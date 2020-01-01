CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez ile anlaşma sağladı
Ara transfer döneminde sol bek arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, Milan'ın 27 yaşındaki oyuncusu Ricardo Rodriguez ile anlaştı.
Nicolo Schira'nın haberine göre oyuncuyla pürüzleri gideren Fenerbahçe, Rodriguez'i kiralamak; Milan ise bonservisle göndermek istiyor.
İsviçreli oyuncu bu sezon Milan formasıyla 5 Serie A maçına çıktı.
Danny Drinkwater Aston Villa'da
Roma, Aleksandar Kolarov ile yeni sözleşme imzaladı
Roma Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki Sırp oyuncunun kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.
İtalyan ekibine 2017 yılında katılan Kolarov, 113 maça çıktı ve 17 gol attı.
Manchester City, Koulibaly'nin peşinde
Bu sezon Laporte ve Stones'un sakatlıkları nedeniyle stoper bölgesinde zor anlar yaşayan Manchester City, Napoli'nin oyuncusu Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor.
90min'in haberine göre İngiliz ekip, Koulibaly'nin sözleşmesinde bulunan 118 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.
28 yaşındaki Senegalli oyuncu bu sezon 20 resmi maçta Napoli formasını giydi.
Leicester, James Maddison için kapıları kapattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, Manchester United'ın ısrarla istediği James Maddison'ın takımdan ayrılmayacağını söyledi.
Basın toplantısında konuşan Rodgers "Maddison'ı satmamız için bir baskı hissetmiyoruz. Satmaya da ihtiyacımız yok. James çok yetenekli bir oyuncu. Ocak atında ve sonrasında takımda kalacak" şeklinde konuştu.
Scott McTominay ve Paul Pogba'nın sakatlıkları sebebiyle Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yönetime James Maddison'ın ismini sunmuştu.
Bu toplam 23 resmi maça çıkan 23 yaşındaki İngiliz oyuncu 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Konyaspor'dan golcü takviyesi
İttifak Holding Konyaspor, Yunanistan ekiplerinden PAS Lamia forması giyen Brezilyalı santrfor Rogerio Thuram'ı satın alma opsiyonuyla birlikte 1.5 yıllığına kiraladı.
Rogerio Thuram İttifak Holding Konyaspor’umuzda!— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 7, 2020
🔗 https://t.co/gtoHtieWxE pic.twitter.com/7qA0gvEGwi
Roma, Cengiz Ünder'e kulüp arıyor!
İtalyan medyası, Roma'nın Matteo Politano'nun transferini kaynak yaratmak için Cengiz Ünder'i elden çıkarmaya hazırlandığını öne sürdü.
Corriere dello Sport'ta yer alan haberde İtalyan kulübünün bir FIFA menajerini bu sezon ilk 11'e girmekte zorlanan Cengiz'e kulüp araması için görevlendirdiği belirtildi.
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Neymar, PSG ile yeni sözleşme yenileyebilir
Takımdaki geleceği uzun süre spekülasyon konusu olan Neymar, takımıyla yeni sözleşme için görüşmelere başlayacak.
PSG'nin rekor bir bonservis bedeli ödeyerek Barcelona'dan kadrosuna kattığı Neymar sonunda kararını verdi.
Le Parisien'de yer alan habere göre Brezilyalı yıldız, uzun süren belirsizliğin ardından Fransız ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya karar verdi.
Bir süredir eski takımına dönmek istediği konuşulan Neymar, 2017 yazında transfer olduğu PSG'de 61 gol atıp 31 asist yaptı.
Sivasspor'da Abdul Rahman Khalili sesleri
Süper Lig'de lider Sivasspor, Kasımpaşa'dan Abdul Khalili'yi kadrosuna katmak üzere.
Liderlik koltuğunda tamamlanan ilk yarının ardından kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Sivasspor, orta saha transferinde büyük ilerleme sağladı.
beIN Sports'un haberine Yiğidolar, Kasımpaşa'nın kadrosunda düşünmediği Abdul Khalili'yi transfer etmeye çok yaklaştı.
