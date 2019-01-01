CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Schalke 04, Cenk Tosun için harekete geçti

'nın Neymar için PSG'ye yaptığı son teklifin de geri çevrildiği öne sürüldü.

L'Equipe'in haberine göre Katalan devi, eski yıldızı için PSG'ye Philippe Coutinho, Ivan Rakitic artı 40 milyon euro tekllif etti ancak bu öneri de kabul görmedi.

Haberde Ousmane Dembele'nin de takasa dahil olabileceği ancak oyuncunun Barcelona'dan ayrılmak istemediğine de değinildi.