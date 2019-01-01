CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: PSG, Barcelona'ya güvenmiyor

PSG, Barcelona'ya güvenmiyor
Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Neymar'ın transferinde bir gelişme daha yaşandı.
ESPN'in haberine göre PSG, Barcelona'nın zorunlu satın olma opsiyonuyla birlikte yaptığı kiralama teklifini reddetti.
Fransız ekipten ayrılmak istediğini her fırsatta dile getiren Neymar için PSG, en az 222 milyon euro talep ediyor.
Barcelona yaptığı teklifte, kiralama süresinin ardından PSG'nin istediği miktarı ödeyeceğini belirtmesine rağmen, Fransız kulüp, Barcelona'nın bu bedeli tek bir seferde ödeyebileceğine güvenmediği için teklife olumsuz yanıt verdi.
Islam Slimani, Monaco için sağlık kontrolünden geçti
Monaco'da Wissam Ben Yedder'in yanına ikinci forvet olarak Islam Slimani geçiyor.
Geçen sezon Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ve Leicester City'ye geri dönen ancak İngiliz kulübünde de istenmeyen Slimani'yi Sporting Lizbon'dan eski antrenörü Leonardo Jardim Monaco'ya getiriyor.
France Football'da yer alan habere göre; Cezayirli forvetin Radamel Falcao'nun yerine gelecek ve Ben Yedder'le birlikte çift forvet olarak oynayaklar. Haberde Slimani'nin Monaco için sağlık kontrolünden geçtiği bilgisi de verildi.
Başakşehir iki yıldızıyla sözleşme yeniledi
Başakşehir kadrosunu koruyor... Turuncu lacivertliler, transfer döneminde adı diğer kulüple anılan Mahmut Tekdemir ve Mert Günok ile yeni sözleşme imzaladı.
Başakşehir twitter hesabından yaptığı açıklamada deneyimli ön liberosuyla 5 yıllık, tecrübeli kalecisiyle de 4 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.
Mert Günok'un 31 Mayıs 2020, Mahmut Tekdemir'in ise 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Beşiktaş, Cenk Tosun'u kadrosuna katıyor
Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle sezona kötü bir giriş yapan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlılar forvet transferini bitirmek üzere. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Everton'dan Cenk Tosun'un transferleri için kulüple ve oyuncuyla anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Habere göre Beşiktaş, Cenk'i kiralık olarak kadrosuna katacak. Milli futbolcunun Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Mert Müldür Sassuolo'da!
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Müldür'ü transfer etti.
Rapid Wien altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon A takıma çıkan milli oyuncunun sözleşme detaylarına dair bir açıklama yapılmadı. Sassuolo'nun resmi siteden yaptığı açıklamada, genç oyuncunun 21 Ağustos Çarşamba günü basına tanıtılacağı iletildi.
Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou'yu kiralıyor
Süper Lig'de ilk hafta Sivasspor karşısında beklemediği bir sonuç alan ve transferde gaza basan Beşiktaş, aradığı kanat oyuncusunu İngiltere'de buldu.
TRT Spor'dan Tuna Akdemir'in haberine göre siyah-beyazlılar, Tottenham'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'nun kiralık olarak kadroya katılması için anlaşmaya vardı.
Her iki kanatta da görev yapabilen ve hızıyla dikkat çeken Kamerun asıllı Fransız oyuncu, Marsilya'da gösterdiği performansla 2016 yazında 11 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu. Londra ekibinde çok fazla şans bulamayan N'Koudou, geçen sezon Monaco'ya, ondan önceki sezon da Burnley'ye kiralansa da, oralarda da forma şansı bulamamıştı.
Babacan'nın transferi Muhammed'e bağlı
UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ve Süper Lig'de sıkıntılar yaşayan Başakşehir'in hareketli transfer süreci devam ediyor.
Başakşehir, takımla yollarını ayırmak isteyen Volkan Babacan'nın yerini doldurmak için yeni transfer gündemine Bursaspor'un 22 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer'i aldı.
