıkan, "Alanyaspor'dan ayrılmak gibi bir düşüncem asla yok." şeklindeki sözleri yalanladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Cisse, "Bu haberde geçen sözleri söylemedim. Kulüple çok yapıcı bir görüşme yaptık, o toplantıda neler söylediğimi biliyoruz. Yeni maceralara açığım." ifadelerini kullandı.
I never said what is written in this article I had a very interesting and constructive meeting with the club and we know what we were talking about. I am open to new challenges pic.twitter.com/iAyveBa139— Papiss Demba Cisse (@CissePapiss) January 12, 2020
Trabzonspor'da Alpaslan Öztürk harekatı
Stoper takviyesi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü gündemine aldığı kaydedildi.
Fanatik'in haberine göre bordo-mavili kulüp, bu sezon stoper mevkiisinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Göztepe ile pazarlıklara başlamaya hazırlanıyor.
İzmir temsilcisiyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan Öztürk, sağ bek ve orta sahada da görev yapabiliyor.
Beşiktaş'ta Prijovic sesleri
Guilherme transferini büyük ölçüde tamamlayan Beşiktaş'ın golcü takviyesi için de planını belirlediği konuşuluyor.
Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı ekip, harcama limiti sorununun aşılması halinde Al-Ittihad'dan ayrılmak isteyen Sırp forvet Aleksandar Prijovic'i kadrosuna katacak.
Piatek ayrılığa sıcak bakıyor
Giroud adım adım Inter'e
Inter, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Olivier Giroud ile anlaşmaya vardı.
Calciomercato'nun haberine göre Inter, bu transfer için Chelsea ile anlaşma zemini arıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Giroud'nun transferinin 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında tamamlanması bekleniyor.
Roma, Rangers'ın sol bekine talip
Sunday Post'ta yer alan habere göre Roma, Glasgow Rangers forması giyen sol bek Borna Barisic'i istiyor.
Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, geçtiğimiz günlerde Barisic'in sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunduğunu doğruladı ancak Roma'nın oyuncu için önemli bir teklif yapacağı belirtiliyor.
Emircan Altıntaş, Aytemiz Alanyaspor'da
Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'in ilk yarısında 11 gol atan Cesar Grup Ümraniyesporlu Emircan Altıntaş'ı transfer etti.
Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Başarılı futbolcumuz Emircan Altıntaş’ın transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.
24 yaşındaki Emircan, attığı 11 golle TFF 1. Lig'de ilk yarının en golcü futbolcusu olmuştu.
Daha önce Beşiktaş ve Başakşehir'in genç takımlarında oynayan Emircan, 2014 yılından bu yana Ümraniyespor forması giyiyordu.
Trabzonspor, Alpaslan Öztürk'ün peşinde
Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un Göztepe’den Alpaslan Öztürk’ü gündemine aldığı iddia edildi.
Fanatik’in haberine göre Karadeniz ekibi, çok iyi bir ilk yarı geçiren Alpaslan Öztürk’ü radarına aldı.
Trabzonspor Yönetimi, Göztepe ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilgili önümüzdeki günlerde nabız yoklayacak ve şartlarını araştıracak.
Beşiktaş, Guilherme transferini bitirdi
Transfer çalışmaları için TFF'nin faiz indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı alan Beşiktaş, 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi kadrosuna kattı.Guilherme'nin özellikle Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle bu sezon için fedakarlık yapacağı öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun maaşında önümüzdeki sezon artırım yapılacak.
Hakan Çalhanoğlu, Arsenal'ın radarında
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Milan, Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırmayı düşünüyor.
Mirror'da yer alan habere göre Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Hakan Çalhanoğlu'nu kiralık olarak olarak kadrosuna katmak istiyor.
Milli futbolcu ise EURO 2020 öncesi düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe gitmek istiyor.
Çalhanoğlu, 2017 yılında Bayern Leverkusen'den Milan'a transfer olmuştu. Milan'da şimdiye kadar 109 resmi müsabakada forma giyen milli futbolcu, 14 gol kaydederken, 24 asist yaptı.
