CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Tite, Brezilya'yı bırakıyor

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a teklifini yaptı.

Fransız Mercato 365 sitesinde yer alan habere göre Youssouf Kone ve Thiago Mendes transferlerinden 31 milyon euro'yu kasasına koyan , 'nun da ilgilendiği Yusuf Yazıcı için teklifini yaptı.

Fransız ekibi 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ediyor.