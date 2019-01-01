CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Shinji Kagawa, Real Zaragoza'da

Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 30 yaşındaki sol bek Leo Schwechlen, Göztepe'ye transfer oldu.

2016 be 2018 tarihleri arasında da 'de oynayan ancak geçen sezon Erzurumspor'a giden Fransız futbolcu, 1 sezonun ardından İzmir temsilcisine geri döndü.

Göztepe'den yapılan açıklamaya göre Schwechlen ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamanın devamı şöyle:

"2005 yılından 2011 yılına kadar B takımında oynayan Leo ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe'mizin formalarını giymiş ve son olarak 2018/19 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak Süper Lig'in en istikrarlı oyuncusu olmuştu.

Leo'ya kulübümüze tekrardan hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."