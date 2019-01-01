CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Schalke 04, Cenk Tosun için harekete geçti

Schalke, Cenk Tosun için harekete geçti
Alman ekibi Schalke 04, geçtiğimiz sezon Everton'da istediği süreleri bulamayan Cenk Tosun için harekete geçti.
Geçtiğimiz sezon Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'a talip çıktı.
NSNO'da yer alan habere göre Alman ekibi Schalke, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Almanya'da doğan ve futbola burada başlayan 28 yaşındaki oyuncunun Schalke 04'e transfer olma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirildi.
Ahmet Ağaoğlu: Yusuf'un kafasında Avrupa var
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, uzun zamandır Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın peşinde.
Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferle ilgili beIN Sports'a yaptığı açıklamada "Yusuf'un kafasında Avrupa var. Bir sene daha bekle dedim ancak gitmek istediğini ısrarla söyledi. Sadece Lille'den teklif geldi fakat bu teklif beklentimizi karşılamadı. Transfer şu anda askıda" ifadelerini kullandı.
2018-19 sezonunda Trabzonspor formasıyla 34 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
De Rossi'nin bir sonraki durağı Boca Juniors olacak
Roma'nın ikon oyuncularından Daniele De Rossi, Boca Juniors ile anlaşmaya çok yaklaştı.
Marca'nın haberine göre eski takım arkadaşı Nicolas Burdisso'nun futbol direktörü olduğu Boca Juniors'a gitmek istediğini belirten De Rossi "Boca Juniors'ta forma giymeden kariyerimi bitirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 23 maça çıkan Daniele De Rossi, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Kieran Trippier, Atletico Madrid'e doğru
Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'nın sağ beki Kieran Tripper, gelecek sezon Atletico Madrid formasını giymeye çok yaklaştı.
BBC Sport'un haberine göre Tottenham'da beklentilerin altında bir performans sergileyen ve İngiltere Milli Takımı'ndaki yerini kaybeden Trippier, 22 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olacak.
Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 38 maça çıkan Trippier, 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Milan'da hedef Eric Bailly
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, stoper bölgesinde Alessio Romagnoli'nin partnerini arıyor.
The Daily Mail'in haberine göre Liverpool'un Hırvat oyuncusu Dejan Lovren'i kadrosuna katmak isteyen Milan, fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle transferden vazgeçti.
Milan, bu gelişmenin üzerine bir başka Premier Lig ekibi olan Manchester United'ın 25 yaşındaki stoperi Eric Bailly'ye yöneldi. İngiliz kulüple bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Bailly'nin transfer edilmesi için çalışmalar başladı.
Eric Bailly, geçtiğimiz sezon Manchester United ile 18 maça çıktı.
Everton, Mandzukic'i bekliyor
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Everton, gözünü Mario Mandzukic'e dikti.
The Telegraph'ın haberine göre Juventus'un yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, Hırvat golcüyü gelecek sezon için planlarına dahil etmezse Premier Lig ekibi devreye girmeye hazırlanıyor.
Everton teknik direktörü Marco Silva, 33 yaşındaki oyuncunun hücum hattına gerekli katkıyı verebileceğine inanıyor.
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 33 resmi maça çıkan Mandzukic, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'tan bir transfer daha...
Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Fiorentina'nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'yu renklerine bağlamak üzere.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre Beşiktaş, İtalyan kulübüyle 300 bin euro kiralama bedeli karşılığında anlaştı.
Haberde 28 yaşındaki oyuncuya da bir sezon için 700 bin euro ödeneceği kaydedildi.
Öte yandan TRT Spor'un geçtiği bilgiye göre Beşiktaş oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için Fiorentina'ya 500 bin euro ödeyecek. 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olacak olan Beşiktaş, Vitor Hugo'ya yıllık 1.5 milyon euro verecek.
Neymar için Coutinho, Rakitic ve 40 milyon euro...
Barcelona'nın Neymar için PSG'ye yaptığı son teklifin de geri çevrildiği öne sürüldü.
L'Equipe'in haberine göre Katalan devi, eski yıldızı için PSG'ye Philippe Coutinho, Ivan Rakitic artı 40 milyon euro tekllif etti ancak bu öneri de kabul görmedi.
