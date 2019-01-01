CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Selçuk İnan, Galatasaray'da kaldı

Selçuk İnan indirime gitti, imzayı attı
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren kaptan Selçuk İnan ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre yıllık 2.9 milyon euro olan ücretinde 500 bin euro indirime giden Selçuk ile bir yıllık daha sözleşme imzalandı.
Haberde 34 yaşındaki oyuncunnun Medipol Başakşehir'den gelen teklifi geri çevirdiği de kaydedildi.
Soldado, Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta biten İspanyol futbolcu Roberto Soldado, sarı-lacivertli yönetime, taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti.
Thank you! pic.twitter.com/fz7RAuLAAI— Roberto Soldado (@R9Soldado) June 2, 2019
Fenerbahçe'de gündem Awaziem
Savunma hattına takviye arayışında olan Fenerbahçe'nin geçen sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Chidozie Awaziem'i gündemine aldığı belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Awaziem'in bonservisini elinde bulunduran Porto'nun talep ettiği 3 milyon euro'luk bedeli aşağı çekmeye çalışıyor.
Haberde Finansal Fair-Play kısıtlaması nedeniyle bonservis bedeli ödemede sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katabileceği de kaydedildi.
Edin Dzeko transferinde işlem tamam!
Inter, bir süredir peşinde olduğu Roma'nın golcü oyuncusu Edin Dzeko'nun transferinde mutlu sona çok yakın.
Sport Mediaset'in haberine göre Inter, Roma ile bir yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncunun transferi için 13.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Haberde Inter'in Dzeko ile yıllığı 4 milyon euro'dan 2 seneliğine anllaştığı da belirtildi.
Galatasaray'da yerli oyuncu harekatı
2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de iddiasını devam ettirmek için harekete geçti.
Fanatik'te yer alan habere göre sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına listesinde yer alan 4 yerli isimden başlayacak. Bu isimlerin ise Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan ve Jimmy Durmaz olduğu belirtiliyor.
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Galatasaray, Banega'nın peşinde
Galasaray'ın Sevilla forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Ever Banega ile ilgilendiği konuşuluyor.
Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılılar kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu için İspanyollar’a 7 milyon euro önerdi.
Haberde Arjantinli yıldızın Galatasaray'dan yıllık 4 milyon euro talep ettiği de kaydedildi.
Trabzonspor'da John Ogu sesleri
Trabzonspor'un İsrail ekiplerinden Hapoel Beer-Sheva forması giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi sona eren John Ogu ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre deneyimli orta saha oyuncusu, "Trabzonsporlu yöneticilerle görüştük ve bir sorun gözükmüyor. Sadece 21 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında Afrika Kupası maçları var. Turnuva bittikten sonra durum netlik kazanacak. Ama Trabzon hakkında çok olumlu bilgiler aldım, taraftarı da harika." diye konuştu.
Öte yandan sezon başında transfer edilen Anthony Nwakaeme'nin de eski takım arkadaşı olan 31 yaşındaki oyuncu için olumlu bilgiler verdiği de gelen haberler arasında.
Eljif Elmas, Atletico Madrid yolunda
Fenerbahçe yönetiminin Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin talip olduğu Eljif Elmas için Atletico Madrid'den gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki oyuncu için Atletico Madrid ile 14 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
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Şener, Galatasaray'a çok yakın
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'nın Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre Fenerbahçe'deki sözleşmesi sonra eren Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki sağ bekin sarı-kırmızılı ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de 2018-19 sezonunda pek fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu, yalnızca 17 resmi maçta görev alabildi.
Galatasaray'ın Şener ile anlaşmasının ardından Mariano ile yolların ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için 5 milyon euro önerdi
Fenerbahçe'nin, Medipol Başakşehir'in 23 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci için 5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.
Spor toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunda beklentilerin altıda kalan Fenerbahçe, yeni sezona daha iddialı bir kadroyla başlamak istiyor. Hem yerli hem de yabancı pazarda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek için girişimlere başladı.
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Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can için kulübüne 5 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ancak Başakşehir yönetiminin 10 milyon euro talep ettiği ve indirim fikrine sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Jimmy Durmaz, Galatasaray'a 'Evet' dedi
Galatasaray, Toulouse ile sözleşmesi biten Jimmy Durmaz ile anlaşmaya vardı.
Transferde bonservisi elinde olan oyuncularla anlaşma zemini arayan Galatasaray bir isimle daha söz kesiyor.
Sabah Gazetesinin haberine göre, sarı kırmızlılar Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz ile anlaştı.
Brahimi'den Fenerbahçe'ye ret
Adı Fenerbahçe ile anılan Yacine Brahimi, sarı-lacivertlilerin teklifi reddetti.