2014 yılında Mersin İdman Yurdu formasıyla Süper Lig'e adım atan 27 yaşındaki İsveçli fuftbolcu, son dört sezonda sırasıyla Gençlerbirliği ve Kasımpaşa formaları giydi.
Beşiktaş'ta hedef Musa Barrow
Atalanta forması giyen Musa Barrow'un Beşiktaş'a gelebileceği iddia edildi.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine Serie A'dan bir oyuncu dahil oldu.
TRT Spor'dan Ersin Düzen'in haberine göre siyah beyazlı ekip, Atalanta forması giyen 21 yaşındaki santrfor Musa Barrow'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Gambiyalı futbolcu bu sezon toplam 8 karşılaşmada forma giydi.
Başakşehir, Arda Turan ile yollarını ayırdı!
Medipol Başakşehir, Barcelona'dan 2.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan ile yollarını ayırdı.
32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği resmen duyuruldu.
Jordan Torunarigha Fenerbahçe'ye doğru
Hertha Berlin forması giyen Jordan Torunarigha Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.
Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de oynayan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Jordan Torunarigha, Fenerbahçe ile gündeme geldi.
Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre menajeri Roger Wittmann, Torunarigha'yı Fenerbahçe'ye önerdi. Wittmann, sarı lacivertli formayı giyen Luiz Gustavo'nun da menajerliğini yapıyor.
Hertha Berlin altyapısında yetişen Torunarigha, bu sezon toplamda 7 resmi karşılaşmada görev aldı ve 1 kez ağları havalandırdı.
Bayern Münih'in gözü Hakimi'de
Borussia Dortmund'un Real Madrid'den kiraladığı Achraf Hakimi için Bayern Münih devrede.
Bayern Münih, Real Madrid'den Borussia Dortmund'a kiralık olarak gönderilen 21 yaşındaki Faslı sağ bek Achraf Hakimi'yi renklerine bağlamak istiyor.
Marca'nın haberine göre Bavyera ekibi, 2022'de sözleşmesi sona erecek Hakimi için temas kurmaya başladı. Dortmund'daki ikinci sezonuna giren Hakimi, Mayıs 2020'de Madrid'e geri dönecek.
Sarı siyahlı ekiple 56 resmi karşılaşmada görev alan Hakimi, 9 gol atıp 13 de asist yaptı.
Premier Lig devleri Ben White'ın peşinde
Liverpool, Chelsea ve Tottenham, Brighton'ın 22 yaşındaki stoperi Ben White'ı kadrosuna katmak istiyor.
Premier Lig'in 3 büyük kulübü, bu sezon Leeds United'da kiralık olarak forma giyen İngiliz savunma oyuncusu Ben White için gözlemci gönderdi.
Sky Sports'un haberine göre Marcelo Bielsa'nın ekibinde düzenli olarak forma bulan White için Liverpool, Chelsea ve Tottenham sıraya girdi. Bonservisi Brighton'da olan White'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Bu sezon 26 Championship maçında görev alan White için üç kulüp de sezon sonunu bekliyor.
Sivasspor'da Fejsa bombası!
Önemli oyuncularını takımda tutmayı başaran Sivasspor, Benfica'dan Fejsa'yı transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Süper Lig'in lideri Sivasspor ara transfer döneminde oldukça önemli bir ismi gündemine aldı.
Akşam'ın haberine göre kırmızı beyazlı ekip, Benfica'da forma giyen Ljubomir Fejsa'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Yiğidolar, 31 yaşındaki Sırp futbolcuya yarım sezon için 600 bin euro teklif etti.
Sezon başında adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Fejsa bu sezon Benfica formasıyla beş maça çıktı.
Manchester City stoper transferinde büyük oynuyor
Premier Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Manchester City, Inter'de dikkatleri üzerine çeken Milan Skriniar'ı gündemine aldı.
The Mirror'da yer alan habere göre yaşanan sakatlık ve formsuzluklar sebebiyle savunma hattına transfer yapmak isteyen Guardiola'nın takımı, Avrupa'nın en iyi savunmacılarından biri olarak gösterilen 24 yaşındaki Skriniar'ı ocak ayında kadrosuna katabilir.