Haberde Ousmane Dembele'nin de takasa dahil olabileceği ancak oyuncunun Barcelona'dan ayrılmak istemediğine de değinildi.
Jean Michel Seri, adım adım Galatasaray'a...
Galatasaray'ın Fulham forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılılar, Fulham'a yaptığı kiralama bedeli teklifini 1.5 milyon euro'dan 1.7 milyon euro'ya yükseltti.
Haberde Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncuyla bir sezon için 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Başakşehir'de gündem Mehmet Topal
Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ın transferini gündemine aldığı konuşuluyor.
Fanatik'in haberine göre Medipol Başakşehir yetkilileri, 33 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temaslara başladı.
Everton Chives, Arsenal'e çok yakın
Transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal'in Everton Chives için Gremio ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fox Sports Brezilya'nın haberine göre İngiliz devi, Everton transferi için 40 milyon euro ödemeyi kabul etti.
Haberde 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzasını atmasının beklendiği belirtildi.
Gaston Campi, Trabzon'a geldi
Trabzonspor, Estudiantes forması giyen savunma oyuncusu Gaston Campi'nin transferini bitirmek üzere.
Arjantinli oyuncu, saat 05:00 sıralarında Trabzon'a geldi. Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Campi, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı ve kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrıldı.
Bordo mavili kulübün 28 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra transferi resmen duyurması bekleniyor.
De Ligt, Torino'ya yak bastı
Juventus'un bir süredir peşinde olduğu Ajax'ın genç stoperi Matthijs De Ligt, İtalyan kulübüne olan transferi için Torino'ya geldi.
19 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisini Juventus'lu yapan imzayı atması bekleniyor. De Ligt, Merih Demiral ile de takım arkadaşı olacak.
ECCOLO! 😃 pic.twitter.com/Gznvp9WhQ3— JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2019
Gökhan Töre resmen Yeni Malatyaspor'da
Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.
Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Yeni Malatyaspor’umuza hoş geldin @Gokhan_Tore7 💪— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) July 16, 2019
Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor’umuz, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.💪#YenidenBirEfsane 👊 pic.twitter.com/mQCqCc2Pry
Beşiktaş cephesinden Burak Yılmaz açıklaması
Bir süredir Serie A'nın yeni takımlarından olan Lecce tarafından ısrarla istenen Burak Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi.
Siyah-beyazlı ekibin futbol direktörü Ali Naibi, Burak'ın transferi konusunda DHA' ya yaptığı açıklamalarda, "Burak Yılmaz'ın kulübümüzle iki sene daha mukavelesi bulunuyor. Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncumuzun şu andaki tek motivasyonunun bir an önce iyileşip sezona en iyi şekilde başlamak olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Ya Fenerbahçe, ya Galatasaray...
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Türüç'ün geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Deniz Türüç için en ciddi tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldiğini belirten Erol Bedir, iki kulübün de gerek başkanlarının gerekse teknik direktörlerinin Deniz'i çok istediğini söyledi.
Başkan Bedir, milli futbolcunun kendisine değer verecek, ikinci planda tutmayacak takımı seçmek istediğini belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü; "Kayserispor'a önemli hizmetler yapmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Tabii ekonomik olarak bir beklentimiz var. Ancak aradaki bonservis farklarına çok fazla bakmadan Deniz nereye gitmek isterse oraya göndereceğiz." dedi.
De Laurentiis, Eljif transferini açıkladı!
Napoli, uzun süredir büyük uğraş verdiği Eljif Elmas transferinde sona çok yakın. Fenerbahçe ile bonserviste anlaşan Serie A ekibi, Makedon oyuncuyu İtalya'ya getirmeye hazırlanıyor.
İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis, TV Luna'ya verdiği demeçte Makedon oyuncunun hafta arasında takıma katılacağını ifade etti.
Kendisine yöneltilen "Marko Rog ayrılacak ve yerine Eljif Elmas gelecek doğru mu?" sorusuna "Evet doğru!" diye cevap veren De Laurentiis, Eljif'in kadroya katılmasının an meselesi olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'den Michy Batshuayi bombası
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, forvet hattını Michy Batshuayi ile güçlendirmek istiyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Belçikalı forvet Michy Batshuayi'ye dikti.