Miha Zajc, Brescia'nın radarında
Fenerbahçe'nin transfer bütçesinde kaynak yaratmak için elden çıkarmayı planladığı Miha Zajc ile Brescia'nın ilgilendiği belirtildi.
Haber Global'in haberine göre İtalyan kulübünün yetkilileri, sarı-lacivertli kulüpten Sloven orta saha oyuncusunun sağlık raporlarını istedi.
Zajc'ın durumunu yakından takip eden Brescia'nın oyuncunun sağlık durumuna göre ilerleyen günlerde Fenerbahçe'nin kapısını resmi bir teklifler çalabileceği de kaydedildi.
Öte yandan Aralık ayında sakatlanan 25 yaşındaki oyuncu bireysel antrenman ve kuvvet çalışmalarına başlamış durumda.
Eriksen, Inter'e 'evet' dedi!
Inter, sezon sonunda Tottenham ile sözleşmesi bitecek olan Christian Eriksen ile prensip anlaşmasına vardı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan devi, Eriksen ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı.
Tottenham, Danimarkalı yıldızın bonservisi için 20 milyon euro talep etse de Inter yönetimi oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu fiyatı daha aşağı çekmeye çalışıyor.
Ernesto Valverde sezon sonunda Barcelona'dan ayrılabilir
Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, 2019-20 sezonu sonunda Katalan ekibinden ayrılabilir.
İspanya Süper Kupa Yarı Finali'nde Atletico Madrid'e elenen Barcelona'da eleştiriler Ernesto Valverde'nin üzerinde yoğunlaştı.
ESPN'in haberine göre sezon ortasında teknik adam değişikliği yapmak istemeyen Barca yönetimi, sezonun sona ermesinin ardından 56 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayırabilir.
Katalan ekibinin eski futbolcusu Xavi Hernandez'in Barcelona'nın yeni teknik direktörü olabileceği konuşuluyor.
Chicharito, Los Angeles Galaxy'nin teklifini dinleyecek
Avrupa'da birçok önemli takımın formasının giyen Javier Hernandez, LA Galaxy'ye transfer olabilir.
Kariyerini İspanya'nın Sevilla takımında sürdüren Javier Hernandez, Amerika'ya transfer olabilir.
Marca'nın haberine göre pazartesi günü MLS ekibinin yetkilileriyle biraraya gelecek olan Meksiklaı golcü, Galaxy'nin teklifini kabul etmesi halinde Amerika'nın yolunu tutacak.
Bu sezon Sevilla formasıyla 14 maça çıkan Chicharito rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
Ryan Babel resmen Ajax'ta
Galatasaray, Ryan Babel'in sezon sonuna kadar Eredivisie ekibi Ajax'a kiralandığını resmen duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre Ajax, sarı-kırmızılı kulübe kiralama bedeli olarak 1 milyon 550 bin euro ödeyecek.
Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel’in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. pic.twitter.com/F5VnAAar7M— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2020
Napoli, Demme'yi kadrosuna kattı
Napoli, bir süredir peşinde olduğu RB Leipzig forması giyen Diego Demme'nin transferini resmen duyurdu.
Benvenuto #Demme! 🇩🇪— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 11, 2020
👉#WeAreAllBrothers
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/I3BxDjRgBa
İtalyan ekibinin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaklaşık 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği konuşuluyor.
Ashley Young, Inter yolunda
Sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Ashley Young'ın Inter ile sözleşme imzalaması an meselesi.
Sky Sports'da yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcu, Inter'in yapmış olduğu kontratı kabul etti ve Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmak için sezon sonunu beklemeyeceği öğrenildi.
İspanyol ekipler Alcacer'in peşinde
Borussia Dortmund'un forveti Paco Alcacer, Sevilla ve Atletico Madrid'in radarında.
Sport Bild'in haberine göre iki La Liga ekibi 26 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.
