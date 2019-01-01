CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Selçuk İnan, Galatasaray'da kaldı

, bir süredir peşinde olduğu 'nın golcü oyuncusu Edin Dzeko'nun transferinde mutlu sona çok yakın.

Sport Mediaset'in haberine göre Inter, Roma ile bir yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncunun transferi için 13.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Haberde Inter'in Dzeko ile yıllığı 4 milyon euro'dan 2 seneliğine anllaştığı da belirtildi.