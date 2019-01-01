Galatasaray'ın gözü Kenan Karaman'da
Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu Kenan Karaman'ı renklerine bağlamak istiyor. Fortuna Düsseldorf ile 2021 yılına kadar olan sözleşmesindeki serbest kalma maddesi, sarı-kırmızılı yönetim için kolaylık sağlıyor.
Fatih Terim ve ekibinin, son olarak A Milli Takım'ın Özbekistan ile oynadığı hazırlık maçındaki performansıyla öne çıkan Kenan hakkında olumlu rapor verdiği belirtildi. Galatasaray yönetiminin ise hem forvet hem de sol kanat mevkinde oynayabilen Kenan için serbest kalma bedeli olan 2 milyon euro'yu gözden çıkarabileği ifade edildi.
Jovic, Real Madrid'de
Eintracht Frankfurt'un 21 yaşındaki Sırp golcüsü Luka Jovic, 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oldu.
Eflatun beyazlılarla 6 yıllık sözleşme imzalayan Jovic, bu sezon Alman ekibiyle 47 maçta 27 kez ağları havalandırdı.
Sırp oyuncu geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan Eintracht Frankfurt'a sadece 6 milyon euro bonservis opsiyonuyla kiralanmıştı.
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Sergen yalçın gidiyor Erol Bulut geliyor
Sergen Yalçın ile anlaşamayan Alanyaspor, yeni sezona Erol Bulut'la girebilir.
Fanatik gazetesinden Yakup Çınar'ın haberine göre Aytemiz Alanyaspor, sezon sonunda Sergen Yalçın ile masaya oturan Alanyaspor, anlaşma sağlanamayınca rotasını Erol Bulut'a çevirdi.
Erol Bulut ile bir görüşme gerçekleştiren Alanya yönetimi, bugün yapılan toplantı sonrasında anlaşma sağladı.
Nagatomo'ya 5 milyon euro
Galatasaray'ın 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Yuto Nagatomo'ya 5 milyon euro'luk bir teklif geldiği iddia edildi.
TRT Spor'da yer alan bilgiye göre Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo'ya Tayland'daki bir futbol kulübünden 5 milyon euro değerinde bir teklif geldi.
Sezon başında Inter'den 2.5 milyon euro'ya transfer edilen başarılı oyuncu, Galatasaray formasıyla 25 maça çıkıp 1 gol 4 asistlik katkı sağladı. Nagatomo'nun sarı-kırmızılı ekiple olan sözleşmesi ise gelecek sezon sona erecek.
Lokman Gör Beşiktaş'ta iddiası
Beşiktaş'ın, BB Erzurumspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Lokman Gör ile anlaştığı öne sürüldü.
Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle Beşiktaş, hız kesmeden yeni sezon için kadro planlamasına başladı. Siyah-beyazlı ekip, TRT Spor'da yer alan habere göre Erzurumspor'run stoperi Lokman Gör ile prensipte anlaştı.
2017'de Göztepe'den bedelsiz olarak Erzurumspor'a katılan Lokman, toplamda 56 maçta forma giyip 6 gol attı ve 3 asist yaptı. Lokman'ın Erzurumspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.