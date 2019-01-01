CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Paulo Dybala, Manchester United'tan 380 bin euro istiyor

Lyon ve Monaco, Suso için yarışıyor
Fransanın iki önemli kulübü, Milan'ın İspanyol yıldızı Suso'yu kadrosuna katmak için yarışıyor.
Milan'ın İspanyol yıldızı, Fransa'nın devlerinin radarında.
Calcio Mercato'nun haberine göre Monaco ve Lyon, Milan'ın 25 yaşındaki yıldızı Suso'yu kadrosuna katmak istiyor.
Milan, Roma'nın ilgilendiği Suso'yu takımda tutmak istiyor.
Bruno Fernandes yarışına Real Madrid de katıldı
Transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Bruno Fernandes'in son talibi İspanyol devi Real Madrid.
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bruno Fernandes'in geleceği belirsizliğini korurken Portekizli yıldıza bir talip daha çıktı.
Real Madrid, Tottenham ve Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği Bruno Fernandes için girişimlere başladı.
24 yaşındaki yıldızın bu yaz kulübü Sporting Lizbon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Paulo Dybala, Manchester United'tan 380 bin euro istiyor
Juventus'tan ayrılacağı konuşulan Paulo Dybala, Manchester United'tan haftalık 380 bin euro istedi.
Manchester United, Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak istiyor.
The Sun'da yer alan habere göre Dybala, Manchester United'tan haftalık 380 bin euro talep etti. Transfer bu şartlarda gerçekleşirse Alexis Sanchez ve David De Gea'nın ardından Manchester United'ın en çok kazanan üçüncü futbolcusu Paulo Dybala olacak.
2015 yılında 40 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Arjantinli yıldız, takımıyla çıktığı 182 maçta 78 gol ve 32 asistle mücadele etti.
Fenerbahçe'nin hedefi Morgan Schneiderlin
Fenerbahçe, orta saha takviyesi için listenin ilk sırasına Morgan Schneiderlin'i yazdı.
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertliler, Everton forması giyen orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'i kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe yönetimi Everton'da istediği süreleri alamayan Fransız oyuncunun yıllık maaşını ödemeyi kabul ederken İngiliz kulübünün kiralama bedeli talep etmesi transferde sorun yaratıyor. Sarı lacivertliler 28 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için İngiltere'de transfer döneminin biteceği 8 Ağustos tarihini bekliyor.
Schalke'nin Beşiktaş'tan ilginç talebi
Konoplyanka transferi için Schalke ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Alman ekibinden şaşırtıcı bir yanıt aldı.
Beşiktaş, Konoplyanka'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Schalke 04 kulübünden şaşırtıcı bir yanıt aldı.
Hürriyet'in haberine göre Alman ekibi, Ukraynalı yıldız için siyah beyazlılardan 3.5 milyon euro ve Dorukhan Toköz'ü istedi. Dorukhan'ı ciddi bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmeyen Beşiktaş yönetimi, Alman ekibinin bu teklifi karşısında Konoplyanka transferinde geri adım attı.
Yevhen Konoplyanka, 2017 yazında 12.5 milyon euro'ya transfer olduğu Schalke'de toplam 57 maçta görev alırken 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
Barcelona, Junior Firpo'da sona doğru
Barcelona, Real Betis forması giyen Junior Firpo'yu transfer etmeye çok yaklaştı.
Jordi Alba'ya alternatif yaratmak için sol bek takviyesi yapmak isteyen Barcelona, bir süredir uğraştığı transferde mutlu sona yaklaştı.
Sport'ta yer alan habere göre Katalan ekibi, Real Betis forması giyen Junior Firpo'yu 25 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla çıktığı 24 lig maçında 3 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, Barcelona'ya gitmeye sıcak bakıyor.
Monaco, Falcao için 4 milyon euro istiyor
Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği Falcao için kulübü Monaco 4 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Falcao transferinde Monaco engeline takıldı.
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre Fransız ekibi Monaco, yıldız golcüsü Radamel Falcao için 4 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Monaco Başkanı Oleg Petrov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Falcao için ‘olağanüstü’ bir teklif gelmemesi halinde futbolcunun takımda kalacağını söylemişti.
Van de Beek'ten Real Madrid açıklaması
Ajax'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek, Real Madrid'in kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.
Hollandalı oyuncu, transfer döneminde sıkça Real Madrid'in gündemine geliyordu. Fox Sports'a konuşan Van de Beek, Zinedine Zidane'nın ekibinin kendisiyle ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin doğru olduğunu ifade etti.
