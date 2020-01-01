CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Talisca'dan Beşiktaş yorumu

Tolunay Kafkas Yeni Malatyaspor yolunda
2,5 yıldır teknik direktörlükten uzak olan Tolunay Kafkas sahalara dönüyor.
Aspor'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü görevinde bulunan Kafkas, Yeni Malatyaspor'la prensip anlaşmasına vardı.
İki tarafın son pürüzler giderildikten sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.
Napoli, Politano'yu bitirmek üzere
Serie A ekiplerinden Napoli'nin, Inter'in sağ kanat oyuncusu Matteo Politano ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli, Matteo Politano'yu kadrosuna katıyor.
Napoli'nin 26 yaşındaki İtalyan futbolcu için 25 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi.
Politano Inter formasıyla bu sezon toplam 15 karşılaşmada görev alabildi.
Talisca'dan Beşiktaş yorumu
Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca, eski takımı Beşiktaş ile ilgili yapılan bir paylaşıma yorum yaptı.
Anderson Talisca'nın sosyal medyada yaptığı bir yorum, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı.
2016-17 ve 2017-18 sezonları arasında kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Instagram'da kendisi ile ilgili yapılan "Come to Beşiktaş" mesajlı bir paylaşıma "İnşallah" cevabı yazdı.
Bu yorumun ardından Talisca'nın Beşiktaş'a geleceği iddiaları kuvvetlendi.
Liverpool, Shaqiri tekliflerini reddetti
Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Shaqiri için Sevilla ve Roma'dan gelen teklifi reddetti.
Kariyerini Liverpool'da sürdüren ancak Merseyside ekibinde yeterince forma şansı bulamayan Shaqiri, Avrupa'dan birçok takımın ilgisini çekmeye devam ediyor.
Goal'ün edindiği bilgilere İsviçreli yıldızı sezon sonuna kadar bırakmak istemeyen Liverpool yönetimi, tecrübeli futbolcu için Sevilla ve Roma kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.
Liverpool formasıyla bu sezon yalnızca ikisi ilk 11'de olmak üzere toplam sekiz maça çıkan Shaqiri bir gol atabildi.
Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı
Trabzonspor, Kayserispor'dan ayrılan sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaştığını duyurdu.Trabzonspor, Badou Ndiaye'den sonra devre arasındaki ikinci transferini yaptı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz Aralık ayında Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden 24 yaşındaki kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu'nu 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına kadrosuna renklerine bağladı.
Denizlispor Burak Çalık ile yollarını ayırdı
Denizlispor, kadro dışı bıraktığı Burak Çalık'ın sözleşmesini feshetti.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da bir süre önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Burak Çalık'la yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verildiği ifade edildi.Daha önce Balıkesirspor'da forma giyen futbolcu Çalık, Denizlispor'a 26 Haziran 2018'de gelerek 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Çaykur Rizespor, Fernandes ve Boriachuk ile sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor Kulübü, Ukraynalı forvet Andry Boriachuk ve Portekizli defans oyuncusu Ivanildo Fernandes ile sözleşme imzaladı.
Kulüp, Sporting Lizbon'dan 23 yaşındaki Ivanildo Fernandes'i 6 aylığına, Shakhtar Donetsk'ten 23 yaşındaki Andry Boriachuk'u ise 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllığına kiraladı.
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, takıma devre arasında önemli oyuncuları katmayı başardıklarını belirtti.
Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor forması giyen Ivanildo Fernandes'i geçen yıldan itibaren takip ettiklerine değinen Bal, "Okan Buruk hocamızın da geçen yıl istediği bir oyuncu. Sezon başında Başakşehir ilgileniyordu. Okan hoca nedeniyle biz de geri çekildik. Devre arasında hocamızın isteği doğrultusunda Abarhoun ile birlikte oynadığı için almayı uygun gördük." diye konuştu.
Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bal, "Bir oyuncu arayışımız daha devam ediyor. Çok önemli oyuncu. Bazı aksaklıklar var. Oyuncuya yurt dışından gelen teklifler var. Oyuncunun da gelen teklifler karşısında kafası karışıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bal, ilgilendikleri oyuncunun Medipol Başakşehir forması giyen Robinho olmadığını ifade etti.
Eski oyuncuları Awaziem'i de istediklerini kaydeden Bal, "Porto'dan sezon başı ve devre arasında da isteğimiz oldu ama bulunduğu takımda oynadığı için transfer gerçekleşmedi." ifadesini kullandı.
Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı
Kırmızı beyazlı ekip, Angolalı futbolcu Gelson Dala ile yollarını ayırdı.
Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sezon başında satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Angolalı futbolcu Gelson Dala ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Dala'nın Portekiz temsilcisine döndüğü belirtildi.
Açıklamada, Dala'ya kariyerinde başarılar dilendi.
Alper’e iki seçenek
Oyuncu gönderip maaş bütçesini azaltmak isteyen Fenerbahçe'de, Alper Potuk'un kiralanması gündemde.Sabah'ta yer alan habere göre sarı lacivertli yönetim milli futbolcuya, "Yarım sezonluk kiralık git, sen futbol oyna, biz de maaş yükünü azaltalım" önerisinde bulundu. Sezon başı fiyatında indirim yapan Alper'e, Konya ve Alanya'dan teklifler olduğu, oyuncunun düşünmek için süre istediği gelen bilgiler arasında.
Ajax'ın hedefi Quintero
River Plate forması giyen Juan Fernando Quintero'nın Ajax'a transferi an meselesi.
Quintero, 2018 yılında Madrid'de oynanan Copa Libertadores final karşılaşmasında takımını öne geçiren golü atınca bir idol haline gelmişti.
Ajax'ın transfer listesinde olduğu öğrenilen Quintero'nun serbest kalma bedeli 22 milyon euro olarak biliniyor.
Mart ayından beri sakatlıklarla boğuşan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon River Plate formasıyla 6 resmi maçta yer alabildi.
Mbwana Samatta, Aston Villa'da
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, 27 yaşındaki santrfor Mbwana Samatta'yı 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Aston Villa, Belçika takımlarından Gent'te forma giyen 27 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'yı transfer ettiğini açıkladı.
İngiliz ekip, Samatta ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Samatta bu sezon 28 resmi maçta forma giyip 10 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Bale Madrid'de kalmak istiyor
Real Madrid'in Gallerli yıldızı Gareth Bale sözleşmesi bitene kadar takımdan ayrılmayı düşünmüyor.
Yaz transfer sezonundan beri takımdan ayrılması beklenen Gareth Bale, Real Madrid formasından vazgeçmiyor.
Mirror'ın haberine göre Bale, 2022'de bitecek olan sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalmak istediğini yönetime iletti.
Teknik direktör Zinedine Zidane ile aralarında bir uyumsuzluk bulunan Bale'ın, tüm koşullara rağmen Madrid kariyerini sürdürmeyi planladığı belirtildi.
Madrid yönetiminin ise Bale'ı bir an önce başka bir takıma transfer edip yerine başkasını almayı hedeflediği ifade edildi.
Bruno Fernandes, Manchester United'a gitmek istiyor
Sporting Lizbon'un 25 yaşındaki oyuncusu Bruno Fernandes, Manchester United'a transfer olmak istediğini yönetime iletti.
Adı uzun süredir Manchester United ile anılan 25 yaşındaki Portekizli futbolcu Bruno Fernandes takımdan ayrılmak istiyor.
Sky Sports'un haberine göre Fernandes, Manchester United'a gitme isteğini Sporting Lizbon yönetimine bildirdi. Kısa süre içinde iki takım arasındaki görüşmelerin yeniden başlayacağı belirtildi.
Fernandes bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev aldı ve 15 gol atıp 13 asist yaptı.