Takvim'in haberine göre İngiltere'de iyi ilişkileri olan Damien Comolli, Belçikalı golcüyü kadroya katmak için harekete geçecek. 25 yaşındaki forvet, İngiltere'de transfer döneminin kapandığı 8 Ağustos tarihine kadar takımdan ayrılmazsa Fenerbahçe devreye girerek oyuncuyu kiralayacak.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Crystal Palace'da kiralık olarak geçiren Batshuayi, görev aldığı 13 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
Burak Yılmaz için flaş iddia!
Milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan ayrılarak Lecce'ye transfer olmak istediği öne sürüldü.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Burak, kesin olarak Lecce'ye transfer olmaya karar vermiş durumda.
Burak'ın siyah beyazlı ekibe transfer olduğu Ocak ayından bu yana herhangi bir ödeme alamadığı ve kulüpten yaklaşık 2 milyon euro'luk alacağı olduğu belirtilirken, oyuncunun iki haftadır yönetime sözleşmesinin feshedilmesi için talepte bulunduğu, bu talebin karşılanmaması halinde ise konunun FIFA'ya taşınabileceği kaydedildi.
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Galatasaray'dan Samatta hamlesi
Belçika basını, Galatasaray'ın Genk forması giyen Mbwana Samatta ile görüşmelere başladığını iddia etti.
Het Laatste Nieuws sitesinde yer alan habere göre Galatasaraylı yöneticiler, 26 yaşındaki forvetin transferini görüşmek için Belçika'ya gitti. Genk'in golcü futbolcu için 10 milyon euro talep ettiği bildirildi.
Yıldız oyuncunun adı daha önce Leicester City, Aston Villa, Burnley ve Watford ile anılmıştı. Samatta'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
Barcelona, Junior Firpo için yeniden devrede
Barcelona'nın Real Betis forması giyen sol bek oyuncusu Junior Firpo'nun transferini yeniden gündemine aldığı belirtildi.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Jordi Alba'ya alternatif arayışında olan Katalan devi, Firpo'nun transferi için genç savunma oyuncusu Juan Miranda'yı takasta kullanmayı planlıyor.
Haberde Barcelona'nın Junior Firpo için yaptığı ilk girişimlerin Real Betis'in 30 milyon euro talep etmesi üzerine olumsuz sonuçlandığı da hatırlatıldı.
Ersun Yanal'dan Fejsa'ya veto!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmede bir süredir gündemde olan Ljubomir Fejsa'nın transferini istemediğini söylediği belirtildi.
Sözcü Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberinde Comolli'nin Yanal'a oyuncunun sık sık sakatlık yaşadığını hatırlattığı ve transfer listesinden çıkarılabileceğini iletmesi üzerine deneyimli teknik adamın risk almak istemeyerek bu transferi gündemden çıkardığı kaydedildi.
Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin orta saha takviyesi için Luiz Gustavo'ya yöneldiği, Brezilyalı oyuncunun alternatifi olarak ise Mahmut Tekdemir'in belirlendiği öne sürüldü.
Eljif Elmas'ta sona doğru! Bonservis bedeli...
Napoli'nin Eljif Elmas transferi için Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı konuşuluyor.
Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre kulüpler bonservis ücreti konusunda anlaşmaya vardı ve taraflar arasında ödeme planı görüşülüyor.
Haberde kulüpler arasındaki anlaşmanın Salı günü tamamlanabileceği de kaydedildi.
Öte yandan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde de Napoli'nin Marko Rog'u 20 milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt'a satmak üzere olduğu ve bu transferden elde edilecek gelirle Eljif'i kadrosuna katacağı belirtildi.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Napoli ile Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusunun transferi için 16 milyon euro artı bonuslar karşılığında el sıkıştı.
Beşiktaş, Vitor Hugo'yu bitiriyor
Beşiktaş'ın Fiorentina forması giyen savunma oyuncusu Vitor Hugo ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, sol stoper takviyesi için birkaç gündür görüşme halinde olduğu Vitor Hugo'da mutlu sona ulaştı.
Bu transfer için Fiorentina'ya 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödenirken, oyuncu ise bir yıl için 2.5 milyon euro kazanacak.
