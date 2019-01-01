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CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Neymar vazgeçilmez değil

Yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerindeki tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Getty

Neymar vazgeçilmez değil

2019-06-17T00:45:41Z

Paris Saint-Germain, yıldız oyuncu Neymar'ın satılmasına sıcak bakıyor.

Brezilyalı oyuncu Neymar, Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain'den ayrılabilir.

L'Equipe'in haberine göre Fransız ekip, Neymar için 222 milyon eurodan düşük hiçbir teklifi dikkate almayacak.

Neymar ile ilgilenen Barcelona ve Real Madrid, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorsa bu miktarı gözden çıkarmak zorunda kalacak.

Sakatlıklarla boğuştuğu 2018-2019 sezonunda PSG formasıyla 28 resmi maça çıkan Neymar, 23 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Ali Koç'tan Kolarov ve Emre Belözoğlu açıklaması

2019-06-16T16:27:29Z

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Aleksandar Kolarov transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mali genel kurul toplantısında konuşan Koç, "Kolarov, Emre Belözoğlu gibi isimler olmasın, gençler olsun diyorsunuz ama gençlerle tecrübelileri iyi bir şekilde karıştırmanız lazım. Geçen sezonki en büyük eksiğimiz winner, duruşu olan lider oyunculardı. Bu oyuncular belli bir yaşın üstünde oluyor" şeklinde konuştu.

Sarı lacivertliler 33 yaşındaki Kolarov ve 38 yaşındaki Emre Belözoğlu için girişimlerini sürdürüyor.

James Rodriguez'den transfer yanıtı

2019-06-16T16:13:54Z

Son iki sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçirdikten sonra Real Madrid'e dönen James Rodriguez, transfer iddialarına yanıt verdi.

Kolombiya'nın Copa America'da Arjantin'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan James, "Geleceğimle ilgili henüz hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

27 yaşındaki yıldız için Napoli'nin devrede olduğu iddia ediliyordu.

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Beşiktaş, Azubuike'yi transfer ediyor

2019-06-16T12:53:26Z

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Okechukwu Azubuike transferini bitirmeye çok yakın.

Beşiktaş, bonservisi Mısır'ın Pyriamids takımında bulunan Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike ile anlaşmak üzere.

Sabah gazetesinin haberine göre siyah beyazlılar 22 yaşındaki futbolcu için 1 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gelen Azubuike, forma giydiği 14 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.

>> Okechukwu Azubuike'nin Mackolik profili için tıklayın <<

Neal Maupay, Sevilla'nın radarında

2019-06-16T11:26:52Z

İspanya'nın Sevilla takımı, Neal Maupay'ı kadrosuna katmak istiyor.

Fransız L'equipe gazetesi, 22 yaşındaki Fransız forvet Neal Maupay'ın Sevilla'nın gündeminde olduğunu iddia etti.

Genç yıldız, Brentford forması ile bu sezon çıktığı 43 Championship karşılaşmasında 25 gol atıp 8 asist yaptı. 

Juventus, Trippier ile ilgileniyor

2019-06-16T10:56:05Z

Joao Cancelo'yu kaybetme tehlikesi yaşayan Juventus, alternatif olarak Kierann Trippier'ı düşünüyor.

İtalyan devi Juventus, Portekizli sağ beki Joao Cancelo'yu Manchester City'ye kaptırabilir. 

Daily Mail'in haberine Juventus, Cancelo'yu kaybetmesi halinde yerini Tottenham forması giyen Kieran Trippier ile dolduracak. 

İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki sağ bek ile Napoli ve Atletico Madrid'de ilgileniyor.

>> Kieran Trippier'in Mackolik profili için tıklayın <<

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Manchester United'dan Diop'a 50 milyon euro

2019-06-15T18:08:26Z

Manchester United'in, Issa Diop için 50 milyon euro'nun yanında bir futbolcu önerecek.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, West Ham United'da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Diop için 50 milyon euro'yu gözden çıkardı.

İddialara göre Manchester United yönetimi, Diop için paranın yanında takımdan bir futbolcuyu da West Ham'a vermeyi planlıyor.

Fransız futbolcu, bu sezon 33 Premier Lig maçına çıkıp 1 de gol attı

Mamadou Samassa, Sivasspor'da

2019-06-15T14:43:42Z

Kırmızı beyazlılar, 29 yaşındaki Malili file bekçisini renklerine bağladı.

Sivasspor, Fransa'nın Troyes takımıyla sözleşmesi sona eren kaleci Mamadou Samassa'yı transfer etti.

29 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 2'de çıktığı 36 maçın 16'sında kalesini gole kapattı.

