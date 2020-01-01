Süper Lig'de ara transfer dönemi 18:00'de sona eriyor!
Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla 31 Ocak Cuma günü saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.
Fernandes geldi, Pogba gidebilir!
Manchester United, Fransız yıldız için istediği bonservis bedelinde indirim yapmaya hazır.
Fransız orta saha oyuncusu önümüzdeki ya Old Trafford'dan ayrılabilir.
The Sun'da yer alan habere göre orta sahasını Bruno Fernandes ile güçlendiren Kırmızı Şeytanlar, Paul Pogba için isteyeceği bonservis bedelinde indirime gitmeye hazır.
Manchester United'ın Fransız yıldız için 120 milyon euro'nun altında bir bedeli kabul edebileceği iddia edildi.
TRANSFERİN SON GÜNÜ!
İyi günler futbolseverler. Bugün Süper Lig, Premier Lig, Budnesliga ve Serie A'da ara transfer döneminin son günü.
Süper Lig'de özellikle Trabzonspor'un hareketli bir gün geçirmesi bekleniyor.
Bordo mavili ekibin Manoel Messias, Manuel da Costa ve Guilherme'yi bugün resmen kadrosuna katması bekleniyor.
Piatek, Hertha'ya transfer oldu
Milan'da beklentileri karşılayamayan Polonyalı golcünün yeni adresi Bundesliga oldu.
Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Milan'dan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek’i kadrosuna kattı. Alman kulübü, 24 yaşındaki Piatek ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten transferin detaylarına ilişkin bilgi verilmese de Almanya basınında Hertha Berlin’in bu transfer için bonuslar dahil 27 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Ülkesinin Lechia Dzierzoniow, Zaglebie Lubin ve Cracovia ekiplerinde oynayan Piatek, daha sonra İtalya’da Genoa ile Milan formaları giydi.
Bu sezon Milan ile 20 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 5 gol kaydetti.
Barcelona, 'Yeni Ronaldo'nun peşinde!
Luis Suarez'in sakatlığı sonrasında hücum hattına takviye arayışında olan Barcelona için Portekiz basınından önemli bir iddia geldi.
Record'un haberine göre Katalan devi, Braga forması giyen ve 'Yeni Cristiano Ronaldo' olarak lanse edilen Francisco Trincao'nun transferi için harekete geçti.
Haberde Barcelona'nın 20 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro'luk bir teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü.
Portekiz U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Trincao, bu sezon Braga forması altında çıktığı 21 resmi maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
Galatasaray'dan sürpriz transfer
Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen genç orta saha oyuncusu Erkan Süer'i renklerine bağladı.
Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz." denildi.
Kulübümüz, Erkan Süer'in (@erkansuerr17) transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır.— Boluspor (@Boluspor) January 30, 2020
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Wolves, Podence'yi duyurdu
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Olympiacos'tan Daniel Podence'yi 19 milyon euro'ya kadrosuna kattı.
Olympiacos'un 24 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Daniel Podence, Wolverhampton'a transfer oldu.
İngiliz ekibi Podence için 19 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödedi ve oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.
Bu sezon 27 maçta forma giyen Podence beşer gol ve asist yaptı.