Sampdoria'da yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Slovak savunmacı, 2017'de katıldığı Inter'de tamamı ilk 11'de olmak üzere 110 maça çıktı.
Çaykur Rizespor'a tanıdık forvet
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kayserispor'la yollarını ayıran Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katmak istiyor.
Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Çaykur Rizespor, ligin ikinci yarısında daha iyi bir kadroyla mücadele etmek için kolları sıvadı.
Fanatik'te yer alan habere göre Karadeniz ekibi, Kayserispor'la yollarını ayıran tecrübeli golcü Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katmak istiyor. Ara transfer döneminde forvet takviyesine büyük önem veren Rize'de sportif direktör Yılmaz Bal'ın tecrübeli yıldızın menajeriyle yapacağı görüşmenin ardından transfer netlik kazanacak.
Süper Lig'de daha önceden Başakşehir ve Kayserispor formaları giyen Adebayor, yaşanan mali sorunların ardından Kayserispor ile sezon ortasında yollarını ayırdı.
Adama Traore eski takımına dönebilir
Barcelona, Wolverhampton forması giyen eski yıldızını yeniden kadrosuna katabilir.
Barcelona altyapısından yetiştikten sonra Wolverhampton formasıyla Premier Lig'de çıkışa geçen Adama Traore, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.
The Sun'ın haberine göre Barcelona, Manchester City'nin de ilgilendiği Traore için 70 milyon euro'yu gözden çıkarttı.
Güçlü fiziğiyle öne çıkan 23 yaşındaki Mali asıllı İspanyol futbolcu, bu sezon Wolves formasıyla 33 maçta beş gol ve yedi asistle mücadele etti.
Milan'dan Todibo'ya 48 saat süre
Swansea, Liverpool'un oyuncusunu kiraladı
İngiltere Championship ekiplerinden Swansea, Liverpool'un 19 yaşındaki forveti Rhian Brewster'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Jürgen Klopp ve teknik ekibin düzenli olarak forma giymesini istediği Brewster, bu sezon Liverpool formasını 3 kez giydi.
Inter, Giroud yarışında önde
Inter, Telegraph'ın haberine göre Olivier Giroud yarışında Newcastle ve Aston Villa'nın önüne geçti.
Fransa'nın Euro 2020 kadrosunda yer almak isteyen Olivier Giroud, bunun için düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor.
Serie A'da zirvenin en güçlü adaylarından biri olan Inter, Fransız oyuncuya Newcastle ve Aston Villa'dan daha cazip geliyor.
33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 7 resmi müsabakada 1 gol kaydetti.
Barça'dan Vidal'e izin çıkmadı
Manchester United ve Inter'in gündeminde yer alan Barcelona'lı futbolcu Arturo Vidal'e izin çıkmadı.
Sport'ta yer alan habere göre Barcelona, birçok dev kulübün transfer listesinde yer alan Vidal'in, Ocak'ta takımdan ayrılmasına olumsuz bakıyor.
Şilili futbolcu bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 20 resmi müsabakada 6 gol kaydeti ve 1 asist yaptı.
Koita, Fenerbahçe'ye önerildi
Kasımpaşa'dan ayrılması gündeme gelen Fode Koita, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Kasımpaşa'dan ayrılması gündeme gelen Fode Koita, menajeri Collignon tarafından sarı lacivertli kulübe önerildi.
Sarı lacivertli yönetim, Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde Koita ile ilgili girişimlere başlayacak.
Fenerbahçe'nin Cisse teklifi
Hücumda Vedat Muriqi'e destek olacak bir oyuncu arayan Fenerbahçe, rotasını Güney'e çevirdi.
Takvim'in haberine göre, sarı lacivertliler, Alanyaspor'un tecrübeli golcüsü Papiss Cisse'nin peşine düştü.
Fenerbahçe yönetimi, ilk yarıda 12 gol kaydeden Cisse için Alanyaspor'a Mevlüt Erdinç ve bir miktar para teklif etti.