Başakşehir, Şengezer takıma gelirse Volkan Babacan'nın gitmesine onay verecek.
Hollanda'nın Lens ilgisi
Nos Sport'ta yer alan habere göre; PSV'nin yakında transfer olacak olan Lozano yerine Jeremain Lens'i düşünüyor.
Beşiktaş'in sezona kötü başlasa da transfer sezonunda en haraketli haftayı yaşayan takımlardan biri olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'ye Belözoğlu'ndan sonra bir geri dönüş daha
Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde Gazişehir Gaziantap maçında forma giymişti.
Belözoğlu'ndan sonra Josef de Souza'ya da çağrı yapan Fenerbahçeye yıldız futbolcudan olumlu cevap geldi.
Fenerbahçe, 12.5 milyon Euro'ya Al Ahli'ye transfer ettiği de Souza için Suudi yetkililerle görüşmeye devam ediyor.
Ribery Fiorentina'ya doğru
Uzun zamandır transfer gündeminde olan Franck Ribery'e Fiorentina'dan teklif geldi.
Sky Italia'nın haberine göre Fiorentina kırk günü aşkın süredir Franck Ribery ile pazarlık yapıyor.
İtalyan ekip, futbolcuya son olarak yıllığı 4 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme önerdi.
Fiorentina, Franck Ribery'i takımlarını katmakta çok istekli fakat oyuncunun özel fizyoterapisti Bianchi'yi de yanında getirme talebi takımı zorluyor.
Ozornwafor, Kayserispor'a kiralanıyor
Galatasaray'ın bu yaz Enyimba'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Valentina Ozornwafor, Kayserispor'a transfer oluyor.
TRT Spor'un haberine göre kulüpler 20 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Diego Laxalt'tan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Milan'ın Uruguaylı sol bek oyuncusu Diego Laxalt'ın durumuyla ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia geldi.
Sportitalia'nın haberine göre Fiorentina ve Atalanta'nın da peşinde olduğu Laxalt, sarı lacivertli kulübün yapmış olduğu teklif oldukça cezbedici olmasına rağmen Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmıyor.
Haberde oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmek istediği ve Fiorentina ile Atalanta'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi.
Yevhen Konoplyanka adım adım Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Schalke 04'te forma giyen Ukraynalı kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka'nın transferinde mutlu sona çok yakın.
A Spor'un haberine göre siyah beyazlı kulüple imza aşamasına gelen Konoplyanka, en geç Cuma günü İstanbul'a gelecek.
Manchester United'ın Sanchez sorunu
Gary Neville, Sanchez'in Manchester United'ın başına bela olduğunu söyledi.
Transfer dönemi bitmeden önce Şilili oyuncuyu göndermek isteyen Manchester United görüşmelerine devam ediyor.
Manchester United'ın efsane oyuncusu Neville: ''Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. 2 tane Sanchez olmalı. Biri Arsenal ver Barcelona'da oynayan diğeri Manchester United'ta oynayan. Onu artık takımdan göndermeliler.''
Beşiktaş'ta ayrılık...
Beşiktaş'ın 28 yaşındaki stoperi Nicolas Isimat-Mirin'in Toulouse'a transferi artık an meselesi.
Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Isimat-Mirin, bu sabah Toulouse için sağlık kontrollerinden geçti.
Haberde oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer edileceği de kaydedildi.
Babacar transferinde tek pürüz...
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Khouma Babacar'ın transferi için Sassuolo ile anlaşma zemini arıyor.
Takvim'in haberine göre kulüpler satın alma opsiyonlu kiralama konusunda el sıkıştılar. Ancak Sassuolo opsiyon bedeli için 10 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe'nin teklifi ise 7 milyon euro.
Haberde Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaşma sağladığı da öne sürüldü.
Mahmut olmazsa Mensah!
