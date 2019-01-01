CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Trabzonspor, Lille'in teklifini reddetti

Galatasaray'ın sıradaki yerli hedefi Gençlerbirliği forması giyen Mert Çetin.

Transferde yerli oyunculara öncelik veren , 'nden Mert Çetin'in transferi için harekete geçti.

Gazetesi’nden Burhan Can Terzi’nin haberine göre Galatasaray, genç stoper için girişimlere başladı. Sarı Kırmızılılar bu futbolcu için 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli artı takasta Ömer Bayram’ı önerdi.

Adı 'nın takımıyla da anılan genç futbolcu geçtiğimiz sezon ’de 26 resmi maça çıkarken bir kez de rakip ağları havalandırdı.