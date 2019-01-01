CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: PSG ve Inter'in Dybala yarışı

Juventus'tan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldız Paulo Dybala'ya Paris Saint-Germain ve Inter talip oldu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Paulo Dybala'nın menajeri, kulüp yetkilileri ile bir araya gelerek oyuncunun geleceği hakkında görüşme yapacak.

Arjantinli oyuncuya son şampiyonu PSG'nin yıllık 12 milyon euro teklif ettiği belirtildi. 'in ise Mauro Icardi ile Dybala'nın takas edilmesi yönünde bir teklifte bulunduğu ifade edildi.

PSG'nin Juventus'a da 70 veya 80 milyon euro civarında bir bonservis ödemeye hazır olduğu da ileri sürüldü.