Gazişehir’i 5-0 yenerek Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Sabah 'tan Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve Kayserisporlu Bernard Mensah için hamle yapacak.
Önceliği Mahmut Tekdemir’e veren Fenerbahçe, bu futbolcu için daha önce yaptığı teklifini 3 milyon euro’ya çıkaracak.
Stoper olarak da görev yapabildiği için ilk tercihi Mahmut Tekdemir olan Kanarya, bu girişimden sonuç alamazsa Bernard Mensah için Kayserispor’un kapısını çalacak.
Beşiktaş'ta gündem Konoplyanka ve Cenk
Beşiktaş'ta kötü geçen hazırlık döneminin ardından ilk hafta alınan 3-0'lık Sivasspormağlubiyeti keyifleri kaçırdı.
Futbolcuların kötü performansı taraftarın tepkisine yol açarken, yönetim takviye için çalışmalarını hızlandırdı.
Sabah’tan Ogün Şahinoğlu’nun haberine göre uzun süredir adı listede olan 29 yaşındaki kanat Yevhen Konoplyanka'ya ağırlık veren siyah beyazlılar, oyuncuyu ikna etmeyi başardı.
Bu hafta Almanya'ya çıkarma yapacak olan Beşiktaş, bonservisi 6 eşit takside bölerek transfere noktayı koymayı hedefliyor.
Forvet transferinde de ilk hedef olan Cenk Tosun için Everton'ın kapısı çalınacak.
Roma, Mustafi'yi transfer ediyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Roma, Arsenal'in Alman stoperi Shkodran Mustafi'yi kadrosuna katıyor.
Gençlerbirliği'nin genç stoperi Mert Çetin'i kadrosuna Roma, bir savunmacı takviyesi daha yapıyor.
Forza Roma'nın haberine göre İtalyan ekibi Roma, Arsenal'de forma giyen Mustafi'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Transferin son gününde David Luiz'i transfer eden Arsenal'de menajer Unai Emery, Mustafi'nin gidişine engel olmayacak.
Bas Dost yerine Simeone
Sporting Lizbon, takımdan ayrılması beklenen Bas Dost'un yerini Giovanni Simeone ile doldurmak istiyor.
Portekiz ekibi Sporting Lizbon, golcü futbolcusu Bas Dost'un alternatifini belirledi.
La Nazione'nin haberine göre Lizbon ekibi, Fiorentina forması giyen Giovanni Simeone'yi kadrosuna katmak istiyor.
Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin oğlu olan Giovanni, Fiorentina formasıyla çıktığı 80 maçta 22 gol ve 11 asist yaptı.
Beşiktaş'a sürpriz golcü!
Forvet hattına alternatif arayışında olan Beşiktaş'ın Championship ekiplerinden Huddersfield forması giyen Steve Mounie'yi gündemine aldığı konuşuluyor.
TRT Spor'un haberine göre Başkan Fikret Orman, İngiltere'ye giderek Huddersfield yetkilileriyle oyuncuyu kiralamak için masaya oturdu.
24 yaşındaki Beninli golcü geçen sezon Huddersfield forması altında Premier Lig'de 19'u ilk 11'de olmak üzere çıktığı 31 maçta 2 kez fileleri havalandırabildi.
Matuidi ayrılmak istemiyor
Juventus'un Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi takımdan ayrılmak istemiyor.
Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Juventus'ta Blaise Matuidi'nin takımdan ayrılmak istediği öne sürülüyordu.
La Gazetta Dello Sport'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki Fransız yıldız takımdan ayrılmak istemiyor.
2017 yazında 25 milyon euro bonservis bedeli ile Juventus'a transfer olan Matuidi ile Monaco'nun ilgilendiği ifade ediliyor.
Bayern Münih'te hedef Havertz
Alman devi Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Kai Havertz'i kadrosuna katmak istiyor.
