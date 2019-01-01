CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Trabzonspor Adebayor'u bitiriyor

Son olarak Başakşehir forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan Emmanuel Adebayor, iddialara göre Trabzonspor'a çok yakın.

35 yaşındaki deneyimli golcü Emmanuel Adebayor'un 'a transferinde sona yaklaşıldığı iddia edildi.

Hürriyet Spor Arena'nın haberine göre bordo mavili ekip, Hugo Rodallega'nın ayrılmasından sonra forvet arayışında rotayı Adebayor'a çevirdi. Togolu golcü ile anlaşma sağlandığı ve her şeyin imzaya kaldığı belirtildi.

Süper Lig'de 60 maça çıkan yıldız isim, 24 kez gol atmayı başardı.