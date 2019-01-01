CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Parma'nın Gervinho için çılgın bonservis talebi

İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin genç orta sahası için teklif yükseltti.

Transferin gözde isimlerinden olan Eljif Elmas için kulübü yoğun bir uğraş sarfediyor.

Takvim gazetesinin haberine göre daha önce genç oyuncu için 10 milyon euro teklif eden Napoli, teklifini 12 milyon euroya yükseltti.

Habere göre sarı lacivertliler Eljif için 18 milyon euro talep ediyor.