Haaland'ın gelişiyle takımdan ayrılmaya sıcak bakan Alcacer, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Olivier Giroud, Inter'e çok yakın
Chelsea ile Inter, Fransız forvetin transferi için anlaşmak üzere.
Sky Italia'nın haberine göre iki takım arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde hafta sonu tamamlanması bekleniyor.
Giroud ile iki yıllık sözleşme imzalayacak olan Inter, Chelsea'ye 6 milyon euro ödeyecek.
Bu sezon rotasyonda Abraham ve Batshuayi'nin gerisinde kalan Giroud, Chelsea formasıyla sahaya çıktığı 7 resmi maçta1 gol kaydetti.
Simon Kjaer Milan'da
2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen Danimarklı stoper, İtalya Serie A kulüplerinden Milan'la anlaşmaya vardı.
Sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak olan Kjaer, Sevilla'da geçirdiği 2 sezonun ardından geçen yaz Atalanta'ya transfer olmuştu.
30 yaşındaki oyuncu bu sezon Atalanta formasıyla yalnızca 6 maçta forma giydi.
Kante, Real Madrid'e gitmek istiyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Kante'den gelen haberle sarsıldı.
Sun'ın haberine göre Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, yönetime Real Madrid'e gitmek istediğini söyledi.
İspanyol ekip Kante için 117 milyon euroyu gözden çıkardı.
Bayern Münih ve Juventus'un da istediği N'Golo Kante, bu sezon 18 resmi maçta 3 gol kaydetti.
Tottenham, Kane'in alternatifini buldu
Tottenham, sakatlanan ve Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak Harry Kane'in boşluğunu dolduracak bir isim arıyor.
Daily Star'ın haberine göre Southampton'ın golcü oyuncusu Danny Ings, Tottenham'ın radarına girdi.
İngiliz ekibin transfer listesinde Ings'in dışında Lyon'dan Moussa Dembele ve Milan'dan Krzysztof Piatek bulunuyor.
Bu sezon Southampton formasıyla 23 resmi maça çıkan Ings, 15 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fiorentina, Cutrone'yi kadrosuna kattı
Sezon başında Milan'dan Wolverhampton'a transfer olan ve forma şansı bulamayan Patrick Cutrone, Fiorentina ile anlaştı.Fiorentina, Patrick Cutrone’yi 2 milyon euro kiralama bedeli ve belirlenen maç sayısına ulaşılması durumunda 16 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladı.
Barcelona'da Xavi sesleri
Barcelona, Süper Kupa'da Atletico Madrid'e 3-2 mağlup olduktan sonra teknik direktör Ernesto Valverde'nin koltuğu sallanmaya başladı.
İspanya'nın ünlü gazetesi Marca, Barcelona'nın Valverde yerine eski oyuncusu Xavi'yi göreve getirmek için görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.
Barça, teknik direktörlük kariyerini Al Sadd'da sürdüren Xavi için iki yıllık bir anlaşma teklif edecek.
Kjaer, Milan'a doğru
Liverpool, Samuel Chukwueze ile ilgileniyor
Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Liverpool, Villarreal forması giyen Samuel Chukwueze'yi renklerine bağlamak istiyor.
Foot Mercato'da yer alan habere göre Kırmızılar, Villarreal'in 20 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Chukwueze için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Genç oyuncunun 63 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli olduğu ancak İspanyol ekibin pazarlığa açık olduğu bilgisine yer verildi.
Chukwueze bu sezon 18 lig maçında 3 gol kaydetti.
Solskjaer, Bruno Fernandes'i bizzat gözlemliyor
Manchester United, Sporting CP forması giyen Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor.
Manchester United, daha önce de transfer etmek istediği Sporting CP'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Fernandes için yeniden devrede.
Sport Witness'da yer alan habere göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fernandes'i bizzat gözlemledi.
Bu sezon 24 maçta 13 gol kaydeden Fernandes için Manchester United'ın teklif yapacağı öne sürüldü.
