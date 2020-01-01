CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!

'nin forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.

Mirror'da yer alan haberde Teknik Direktör Brendan Rodgers'ın savunma hattını Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ile kurmak istediği ancak Juventus'un son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan 21 yaşındaki oyuncuyu bırakmaya niyeti olmadığı kaydedildi.

Haberde Juventus'un Leicester City'nin Merih için daha önceden yaptığı 28 milyon euro ve 39 milyon euro'luk teklifleri geri çevirdiği de hatırlatılırken, İngiliz kulübünün ilerleyen günlerde bir kez daha Juventus'un kapısını çalmaya hazırlandığı da öne sürüldü.