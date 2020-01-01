CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Oğuzhan Özyakup, Feyenoord yolunda

İki İngiliz ekibi, ara transfer dönemi bitmeden Kolombiyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

The Sun'ın haberine göre 'ın ilgilendiği James Rodriguez için de devreye girdi.

Ancak 'in James için 40 milyon euro bonservis bedeli istemesi hem Arsenal'i hem de Everton'ı kiralama yöntemini kullanmaya itiyor.

Real Madrid ile olan sözleşmesinin bitimine 18 ay kalan 28 yaşındaki futbolcu, önceki iki sezon 'tek kiralık olarak forma giymişti.

Bu sezon İspanyol ekiple sadece 11 maça çıkabilen Kolombiyalı oyuncu 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.