Emre Can, Manchester United'ı geri çevirdi
Juventus'un 25 yaşındaki oyuncusu Emre Can ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemiyor.
Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Emre Can kariyerine İtalya'da devam etmeyi planlıyor.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Manchester United, Emre Can'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında; ancak daha önce Liverpool forması giyen Emre Can, eski takımına duyduğu saygıdan ötürü kapısını United'a kapattı.
Tottenham, Piatek'ten vazgeçmiyor
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Milan forması giyen 24 yaşındaki santrfor Krzysztof Piatek'i istiyor
Bir süredir Krzysztof Piatek'i kadrosuna katan Tottenham, ara transfer döneminde de ısrarını sürdürüyor.
Sky Sports'un haberine göre Harry Kane'nin sakatlığı ile golcü arayışını hızlandıran Tottenham, Milan'ın Polonyalı yıldızı Piatek için teklif yapacak.
Piatek bu sezon forma giydiği 18 lig maçında 4 kez ağları buldu.
Patrick Cutrone, Fiorentina'da
Kariyerini İngiltere'de sürdüren İtalyan golcü Patrick Cutrone, Floransa'da sağlık kontrollerinden geçti.
Milan altyapısından yetiştikten sonra Wolverhampton'ın yolunu tutan Patrick Cutrone, yeniden Çizme'ye dönüyor.
İngiltere macerası istediği gibi geçmeyen genç yıldız, bugün geldiği Floransa şehrinde sağlık kontrollerinden geçti. 22 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Fiorentina ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Christian Eriksen, Inter'e çok yakın
Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eriksen, Serie A'nın yolunu tutmak üzere.
Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen ancak sezon sonunda serbest kalacak olan Christian Eriksen'in talipleri bitmiyor.
Guardian'dan Fabrizio Romano'nun haberine göre Danimarkalı yıldız, bir süredir kendisini transfer etmek isteyen Inter'le biraraya gelerek transfer görüşmesi gerçekleştirecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu, ara transfer döneminde yeni takımını belirlemeye sıcak bakıyor.
2013 yazından bu yana Tottenham'da mücadele eden Eriksen, 69 kez rakip fileleri havalandırırken 74 gol pasının altına imzasını attı.
Manchester United, Fabian Ruiz yarışına dahil oldu
Avrupa devlerinin kadrosuna katmak istediği Napoli'nin yıldızı Fabian Ruiz'e son olarak Manchester United da talip oldu.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Manchester United son olarak Napoli'de forma giyen Fabian Ruiz'e kancayı taktı.
CalcioNapoli24'te yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar; Real Madrid ve Barcelona'nın da istediği Ruiz için girişimlere başladı.
Bu sezon Napoli formasıyla 22 maça çıkan 23 yaşındaki İspanyol yıldız bir gol ve iki asistle oynadı.
Cenk Tosun, Crystal Palace ile imzalıyor
Everton forması giyen Cenk Tosun, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile anlaşmak üzere.
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Cenk Tosun transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
NTV'nin haberine göre Cenk Tosun'u sağlık kontrollerinden geçirmeye hazırlanan Londra ekibi, herhangi bir yaşanmaması halinde 28 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.
Ocak 2018'de transfer olduğu Everton'da bu sezon yalnızca sekiz maçta görev yapabilen Cenk Tosun rakip fileleri bir kez havalandırdı.
Alanyaspor'da Emircan Altıntaş sesleri
Bu sezon Ümraniyespor forması altında TFF 1. Lig'de kaydettiği gollerle dikkatleri üzerine kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ın Aytemiz Alanyaspor'a transfer olacağı öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre Akdeniz temsilcisi, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Ümraniyespor ile 750 bin euro bonservis ücreti karşılığında el sıkıştı.
Emircan bu sezon şu ana kadar Ümraniyespor forması altında çıktığı 16 lig maçında 11 gol atıp 2 de asist yaptı
Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Milan'ın İsviçreli oyuncusu Ricardo Rodriguez ile anlaşmaya vardığı konuşuluyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre yıldız futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, Milan'ı 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu ile sunduğu teklife ikna etmeye çalışıyor.
