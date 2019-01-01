CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Sevilla'dan Galatasaray'ı üzecek Banega açıklaması

Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ever Banega'dan kötü haber geldi.

A Spor'a konuşan Sportif Direktörü Monchi, "Ever Banega'nın transferi söz konusu değil. Banega ile ilgili kimseyle transfer görüşmesi yapmadık çünkü kendisi satış listesinde değil" şeklinde konuştu.

Daha önce ise Arjantinli oyuncunun menajeri, " ile anlaştık" açıklaması yapmıştı.