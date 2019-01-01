CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Real Madrid, Pogba için Bale'i satmaya hazır

Yaz transfer döneminde büyük transferler yapmayı hedefleyen Katalanlar, Neymar ve Griezmann'ı kadrosuna katmak istiyor.

El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre 2018-19 sezonu şampiyonu , kadrosunda büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Hedefteki isimler ise 2017'de takımdan ayrılıp PSG'ye transfer olan Neymar ve 'den ayrılması gündemde olan Antoine Griezmann.

Katalan ekibinin, bu transfer bütçesini oluşturmak için kadrodaki birçok ismi elden çıkartacağı iddia edildi. Bu isimlerin başında da Philippe Coutinho geliyor.