CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Talisca'dan Beşiktaş yorumu

Çaykur Rizespor Kulübü, Ukraynalı forvet Andry Boriachuk ve Portekizli defans oyuncusu Ivanildo Fernandes ile sözleşme imzaladı.

Kulüp, 'dan 23 yaşındaki Ivanildo Fernandes'i 6 aylığına, 'ten 23 yaşındaki Andry Boriachuk'u ise 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllığına kiraladı.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, takıma devre arasında önemli oyuncuları katmayı başardıklarını belirtti.

Süper Lig'in ilk yarısında forması giyen Ivanildo Fernandes'i geçen yıldan itibaren takip ettiklerine değinen Bal, "Okan Buruk hocamızın da geçen yıl istediği bir oyuncu. Sezon başında ilgileniyordu. Okan hoca nedeniyle biz de geri çekildik. Devre arasında hocamızın isteği doğrultusunda Abarhoun ile birlikte oynadığı için almayı uygun gördük." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bal, "Bir oyuncu arayışımız daha devam ediyor. Çok önemli oyuncu. Bazı aksaklıklar var. Oyuncuya yurt dışından gelen teklifler var. Oyuncunun da gelen teklifler karşısında kafası karışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bal, ilgilendikleri oyuncunun Medipol Başakşehir forması giyen Robinho olmadığını ifade etti.

Eski oyuncuları Awaziem'i de istediklerini kaydeden Bal, " 'dan sezon başı ve devre arasında da isteğimiz oldu ama bulunduğu takımda oynadığı için transfer gerçekleşmedi." ifadesini kullandı.