CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Thomas Lemar, Atletico'dan ayrılmaya hazırlanıyor

Leicester, Chelsea ve Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği Ben Chilwell'in yerini Ryan Bertrand ile doldurmak istiyor.

Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği , Chelse ve 'nin transfer etmek istediği Ben Chilwell'in alternatifini belirledi.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Tilkiler, Chilwell'in ayrılması ihtimaline karşılık yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı forması giyen Ryan Bertrand'ı gündemine aldı.

Southampton'daki altıncı sezonunu geçiren 30 yaşındaki başarılı sol bek, bu sezon 18 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.