Porto'nun 29 yaşındaki oyuncusu Yacine Brahimi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Cezayirli futbolcu, Fenerbahçe, Real Betis ve Premier Lig'de oynama isteğine rağmen Everton'ın tekliflerini geri çevirdi.
Daha iyi teklifler beklediği belirtilen Yacine Brahimi, kararını 15 Haziran'da başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra verecek.
Hazard'ın yerine Coutinho
Chelsea, takımdan ayrılacak olan Eden Hazard yerine Barcelona'nın gözden çıkardığı Philippe Coutinho'yu düşünüyor.
The Mirror gazetesinde yer alan habere göre Maviler, 2 sezonluk transfer yasağına ilişkin yaptıkları erteleme talebinin kabul edilmesi durumunda Coutinho'yu renklerine bağlamak istiyor.
Önümüzdeki günlerde Hazard'ın Real Madrid'e transferinin netleşeceği iddia edilirken Chelsea, yasağın ertelenmesi durumunda Brezilyalı futbolcuya resmi teklifini sunacak.
Bu sezon Barcelona formasıyla 54 resmi maça çıkıp 11 gol kaydeden Coutinho'nun adaya dönme fikrine sıcak baktığı belirtildi.
Vedat Muriqi, Galatasaray'a önerildi!
Son günlerde adı ciddi şekilde Fenerbahçe ile anılan Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Turkcell Bip Spor'un haberine göre Çaykur Rizespor'dan ayrılmak isteyen Muriqi, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi.
Haberde Galatasaray yönetiminin ise en fazla 2.5 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyebileceklerini belirterek beklemeye geçtiği kaydedildi.
Fikret Orman'dan Abdullah Avcı açıklaması
Yeni teknik direktör arayışlarını sonlandırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den resmen ayrılmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Beşiktaş cephesinde başkan Fikret Orman, beIN Sports' a değerlendirmelerde bulundu.
"Herkes beklenti içerisinde ama Abdullah Avcı konusunda oluşmuş bir şey yok," diyen Orman, "Kendisi benim yakın dostumdur. Çok da beğendiğim bir hoca. Olmasını isterim. Yönetim kurulunda tartışmıştık, Abdullah Hoca da önde gelen isimlerden bir tanesiydi" şeklinde konuştu.
Ramos kararını açıkladı
Son günlerde Real Madrid'den ayrılmak istediği konuşulan Sergio Ramos, takımdaki geleceği hakkındaki soru işaretlerine yanıt verdi.
Deneyimli savunma oyuncusu düzenlenen basın toplantısında takımda kalacağını açıkladı.
Düzenlenen basın toplantısında takımına olan bağlılığını bir kez daha vurgulamak istediğini belirten Ramos, "Takımdan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Futbolu burada bırakmak istiyorum. Başkanımızla aramızda bir baba-oğul ilişkisi var. Aramızda bazı tartışmalar olması da son derece doğal." dedi.
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Başakşehir ile Abdullah Avcı'nın yolları ayrıldı
Sezonu ikinci sırada bitiren Başakşehir, Abdullah Avcı ile yollarını açıkladığını duyurdu.
Başakşehir Futbol Kulübü yaptığı açıklamayla Avdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıklayarak teşekkür etti.
Deneyimli teknik adamın Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Rennes transferi resmen açıkladı
Beşiktaş'ta yeniden Tosic sesleri yükseliyor
Sol ayaklı stoper arayışlarında bulunan siyah beyazlılar, gözünü yeniden eski oyuncusuna dikti.
Goal'ün edindiği bilgiye göre Beşiktaş, Dusko Tosic için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.
Spaletti ile yollar ayrıldı
Serie A'da peşpeşe teknik direktör değişimleri yaşanmaya devam ediyor.
Inter'de teknik direktör Luciano Spalletti ile yollar ayrıldı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 30 Mayıs 2019
Spalletti'nin yerine Antonio Conte'nin geçmesi bekleniyor. pic.twitter.com/FcEYzovIAL
Fatih Terim 1 santrfor daha istiyor
Diagne'den memnun olmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Senegalli satılırsa yıldız bir santrfor daha istiyor.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre 15 milyon euro civarı teklif gelirse Diagne gönderilecek, aksi halde kalacak.
Terim, Senegalli futbolcunun satılması halinde ön alanda rakip savunma üzerinde daha baskılı oynayabilen bir santrfor istediğini gözlemcilere iletti.
Lukaku'ya yol verildi
Manchester United yönetimi, Belçikalı golcünün takımdan ayrılmakta özgür olduğunu kendisine iletti.
The Sun'da yer alan habere göre Manchester United, bu yaz Lukaku'yu elden çıkartmayı planlıyor.
