CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Semih Özsoy: "Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor"

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer, Sevilla'dan ayrılmak istemiyor

Kariyerini Sevilla'da sürdüren Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer'nın adı Galatasaray'la anılırken oyuncunun İspanya'da kalmak istediği öne sürüldü.

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan AS gazetesi Sevilla muhabiri Jose Antonio Espina, Danimarkalı futbolcunun kulüpte ve ülkede mutlu olduğunu, ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını ve Galatasaray'ın Sevilla ile bağlantı kurmadığını belirtti.

Jose Antonio Espina, Kjaer için sezon başında Fenerbahçe'nin temas kurduğunu da ifade etti.