"Real Madrid ile adımın anıldığını hep duyuyorum ve bu tabii ki de çok güzel. Ancak durumda herhangi bir değişiklik yok. Medya hikaye yaratıp duruyor. Evet, Real Madrid benimle ilgileniyor ancak insanlar aceleci davranıyor."
Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt'in ardından Donny van de Beek'in de yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.
Eriksen'in yerine iki aday
Tottenham, takımdan ayrılması beklenen Eriksen'in yerini Fernandes veya Lo Celso ile dolduracak.
Son yıllarda oyuncu transferinde yüksek bonservis bedelleri ödemekten kaçınan Tottenham, bu sezon kesenin ağzını açıyor.
Standart'ın haberine göre Kuzey Londra ekibi, takımdan ayrılması beklenen Eriksen'in yerine Sporting Lizbon forması giyen Bruno Fernandes veya Real Betis'ten Giovanni Lo Celso'yu transfer edecek.
27 yaşındaki Christian Eriksen'in kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek.
Samet Yeşil, Sivasspor'a katılıyor
Sivasspor, bir süredir denediği Samet Yeşil ile resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, kadrosunu Liverpool forması giymiş gurbetçi yıldızla güçlendirecek.
Fanatik'te yer alan haberde, Sivasspor'un bir süredir denediği Samet Yeşil ile resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, 2012 yılında büyük umutlarla Liverpool'a transfer olmuş ancak beklenen çıkışı gerçekleştirememişti.
Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye gidiyor
Transfer döneminin gözde ismi Deniz Türüç için Kayserispor ve Fenerbahçe kulüpleri anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Deniz Türüç'ün yeni adresi belli oldu.
Fenerbahçe Kulübü, Deniz Türüç transferi için Kayserispor'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir."
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve forvet transferine dair açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için Lille kulübün ısrarcı olduğunu ancak yapılan 15 milyon euro'luk teklifin kabul edecekleri düzeyde olmadığını söyledi.
Forvet transferine de değinen Ağaoğlu, şu ana kadar ismi gündeme gelmemiş bir oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde biteceğini ifade etti.
Konyaspor'da transfer
Transfer çalışmalarını sürdüre Konyaspor, Marin Anicic transferiyle kadrosunu güçlendirdi.
Konyaspor, Marin Anicic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
29 yaşındaki Bosna Hersekli stoper son olarak Astana'da forma giyiyordu
Trabzonspor'a dev forvet: Sörloth
Liverpool ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir isme imza attırıyor.
Sabah’tan Yunus Emre Sel’in haberine göre Bordo Mavililer, Crystal Palace forması giyen 1.95m boyundaki Norveçli forvet Alexander Sörloth’u gündemine aldı.
2018’de Danimarka kulübü Midtjylland’dan 9 milyon euro bonservis bedeli ile Crystal Palace’a transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı.
Geçen sezonun ilk yarısında 12 Premier Lig maçına çıkan Sörloth, gol atma başarısı gösteremiş daha sonra Belçika’nın Gent kulübüne kiralanmıştı.
Sörloth burada çıktığı 23 resmi maçta ise 5 gol atıp 3 de asist yapmıştı.
Ligue 1 ekibi, Mitroglou'na talip oldu
İtalyan basını Galatasaray'la bir yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Yunan golcü Kostas Mitroglou'na Ligue 1'den talip olduğunu iddia etti.
Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu.
Haberde Nantes yönetiminin deneyimli santrforun bonservisini elinde bulunduran Olimpik Marsilya'ya yaptığı kiralama teklifinden olumlu yanıt aldığı öne sürüldü.
Zanka her an açıklanabilir
Fenerbahçe, savunmaya ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.
Fanatik'in haberine göre sarı lacivertliler, Mathias ‘Zanka’ Jorgensen için kulübü Huddersfiled ile her konuda anlaşmaya vardı.
Danimarkalı savunmacının bonservisi için 2.5 milyon euro ödeneceği öğrenildi.
29 yaşındaki stoperle senelik 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Hedef Banega ve Yaremchuk
Celta Vigo’dan Emre Mor’u kiralayan, Monaco’dan Falcao’yu transfer etmek için görüşmelerini sürdüren Galatasaray’da transfer bitmeyecek.
Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre Galatasaray, Falcao transferinin ardından iki transfer daha yapacak.
Dani Alves resmen Sao Paulo’da
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Dani Alves, Sao Paulo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
36 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Dani Alves, futbol kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldı.
Paris St. Germain ile sözleşmesini yenilemeyen deneyimli oyuncu, Sao Paulo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Goal.com, Dani Alves'in Sao Paulo ile el sıkıştığını dün okuyucularına duyurmuştu.