Tottenham'dan Gareth Bale atağı
Tottenham, Real Madrid'in elden çıkarmaya hazırlandığı eski yıldızı Gareth Bale için İspanyol devinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Marca'nın haberine göre Tottenham, Bale için 60 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Haberde Bale'ın yıllık ücretinin oyuncuya talip olan takımlara geri adım attırdığı, Tottenham'ın da yıldız futbolcunun ücretinin yarısını ödemeyi teklif etmeyi planladığı da kaydedildi.
Fejsa, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında karar verecek
Benfica'nın kampında yer alan orta saha, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında seçim yapacak.
Fenerbahçe, Benfica'dan ayrılması gündemde olan Ljubomir Fejsa'nın transferi için uzun süredir uğraş veriyordu.
Portekiz gazetesi O Jogo'nun haberine göre, sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray da transfer görüşmelerine dahil oldu.
Haberde Benfica'nın teklifleri kabul ettiği ve deneyimli oyuncunun iki büyük kulüp arasından seçim yağacağı ifade edildi.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'in peşinde
Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki savunma oyuncusu için başkent ekibiyle anlaşma sağladı.
Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, bir oyuncuyu daha renklerine bağlamak üzere.
A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, Gençlerbirliği'nde mücadele eden Mert Çetin'i kadrosuna katmak için başkent ekibiyle anlaştı.
22 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz kırmızı siyahlı ekiple çıktığı 26 resmi maçta 1 gol sevinci yaşadı.
Gökhan Töre imzayı atıyor!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile prensipte anlaştı.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA' ya yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti.
Yapılan yoğun çalışmalar sonucu futbolcu Gökhan Töre ile prensipte anlaştıklarını duyuran Çelikel, "İnşallah oyuncuyu 1+1 yıllığına kadromuza katacağız. Salı günü resmi sözleşme imzalandıktan sonra futbolcuyu kamp çalışmamıza dahil edeceğiz" diye konuştu.
Juventus, Merih Demiral'ı Milan'a kiralayabilir
Devre arasında Sassuolo'ya transfer olan ve gösterdiği performansla Juventus'un yolunu tutan Merih Demiral, kısa süre içerisinde yeni bir takıma kiralık olarak katılabilir.
İtalyan devinin Matthijs De Ligt transferinde sona yaklaşmasıyla beraber savunma rotasyonunun kalabalıklaşması, Merih'in süre bulmasını zorlaştırabilir.
RAI Sport'un haberine göre 21 yaşındaki oyuncunun daha fazla süre almasını isteyen Juventus, genç stoperi Milan'a kiralamayı düşünüyor.
Haberde Milan'ın stoper bölgesi için iliglendiği Dejan Lovren ve Matija Nastasic gibi daha yüksek maliyetli isimler yerine genç yıldızı kiralamaya sıcak bakabileceği ifade edildi.
Tyler Boyd resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş bir süredir peşinde olduğu Vitor Guimaraes'in ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'un transferini resmen duyurdu.
24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
O artık Beşiktaşlı! ✍#ComeToBeşiktaş 🦅 pic.twitter.com/RuPJ7jgoQX— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 15, 2019
Portekiz kulübünden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Boyd için 2.4 milyon euro bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan %20 pay verecek.
Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye pahalı geldi
Transfer çalışmalarına son hız devam eden Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu listesine almıştı.
RMC Sport'un haberine göre, transferin yüksek maliyeti Fenerbahçe için işleri zora soktu.
Sarı lacivertliler, Ligue 1 ekibinin 9 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep etmesi ve Brezilyalı oyuncunun 4 milyon euro değerinde bir kontrata sahip olması sebebiyle transferden şimdilik vazgeçiyor.
Galatasaray, Okan Kocuk ile prensipte anlaştı
Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki eldivenin transferinde önemli bir aşama kaydetti.
Yerli oyuncularla kadrosunu genişleten Galatasaray, kaleye de Okan Kocuk transferi için çalışmalarını sürdürüyordu.
TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılılar, Bursaspor'da top koşturan file bekçisiyle prensip anlaşmasına vardı.
Yeşil beyazlı ekip, 23 yaşındaki file bekçisi için 450 bin euro talep ediyor.
Atınç Nukan yuvaya dönüyor
Beşiktaş, eski stoperiyle tekrardan anlaşmaya çok yakın.
Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlı ekip, Atınç Nukan'la anlaşma sağladı.
Haberde, 25 yaşındaki stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.
Coutinho'dan Liverpool'a yeşil ışık
Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Philippe Coutinho, yeniden Liverpool forması giyebilir.
Liverpool, Barcelona'da top koşturan eski futbolcusu Philippe Coutinho'yu yeniden kadrosuna katmayı düşünüyor.
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, 27 yaşındaki Brezilyalı için Barcelona'ya 100 milyon euro bedelinde satın alma opsiyonu ile birlikte 2 yıllık kiralama teklifi yapacak. İspanya'da istediği performansı gösteremeyen Coutinho eski kulübüne dönmeye sıcak bakıyor.
Galatasaray, Dourado'nun peşinde
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Brezilyalı Rodrigo Dourado'yu gündemine aldı.
Fernando'nun Sevilla'ya transfer olmasıyla orta saha transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Internacional takımında forma giyen Rodrigo Dourado'yu takibe aldı.
Uol Esporte'de yer alan haberde sarı kırmızılıların 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için nabız yoklamaya başladığı ve şartlarını sunduğu ifade edildi. Internacional'in Dourado için belirlediği fiyatın Galatasaray'ın beklentilerinden yüksek olduğu belirtilen haberde oyuncuyla başka kulüplerin de ilgilendiği vurgulandı.
Altyapısından yetiştiği Internacional'de kaptanlığa kadar yükselen Rodrigo Dourado, takımıyla toplam 133 karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 5 asistle mücadele etti.
PSG, Abdou Diallo'yu kadrosuna katacak
Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund'un Fransız oyuncusu Abdou Diallo'yu transfer etmeye hazırlanıyor.
L'Equipe'te yer alan bilgiye göre PSG, oyuncu ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak ve Dortmund'a 32 milyon euro ödeyecek.
23 yaşındaki stoperin önümüzdeki hafta imza atması bekleniyor.
Trabzonspor, Lille'in teklifini reddetti
Bordo mavili ekibin, Lille'in Yusuf Yazıcı için yaptığı 15 milyon euro'luk teklifi geri çevirdiği iddia edildi.
Trabzonspor ile Lille Yusuf Yazıcı için pazarlığa devam ediyor.
A Spor'da yer alan habere göre bordo mavililer, Lille'in yaptığı 15 milyon euro ve sonraki satışından yüzde 10'luk pay teklifini geri çevirdi.
Yusuf Yazıcı'nın daha önce Başkan Ahmet Ağaoğlu'na takımdan ayrılmak istediğini söylediği iddia edilmişti.
Icardi'nin gözü Juventus'ta
Inter'den ayrılması gündemde olan Mauro Icardi'ye birçok kulüpten teklif var. Ancak o, Juventus'u istiyor.
Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, Inter'in Asya'daki sezon öncesi hazırlık turundan İtalya'ya geri gönderilen Arjantinli futbolcu için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Juventus'un 40 milyon euro'luk bir teklif yapacağı öne sürüldü. Icardi'nin de diğer takımlardan gelen teklifleri reddederek Juventus ile anlaşma sağlanmasını beklediği belirtildi.
Galatasaray, Mert Çetin'i istiyor
Galatasaray'ın sıradaki yerli hedefi Gençlerbirliği forması giyen Mert Çetin.
Transferde yerli oyunculara öncelik veren Galatasaray, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'in transferi için harekete geçti.
Türkiye Gazetesi’nden Burhan Can Terzi’nin haberine göre Galatasaray, genç stoper için girişimlere başladı. Sarı Kırmızılılar bu futbolcu için 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli artı takasta Ömer Bayram’ı önerdi.
Adı Fransa'nın Lille takımıyla da anılan genç futbolcu geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’de 26 resmi maça çıkarken bir kez de rakip ağları havalandırdı.
Başakşehir'de Skrtel sürprizi
Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir'de Martin Skrtel sürprizi yaşanıyor.
Aurelien Chedjou ile yollarını ayırıp yeni bir savunmacı ile kadrosunu takviye etmek isteyen Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'i kadrosuna katmak üzere.