Kadrosunu son olarak Coutinho takviyesi ile güçlendiren Bayern Münih, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Almanya'da yayın yapan Sueddeutsche'nin haberine göre Bavyera ekibi, Bayer Leverkusen'de top koşturan Kai Havertz'i transfer döneminin sona ereceği 2 Eylül'den önce kadrosuna katmak istiyor.
20 yaşındaki Alman yıldız geçtiğimiz sezon Leverkusen ile 42 maça çıkarken 18 gol ve 6 asistle mücadele etti.
Sanchez Inter yolunda
Manchester United formasıyla eski günlerini mumla aratan Alexis Sanchez, Inter'e transfer olmak üzere.
Sezona Antonio Conte yönetiminde güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Inter, Alexis Sanchez transferinde sona yaklaştı.
Skysports'un haberine göre Şilili yıldız salı günü Milano ekibi için sağlık kontrolünden geçecek. Inter, bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı Alexis için sezon sonunda 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna da sahip olacak.
30 yaşındaki Alexis, 45 kez giydiği Manchester United forması ile 5 gol ve 9 asist yaptı.
Juventus Dembele'yi izliyor
İtalyan devi Juventus, Lyon'un yıldız golcüsü Moussa Dembele'yi izlemek için scout ekiplerini Fransa'ya gönderdi.
İtalyan devi Juventus, önemli bir transfer için daha girişimlere başladı.
L'equipe'in haberine göre siyah beyazlılar, Lyon'un Angers ile oynadığı karşılaşmada Moussa Dembele'yi izlemeleri için scout ekiplerini görevlendirdi.
Angers karşısında alınan 6-0'lık galibiyette iki golü bulunan Dembele, bu sezon Lig 1'de oynadığı 2 maçta 3 gol attı.
Mehmet Topal Galatasaray yolcusu
Son zamanlarda transfer gündeminde hızlı ilerleyen Galatasaray'ın son hedefi Mehmet Topal oldu.
Fanatik; Sarı kırmızılı ekibin, Fatih Terim'in hem orta saha hem de savunmada düşündüğü Topal'la masaya oturmaya hazırlandığını iddia etti.
Manchester United Bailly ile devam etmek istiyor
The Sun'ın haberine göre; Manchester United, 2016'dan beri forma giyen Bailly ile sözleşmesini uzatmak istiyor.
İngiliz ekip, 2020'de sözleşmesi tamamlanacak olan Fildişi Sahilli oyuncuyla sözleşmeyi uzatmayı umuyor.
Bailly, sezon öncesi hazırlıklarda yaşadığı medial diz bağ yaralanması yüzünden yeni yıla kadar sahalarda top koşturamayacak.
Bayern Münih, Juventuslu Can'la ilgilenmiyor
Bayern Münih, Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Emre Can'l ilgilenmediğini ve Philippe Coutinho'yla transfer sürecini bitereceğini açıkladı.
İtalya'da bu sezon geri planda kalcağını düşünen genç futbolcunun Bayern Münih'le görüşmek istediği iddia edildi.
Coutinho yeniden Bayern Münih'te
Barcelona'da zorlu zamanlar geçiren Philippe Coutinho Bayern Münih'e geri dönmek istediğini açıklamıştı.
Brezilyalı oyuncunun eski takımına dönmesi için son görüşmeler de tamamlandı.
Sivasspor'un Natcho hayali suya düştü
Sivasspor'a Israilli futbolcudan kötü haber geldi. Orta sahasına destek arayan Sivasspor'un Bibra Natcho'yla olan görüşmeleri sonuç vermedi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Yiğidolar, Sivasspor'da Natcho'yu istediklerini ama görüşmelerde ilerleme kaydedemedikleri için şimdilik bu transferden vazgeçtiklerini duyurdular.
Monaco Falcao'nun alternatifini buldu
Galatasaray'a imza atması beklenen Radamel Falcao'nun yerine bir santrfor alacak olan Monaco adayını buldu.