Milan cephesi ise oyuncuyu bonservisiyle birlikte vermeye sıcak bakıyor. İki kulüp arasında önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleşecek.
Barcelona'da Upamecano sesleri
Barcelona, RB Leipzig forması giyen savunma oyuncusu Dayot Upamecano'yu gündemine aldı.
Sport'un haberine göre Katalan devinin Ocak ayındaki öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği 21 yaşındaki oyuncu için istenen bonservis bedeli 53 milyon euro civarında.
Öte yandan Arsenal'in de Upamecano ile ilgilendiği gelen haberler arasında.
Leicester, Merih'ten vazgeçmiyor
Leicester City'nin Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.
Mirror'da yer alan haberde Teknik Direktör Brendan Rodgers'ın savunma hattını Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ile kurmak istediği ancak Juventus'un son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan 21 yaşındaki oyuncuyu bırakmaya niyeti olmadığı kaydedildi.
Haberde Juventus'un Leicester City'nin Merih için daha önceden yaptığı 28 milyon euro ve 39 milyon euro'luk teklifleri geri çevirdiği de hatırlatılırken, İngiliz kulübünün ilerleyen günlerde bir kez daha Juventus'un kapısını çalmaya hazırlandığı da öne sürüldü.
Solskjaer altı transfer daha istiyor!
The Times'ta yer alan habere göre Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, takımın istenilen seviyeye gelmesi için altı transfere daha ihtiyacı olduğunu düşünüyor.
Kırmızı Şeytanlar'ın Solskjaer ile uzun süreli yola devam etmeyeceğine göre transfer yönünü belirlemesi bekleniyor.
Tottenham Semedo transferinde kararlı
Arsenal Cavani'yi istiyor
Arteta, kadrosunu Uruguaylı golcü ile güçlendirmek istiyor.
El Chiringuito'da yer alan habere göre Arsenal, PSG'ye Cavani için teklifini yaptı.
Yıldız oyuncunun Paris devi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Manchester United, Eriksen yarışından çekildi
Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Tottenham'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i kadrosuna katmak istiyor.
Sky Sports'un haberine göre Manchester United, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Eriksen'e teklif yapmaktan vazgeçti.
İngiliz ekibin bu kararı sonrasında Inter ve Real Madrid, Eriksen'in bir sonraki takımı olma konusunda bir adım öne çıktı.
Bayern Münih, Sane'den vazgeçti
Bundesliga ekibi, ara transfer döneminde uzun süredir peşinde olduğu Leroy Sane için girişimde bulunmayacak.
Sane, yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı sebebiyle tedavisi devam eden ve Şubat ayının sonundan önce sahalara dönemeyecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic "Sane'nin iyileşme süreci takip edeceğiz. Ara transfer döneminde teklifimiz olmayacak. Bize şu anda katkı sağlayacak oyuncular almamız lazım" ifadelerini kullandı.
Lemar Chelsea'ye önerildi
Tottenham'ın da ilgilendiği oyuncu için Atletico Madrid 58.7 milyon euro istiyor.
Transfer yasağı kalkan Chelsea, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Evening Standard'da yer alan habere göre Tottenham'ın da ilgilendiği 24 yaşındaki Fransız oyuncu Maviler'e önerildi.
Galatasaray Sekidika transferini açıkladı
Galatasaray, Eskişehirspor'dan ayrılan 23 yaşındaki Jesse Sekidika ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.
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Barcelona Matheus Fernandes için 6 milyon euro önerecek
İspanya basınında yer alan habere göre Barcelona, Palmeiras'ta forma giyen orta saha oyuncusu için 6 milyon euro önerdi.
Ancak Barcelona, Palmeiras ile anlaşsa bile oyuncunun haklarının bir kısmını elinde bulunduran Bofafogo ile de masaya oturmak zorunda.