Fanatik'in haberine göre Slovak yıldızın kapısını çalan Başakşehir, oyuncunun Arap kulüplerinin tekliflerini reddetmesiyle transferde avantajlı konuma geçti.
Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul ekibiyle anlaşmaya varması bekleniyor.
Galatasaray, Okan Kocuk'u bitiriyor
Sarı kırmızılıar, Bursaspor'un 23 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk'un transferini bitirmeye çok yakın.
Muslera'ya alternatif olacak yerli bir kaleci için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, küme düşen Bursaspor'dan Okan Kocuk'u gündeme almıştı.
Fanatik'te yer alan habere göre sarı kırmızılılar, genç file bekçisinin transferini netleştirmeye hazırlanıyor. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen Okan için görüşmeler sürerken hafta içi transferin netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'den 3 bomba daha
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe; Kolarov, Ndiaye ve Konoplyanka transferlerinde son aşamaya geldi.
Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 3 yıldız futbolcuyu daha kadrosuna katmak üzere.
Sporx'in haberine göre sarı lacivertliler; Aleksandar Kolarov, Badou Ndiaye ve Yevhen Konoplyanka'yı İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. 3 futbolcunun da menajeriyle el sıkışan yönetim, oyuncuların kulüpleriyle olan görüşmelerde de son aşamaya geldi.
Resmi görüşmeleri kısa süre içerisinde tamamlanması beklenirken 3 yıldızın da 19 Temmuz'da oynanacak Bursaspor maçında tribünde olması bekleniyor.
Nicolas Otamendi, Arsenal'i reddetti
Manchester City'den ayrılması beklenen Otamendi, Arsenal'in teklifini reddetti.
Manchester City ile yollarını ayırması beklenen Nicolas Otamendi'nin gönlü Valencia'dan yana.
İspanya'dan Super Deporte'nin haberine göre Atletico Madrid ve PSG'nin de ilgilendiği Arjantinli yıldız, Arsenal'in yaptığı teklifi reddetti. 31 yaşındaki deneyimli savunmacı, 2014-15 sezonunda formasını giydiği eski kulübü Valencia'ya dönmek istiyor.
Ersun Yanal, Jailson'un satışına onay verdi
Sarı lacivertliler, Brezilyalı orta sahayla yollarını ayırabilir.
Transferin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'de bu sefer gündemde bir ayrılık var.
Milliyet'in haberine göre teknik direktör Ersun Yanal, Jailson'un satılması için onay verdi.
Sarı lacivertli yöneticiler, Brezilya ve İspanya ekiplerinin ilgilendiği 24 yaşındaki orta sahayı iyi bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak bakıyor.
Beşiktaş, Hugo ve Koldziejczak arasında seçim yapacak
Siyay beyazlılar, görüştüğü iki oyuncudan birine imza attırmak istiyor.
Transferde sessiz kalan Beşiktaş, imzaları arka arkaya attırmayı planlıyor.
Tyler Boyd transferinde sona yaklaşan siyah beyazlılar, Vitor Hugo ve Timothee Koldziejczak ile de yakından ilgileniyor.
Sabah'ın haberine göre, yönetim ve Abdullah Avcı pazartesi günü bir görüşme gerçekleştirip iki oyuncu arasında karar kılacak.
Harry Maguire, Manchester United'ı istiyor
Leicester City'nin İngiliz stoperi takımdan ayrılmak için izin istedi.
Manchester United, geçtiğimiz seneden beri peşinden koştuğu Harry Maguire'a kavuşabilir.
MailOnline'ın haberine göre İngiliz stoper, Leicester City'den ayrılmak için izin istedi.
Kırmızı Şeytanlar, bu gelişmenin ardından pazarlıklarda elini güçlendirebilir. Leicester City, Maguire için yaklaşık 90 milyon paund talep ediyordu.
Steve Bruce, Newcastle United'ı doğruladı
Rafael Benitez'in takımdan ayrılmasıyla teknik direktör arayışına giren Newcastle United'ın Steve Bruce ile görüştüğü iddia edilmişti.
Sheffield Wednesday'in teknik direktörü Steve Bruce, bir basın toplantısında Newcastle United dedikodularını doğruladı.
İki kulübün görüşmelerini sürdürdüğünü söyleyen Bruce, kararın kendisine bağlı olmadığını ifade etti.