As Gazetesinin iddiasına göre Fransız ekibi, Atletico Madrid'de forma giyen Nicola Kalinic'i kadrosuna katmak istiyor.
Monaco bu transferle artık santrfor dosyasını kapatmak isterken, Sırp oyuncunun Madrid ekibinde şans bulamaması da bu transfer iddiasını güçlendiriyor.
Aboubakar Beşiktaş için can atıyor!
Önceki yıllarda Beşiktaş'ta gösterdiği performansla parmak ısırtan Aboubakar'ın tekrar siyah beyazlı takıma dönmek istediği iddia ediliyor.
Fanatik Gazetesinin haberine göre; Hücum hattı kalabalık olan Porto'dan ayrılmak isteyen Kamerunlu golcü için Beşikta yönetimi kiralama formülünü devreye sokacak.
Fikret Orman ve kurmayları, önümüzdeki günlerde Portekiz’e bir çıkarma yaparak Kamerunlu futbolcuyu yeniden kadrosuna katmaya çalışacak.
Aboubakar’ın, Siyah-Beyazlılar’a geri dönme isteği nedeniyle bu transferdeki tek engel Porto. Mavi-Beyazlı ekibin de hücum hattında birçok alternatife sahip olması nedeniyle transferde zorluk çıkarmaması bekleniyor.
Cavani, MLS yolunda
Paris St. Germain’in Uruguaylı golcüsü Edison Cavani, gelecek yıl MLS’te forma giyebilir.
La Gazetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira’nın haberine göre David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, Edinson Cavani ile anlaşmaya vardı.
2020 yazında Paris St. Germain ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Cavani, Inter Miami ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin Santander pazarlığı
Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin Paraguaylı yıldız Federico Santander'e 8 milyon teklif ettiği iddia edildi.
La Gazzetta dello Sport' muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre; Bologna, Fenerbahçe'den golcü oyuncu için 10 milyon euro istedi.
Sarı lacivertli takımın İtalyan ekip'le pazarlıkları devam ediyor.
Alexis Sanchez, Inter'le prensipte anlaştı
Sky Italia; Alexis Sanchez'in Manchester United’daki kariyerinin bittiğini kabul ederek Inter’le prensipte anlaştığını iddia etti.
Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Şili'li oyuncunun bu yaz gidebileceğini beklemediğini söylemişti ama Sanchez’in Inter’e transferi muhtmel görünüyor.
Philippe Coutinho sağlık kontrolleri için Münih'de
Bayern Münih'in Barcelona'dan transfer ettiği Philippe Coutinho son sağlık kontrolleri için Almanya'ya gitti.
Alman ekip, Brezilyalı oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Barcelona'yla masaya oturmuştu.
Yıldız oyuncuyu havaalanında Alman yetkililer karşıladı.
Adryan Oliveira Tavares Kayserispor'un radarında
Sabah'ın haberine göre; Transfer çalışmalarına devam eden Kayserispor, Brazilyalı futbolcu Adryan Oliveira Tavares ile görüşüyor.
İsviçre'de FC Sion'da top koşturan oyuncuyla görüşmelerin olumlu geçtiği iddia edildi.
Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Kahraman olumlu yanıt verirse, 24 yaşındaki genç oyuncuyla sözleşme yapılacak.
Konoplyanka, Shalke 04'ün kadrosunda yok
FotaMaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın görüşmelerine devam ettiği Shalke'de forma giyen Yevhen Konoplyanka, sezonun ilk maçı olan Mönchengladbach mücadelesinde kadroda yok.
Shalke, sosyal medya hesabından kadrodaki diğer oyuncuların neden oynamadığını açıklarken; Konoplyanka'yla ilgili bir açıklmama gelmemesi kafalarda soru işaretleri bıraktı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya
Sahalarda birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sefer transfer masasında mücadele edecek.
FotoMaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş'ın forvet arayışı için görüşmelerde bulunduğu Sassuolo'ya talip oldu.