Geçtiğimiz sezon 32 resmi maça çıkan Dani Alves, 3 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
Kariyerinde kazandığı 40 kupayla futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu olan Dani Alves, İtalyan kulüplerinden gelen teklifleri sözleşmelerin kısa süreli olduğu gerekçesiyle reddetmişti.
Bayern Münih, Sane haberlerini yalanladı
Bundesliga'nın dev kulübü Bayern Münih, Alman medyasında çıkan Leroy Sane transferine ilişkin haberleri yalanlayan bir açıklama yaptı.
Alman medyasının önde gelen kuruluşlarından Bild ve Kicker, Manchester City forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Leroy Sane'nin Bayern Münih'e gitmeye karar verdiği yönünde bir iddia ortaya atmıştı.
Adı uzun süredir Bayern Münih ile anılan Sane'nin bonservis bedelinin 100 milyon euro olacağı belirtilmişti.
Bayern Münih, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Leroy Sane'nin Bayern Münih'e katılmaya karar verdiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" şeklinde bir açıklama yaparak bu iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Marin Anicic, adım adım Konyaspor'a
Astana'nın 29 yaşındaki stoper Marin Anicic, iddialara göre Konyaspor'a imza atmaya çok yakın.
Yeşil beyazlılar, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Marin Anicic transferinde mutlu sona yaklaştı.
beIN Sports'ta yer alan habere göre Kazakistan ekiplerinden Astana'da forma giyen 29 yaşındaki Boşnak savunma oyuncusu, Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Anicic'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
Anicic, 2014'ten beri Astana formasıyla toplam 200 maça çıktı ve 11 gol atıp 8 asist yaptı.
Galatasaray, Ertuğrul Ersoy'u istiyor
Savunma hattını yerli bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna katmak istiyor.
Stoper pozisyonuna yerli bir oyuncu transferi ile alternatif yaratmak isteyen Galatasaray'da listenin ilk sırasında Ertuğrul Ersoy yer alıyor.
TRT Spor'un haberine göre 22 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılılar, Bursaspor'a 500 bin euro ve Ahmet Çalık'ı teklif etti.
Kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Ertuğrul, geçtiğimiz sezon Bursaspor ile 30 lig maçında görev aldı.
Lille, Yusuf Yazıcı için İstanbul'da!
Lille Sportif Direktörü Lucas Campos, Yusuf Yazıcı transferini bitirmek için İstanbul'a geldi.
Yaz transfer döneminde yaptığı oyuncu satışlarıyla önemli bir kaynak yaratan Lille, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Yusuf Yazıcı'nın transferini bitirmek için harekete geçti.
Fanatik'in haberine göre Fransız ekibinin sportif direktörü Lucas Campos, milli yıldızın transferini noktalamak için İstanbul'a geldi.
Campos'un Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüştüğü öğrenilirken transferin kısa süre içerisinde 20 milyon euro maliyetle tamamlanması bekleniyor.
Aboubakar Beşiktaş'a geri mi dönüyor?
Portekiz basını Porto'da gözden düşen Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'a transfer olabileceğini yazdı.
Portekiz basınından A Bola ve Record'un haberlerine göre Vincent Aboubakar gözden çıkarıldı.
Fiziksel durumu kötü olan ve yeni sezon kadrosunda şansı az olan Aboubakar'ın yeniden Beşiktaş'a gönderilebileceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de Umut Meraş sesleri
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından Bursaspor'dan sol bek Umut Meraş'ı istedi.
Fotomaç'ın haberine göre yeşil beyazlıların Umut için 1 milyon euro + Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edildi. Görüşmelerin bugün de devam etmesi bekleniyor.
İlk olarak Beşiktaş’ın istediği başarılı oyuncu bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varılmamasından dolayı Beşiktaş’a gidememişti.
Deniz Türüç Fenerbahçe'de iddiası!
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için yarıştığı Deniz Türüç'te mutlu sona sarı lacivertliler ulaştı.
IHA'nın haberine göre Fenerbahçe ile anlaşan Deniz Türüç için sarı lacivertli kulüp ile Kayserispor arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek.
26 yaşındaki oyuncunun bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi.
Deniz Türüç daha önce yaptığı açıklamada, "Başkan ve menajerim gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyor. Her futbolcu üç büyüklerde oynamak ister. Ben de üç büyüklerde forma giymeyi çok istiyorum ancak öncelikle Kayserispor'la anlaşılması lazım. Şu an o aşamada değiliz" ifadelerini kullanmıştı.