CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Sevilla Banega'nın fiyatını açıkladı

Sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan Ever Banega'nın bu transfer döneminde 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

'ın ısrarla istediği Arjantinli yıldız ile Boca Juniors ve birkaç kulüp de ilgileniyor. Maddi yönden Boca Juniors'a göre eli kuvvetli olan sarı kırmızılara ise İspanya'dan kötü bir haber geldi.

Marca'nın haberine göre Sevilla Banega için tam 20 milyon euro bonservis ücreti istiyor.