Kostas Manolas Napoli'de

2019-06-15T12:54:24Z

Napoli stoper ihtiyacını Roma'dan Kostas Manolas'ı alarak gideriyor.

Sky Sports Italia'nın haberine göre Napoli, bu transfer için Roma'ya 36 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Manolas, 2014 yazından beri Roma forması giyiyor.

Getty Images

Borussia Dortmund'un Elif Elmas ısrarı

2019-06-15T11:02:26Z

Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Elif Elmas için sarı lacivertlilere yeni bir teklif yaptı.

19 yaşındaki genç yıldızı ısrarla kadrosuna katmak isteyen Dortmund, Makedon futbolcuya karşılık Ömer Toprak, Kagawa ve 3 milyon euro önerdi. Fenerbahçe yönetiminin teklifi Ersun Yanal'a ilettiği belirtilirken deneyimli teknik adamın kararına göre transferin şekilleneceği öğrenildi. (Sabah)

Fenerbahçe'de hedef Nikola Kalinic

2019-06-15T10:53:14Z

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i listenin ilk sırasına aldı.

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de rota Nikola Kalinic'e çevrildi.

Milliyet'in haberine göre sarı lacivertliler, menajer Mirsad Türkcan'ın devreye girmesiyle Hırvat golcüyü kiralamak istiyor. 

 

Marco Giampaolo, Sampdoria'dan ayrıldı

2019-06-15T10:44:52Z

Sampdoria'da teknik direktör Marco Giampaolo görevi bıraktı.

İtalyan ekibi Sampdoria ile başarılı bir grafik çizen teknik direktör Marco Giampaolo, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldı.

Gennaro Gattuso'nun ayrılmasının ardından deneyimli teknik adamın adı Milan ile anılıyordu.

Atletico Madrid'in hedefi Marcos Llorente

2019-06-15T10:38:22Z

Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Marcos Llorente'yi transfer etmek istiyor.

Atletico Madrid, Zinedine Zidane'ın gözden çıkardığı Marcos Llorente için girişimlerini sürdürüyor.

COPE'de yer alan habere göre Atletico, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı. Tarafların görüşmelere devam ettiği belirtilen haberde anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü. 

Milan'dan Moro'ya yakın takip

2019-06-15T03:59:05Z

Milan, Dinamo Zagreb'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Nikola Moro ile ilgileniyor.

Calcio Mercato L’Originale adlı programa katılan İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio, Milan'ın Nikola Moro lle yakından ilgilendiğini bildirdi.

Hırvatistan futbolunun gelecek vadeden orta sahalarından biri olan Moro, 2017-18 sezonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalmış, ancak Eylül 2018'de sağlığına kavuşmuştu. 

Ligde yalnızca 19 maça çıkabilen genç isim, 3 de gol atmayı başardı. Hırvatistan Milli Takımı'nın her yaş kategorisinde forma giydi.

Ajax, Ziyech için 30 milyon sterlin istiyor!

2019-06-15T03:45:41Z

Ajax'ın, Faslı sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech için 30 milyon sterlin talep ettiği iddia edildi.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea ve Liverpool ile adı geçen 26 yaşındaki futbolcu için AjaxDaily Mail'de yer alan habere göre 30 milyon sterlin ücret istiyor.

2018-19 sezonunda Hollanda Eredivisie şampiyonluğunun alınmasında ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar gelinmesinde büyük pay sahibi olan Ziyech, bugüne kadar Ajax formasıyla çıktığı 130 resmi maçta 40 kez ağları havalandırırken 61 asist yaptı.

Fiorentina, Montella ile devam ediyor

2019-06-15T01:43:59Z

Fiorentina, teknik direktör Vincenzo Montella ile devam etme kararı aldı.

Daha önce 2011-12 sezonunda Fiorentina'nın başına geçen ve 2014-15 sezonunda takımdan ayrılan İtalyan teknik adam Montella, Nisan 2019'da yeniden Fiorentina'ya gelmişti.

Ancak çıktığı 8 maçı da kazanamayan Montella'nın takımdaki geleceği tehlikeye girmişti.

Fiorentina, resmi internet sitesi üzerinden Montella'nın görevine devam edeceğini duyurdu.

Barcelona'dan Guerreiro için 25 milyon euro!

2019-06-15T00:04:52Z

Barcelona'nın, Borussia Dortmund'da forma giyen orta saha oyuncusu Raphael Guerreiro için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Sport'ta yer alan habere göre 2018-19 La Liga şampiyonu Barcelona, Bundesliga devlerinden Borussia Dortmund'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu Raphael Guerreiro için 25 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Dortmund ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu için başka takımların da teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Bu sezon Bundesliga'da 23 maça çıkan Guerreiro, 2 gol 6 asistlik katkı sağladı.