CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Neymar vazgeçilmez değil

Manchester United'in, Issa Diop için 50 milyon euro'nun yanında bir futbolcu önerecek.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, 'da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Diop için 50 milyon euro'yu gözden çıkardı.

İddialara göre yönetimi, Diop için paranın yanında takımdan bir futbolcuyu da West Ham'a vermeyi planlıyor.

Fransız futbolcu, bu sezon 33 Premier Lig maçına çıkıp 1 de gol attı