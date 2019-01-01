CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Paulo Dybala, Manchester United'tan 380 bin euro istiyor

Transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Bruno Fernandes'in son talibi İspanyol devi Real Madrid.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bruno Fernandes'in geleceği belirsizliğini korurken Portekizli yıldıza bir talip daha çıktı.

, ve 'ın da kadrosuna katmak istediği Bruno Fernandes için girişimlere başladı.

24 yaşındaki yıldızın bu yaz kulübü 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.