CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: PSG'den Koulibaly'ye 12 milyon euro

RMC Sport’un haberine göre ’nin forveti Olivier Giroud, hafta sonu kendisini ’li yapacak sözleşmeye imza atabilir.

Inter bu transfer için Chelsea’ye 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

33 yaşındaki golcünün ise iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Giroud, bu sezon ligin ilk yarısında yalnızca 5 maçta forma şansı bulabildi.