Jeison Murillo Sampdoria'da
Valencia'nın 27 yaşındaki savunma oyuncusu Jeison Murillo, Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Barcelona'da kiralık olarak geçiren Murillo, Sampdoria ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Sampdoria, oyuncuyu 2 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euroluk zorunlu satın alma bedeli ile kiraladı.
Atalanta, Kaan Ayhan ile ilgileniyor
Geçtiğimiz sezon Serie A'yı 3. sırada bitirerek gösterdiği yükselişle dikkat çeken Atalanta, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ı mercek altına aldı.
Gianluca Mancini'nin Roma'ya transfer olması gündemdeyken alternatif arayışına giren Atalanta, Sky Sports Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre
savunmadaki boşluğu 24 yaşındaki Türk futbolcu Kaan Ayhan ile doldurmayı planlıyor.
Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da çıktığı 28 maçta 4 gol atıp 1 asist yapmıştı.
Real Betis, Miha Zajc'ın peşinde
İspanyol basını, Real Betis'in Miha Zajc için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını öne sürdü.
Estadio Deportivo'nun haberine göre orta sahaya takviye arayışındaki Real Betis, Sloven oyuncunun transferi için Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçti.
Haberde yapılan ilk görüşmelerde Fenerbahçe'nin oyuncunun bonservisi için 9 milyon euro talep ettiği ve tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelebilecekleri kaydedildi.
Galatasaray yeni Melo'sunu buldu
Galatasaray'ın Fernando'nun boşluğunu Kolombiyalı Gustavo Cuellar ile doldurmayı planladığı iddia edildi.
Fernando'yu 4.5 milyon euro’ya Sevilla’ya satan Galatasaray, Brezilyalı yıldızın boşluğunu doldurmak için Okay Yokuşlu’yu transfer etmeye çalışıyor. Fakat radarda başka orta saha oyuncuları da var. Kolombiya basınına göre bunlardan biri Gustavo Cuellar.
AS Colombia, Galatasaray’ın Cuellar için kulübü Flamengo’ya 4 milyon Euro önerdiğini iddia etti. Brezilya temsilcisinin 7 milyon Euro istediği belirtildi. 26 yaşındaki Cuellar, Brezilya’da Melo gibi ‘Pitbull’ lakabıyla anılıyor. Oyunun defansif kısmını çok iyi oynuyor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Josef de Souza misillemesi
Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından Galatasaray da sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Josef de Souza'yı gündemine aldı.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Josef de Souza'ya tekrar Türkiye yolu göründü.
GloboEsporte.com' un haberine göre, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den 12 milyon euro bedelle satılan Josef, Galatasaray'ın radarında.
Yüksek maliyetine rağmen transferde geri atmayan sarı kırmızılılar Al Ahli'ye yeni bir teklifle gidecek.
Brezilyalı oyuncuya şubat ayında Vasco de Gama da kiralama teklifinde bulunmuş ancak Suudi Arabistan ekibi bu teklifi kabul etmemişti.
Beşiktaş'tan ayrılan Tolga Zengin, Galatasaray'a önerildi
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan kaleci Tolga Zengin'in menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.
Kadrosuna yerli kaleci takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray’a Beşiktaş’ın eski kaptanı Tolga Zengin teklif edildi.
Hürriyet' te yer alan habere göre Beşiktaş ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan tecrübeli kalecinin transferi menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübün gündemine getirildi.
Haberde Galatasaray yönetiminin bu aşamada transfere çekimser yaklaştığı ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre hareket edeceği belirtildi.
Federasyonun Riva tesislerinde özel antrenörüyle birlikte bireysel çalışmalarını sürdüren 35 yaşındaki Tolga, bir süredir kulüp arayışını ve transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Beşiktaş'tan Çağlar Söyüncü hamlesi
Beşiktaş'ın Leicester City'ye Çağlar Söyüncü bir yıllığına kiralamak için teklifte bulunduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Çağlar Söyüncü oldu.
Onefootball' da yer alan habere göre Beşiktaş, Premier Lig ekibinde fazla forma şansı bulamayan genç stoperi kiralamak için Leicester City ile temasa geçti.Haberde Çağlar'ın da daha fazla forma şansı bulmak ve kendini geliştirmek için Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.