26 yaşındaki golcüyle en yoğun ilginin Juventus cephesinden gelmesi bekleniyor.
Devler Coutinho'nun peşinde
PSG, Chelsea ve Man Utd, Barcelona'dan ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız ile ilgileniyor.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona, Coutinho'yu bu yaz elden çıkartmayı planlıyor.
PSG, Chelsea ve Manchester United'ın da Liverpoollu eski oyuncunun durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.
Hazard, Chelsea'ye veda etti
Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Belçikalı, takımının Arsenal'i mağlup ederek kupaya uzandığı Avrupa Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.
Real Madrid'e transfer olmaya hazırlanan Belçıkalı yıldız, geleceğiyle ilgili "Gelecek günlerde göreceğiz. Bugün aklımda sadece final maçı vardı. Kararımı çoktan verdim ve iki kulübü bekliyorum. Bu bir veda ama futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Premier Lig'de oynama hayalimi en büyük kulüplerden biriyle gerçekleştirdim. Şimdi yeni maceraların zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Ozan Kabak Stuttgart'tan ayrılacak mı?
Milli futbolcunun Bundesliga'ya veda eden Stuttgart'taki geleceği yaz aylarında belli olacak.
Stuttgart Sportif Direktörü Thomas Hitzlsperger, yaptığı açıklamada “Ozan Kabak çok yetenekli bir oyuncu. 6 aylık süreçte çok iyi top oynadı. Şu anda hâlâ bizim oyuncumuz. Yazın neler olacağını göreceğiz.” diyerek devre arasında Galatasaray'dan transfer edilen genç stoperin geleceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.
Muriqi adım adım Fenerbahçe'ye
Sarı lacivertliler, Rizespor'da harika bir sezon geçiren golcüyü kadrosuna katacak.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, Rizespor'da 2018-19 sezonunu 17 gol, 8 asistlik performansla geçiren Vedat Muriqi'yi 2-3 milyon euro civarında bir bedele kadrosuna katacak.
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Kruse, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
Bild'de yer alan habere göre Max Kruse, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.
Fenerbahçe gelecek sezon için önceliğini forvet bölgesine verdi.
Alman basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Kruse için 2+1 yıllık teklif yaptı.
Düşünmek için zaman isteyen Kruse'nin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Muslera için flaş iddia
Arjantin ekibi River Plate'in Fernando Muslera'nın transferi için Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edildi.
THY ve bir Çinli firmayla sponsorluk anlaşması yapan River Plate gözünü kararttı.
Akşam'da yer alan habere göre; Arjantin ekibi iki firmadan toplamda 18 milyon dolar alınacağı ve bu rakamın Muslera’nın transferinde kullanılacağı iddia edildi.
Son Libertadores şampiyonunun 8 milyon euroluk kısmı bonservis bedeli, kalan 8 milyonu ise Muslera’nın 2 yıllık maaşı olarak ayıracağı konuşuluyor. Galatasaray Yönetimi ise bu teklif karşısında zor duruma düşebilir. Çünkü taraftarların en sevdiği futbolcuların başında gelen Muslera’nın satışı, büyük bir gerginliğe sebep olabilir.
Alanyaspor ilk transferini yaptı
Portekiz'in Braga takımından kaleci Jose Carlos Coentrao Marafona ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.#Alanyaspor pic.twitter.com/Na4MVgPP7f— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) May 28, 2019
Marsilya'da Andre Villas-Boas dönemi
Fransız ekiplerinden Marsilya, son olarak Çin'de Shanghai SIPG'i çalıştıran Portekizli teknik adam Andre Villas-Boas'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.
Bienvenue à notre nouvel entraîneur, André Villas-Boas 🔵⚪️ #WelcomeAVB #OMnation pic.twitter.com/eOnS6WFGF6— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 28, 2019
Leeds United, Bielsa ile yola devam ediyor
Championship play-off'larında Derby'e kaybederek Premier Lig'e çıkma şansını kaçıran Leeds United, Teknik Direktör Marcelo Bielsa'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada deneyimli teknik adamın sözleşmesinin 2020 yılına dek uzatıldığı duyuruldu.
✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season— Leeds United (@LUFC) May 28, 2019
Ozan Kabak'ın sözleşmesindeki o madde...
Devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın, yaz ayında yine transfer opsiyonu belirdi.
Kicker'in haberine göre genç yıldızın sözleşmesinde, takımının küme düşmesi halinde 15 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunduğu ortaya çıktı.
19 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih'e transfer olacağı da çıkan dedikodular arasında. Bayern Münih, Ozan'la Galatasaray forması giydiği dönemde de ilgilenmişti. Ozan Kabak'ın bu yaz Bayern'e transferi de opsiyonlar arasında gösteririliyor.