Her iki takımda başarılı futbolcuyu kiralmak istiyor.
Sturridge'de sona doğru
Trabzonspor'un uzun zamandır görüştüğü Sturridge'nin transferinin tamamlanması an meselesi.
Geçtiğimiz günlerde Fırtına'yla görüşmek için futbolcunun ailesi Trabzon'a gelmişti. Bu hafta içinde de Sturridge Sturridge'nin Trabzon'a gelip imza atması bekleniyor.
Bu hafta içinde imzalar atılırsa Sturridge 25 Ağustos'da Yeni Malatya maçında forma giyebilir.
Fenerbahçe'den sol bek hamlesi
Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sol bek arayışlarını sürdürüyor.
TRT Spor'un haberine göre Audi Cup yarı finalinde Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sıkıntı yaşayan sarı lacivertli ekip, Milan'ın 26 yaşındaki sol beki Diego Laxalt ile temasa geçti.
Fenerbahçe, Diego Laxalt için Milan'a kiralama teklifinde bulundu.
Sarı lacivertli ekibin temsilcilerinin Uruguaylı oyuncu ile yaptığı ilk görüşme olumlu sonuçlandı.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 29 resmi maça çıkan Laxalt, 1 asist kaydetti.
Mecnun Otyakmaz'dan Emre Kılınç itirafı
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek, lige iyi bir başlangıç yaptı.
Maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz "Emre Kılınç için Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddettik" ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki Emre Kılınç, 76. dakikada takımının Beşiktaş karşısındaki üçüncü golünün altına imzasını attı.
Geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla 32 resmi maça çıkan Kılınç, 7 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu
Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Kosovalı oyuncunun alternatifini İtalya Serie A'da buldu.
CalcioMercato'nun haberine göre sarı lacivertli ekip, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın da gündemine aldığı Sassuolo'nun 26 yaşındaki forveti Khouma Babacar'ın peşinde.
İtalyan ekibin kadrosunda düşünmediği ve yerine Genoa'dan Kouame'yi almak istediği Babacar için Fenerbahçe harekete geçti.
Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 31 resmi maça çıkan Senegalli oyuncu 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Volkan Demirel'e veda
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; 17 yıldır Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in sözleşmesi yenilenmeyecek.
Son zamanlarda takımdaki geleceği tartışılan Demirel'in Fenerbahçe'yle yolları ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama henüz sarı lacivertli takımdan gelmedi.
Beşiktaş'ın Elyounoussi pazarlığı devam ediyor
Geçtiğimiz günlerde adı Beşiktaş ile anılan Mohamed Elyounoussi'nin 14 milyon euro'luk bonservis bedeli dudak uçuklattı.
Beşiktaş'ın transfer listesinde adı olan Elyounoussi için pazarlıklar devam etse de başarılı oyuncuyla tek ilgilenen siyah beyazlı takım değil.
Tuttomercato'nun iddiasına göre; Atlanta ve Genao'da 25 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.
Yusuf Acer artık Çaykur Rizespor'da
Rizespor, uzun zamandır görüşmelere devam ettiği 22 yaşındaki genç oyuncu Yusuf Acer'le el sıkıştı.
Altınordu'dan transfer ettiği Acer'le 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayan Rizespor, genç futbolcuya başarılar diledi.
Fenerbahçe'nin Santander teklifi
Forvet arayışlarına hız veren Fenerbahçe'nin son gündemi Federico Santander oldu.
Posta'nın haberine göre; Sarı lacivertli takım, Bologna'nın geçen sezon 6.5 milyon euro'ya transfer ettiği Santander'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Haftanın başında hızlanması beklenen görüşmeler olumlu sonuçlarsa tecrübeli futbolcu yeni sezonda sarı lacivertli forma giyecek.
28 yaşındaki Paraguaylı futbolcu Bologna formasıyla çıktığı 34 maçta 8 gol atıp 3 asist yaptı.